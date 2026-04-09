Se conoció qué famoso será el galán de Wanda Nara en su película

Wanda Nara dará un paso triunfal en la actuación con una megaproducción para Netflix, titulada: ¿Queres ser mi hijo?. La comedia romántica estará dirigido por Hernán Guerschuny y contará la historia de una mujer de 40 años que, tras ser engañada, rehace su vida y se vincula con su vecino de 23 años.

En las últimas horas, Yanina Latorre reveló en SQP (América TV) que Agustín Bernasconi será el galán de la trama. El joven de 29 años es recordado por su paso en tiras juveniles como Aliados (Telefe) y Soy Luna (Disney); pero su elección no estaría solamente ligada a su talento, sino también a una cercana relación con la mediática.

“Se acuerdan que se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió fotos desnudas de él, que le mandaba nudes a Wanda y que hablaban hot. Después del Wanda Gate y de todo lo que pasó con la China, él le descubre fotos del pibe desnudo y nunca se llevó a cabo el encuentro porque los agarró y se cortó todo. Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, entre idas y vueltas con el actual, dicen que estuvieron”, recapituló Latorre.

Agustín Bernasconi será el galán de la película de Wanda Nara en Netflix (Foto: Instagram @agusbernasconi07)

Como la película se espera que salga a la luz a finales del 2026, los protagonistas ya comenzarán en las próximas semanas con las primeras escenas del rodaje. “Hoy recién iba a firmar el contrato. Van a ir a Uruguay y mañana tienen un ensayo con Wanda. El 25 de abril empiezan a filmar. Lo que yo pregunté es si lo pidió Wanda a este chico y me dicen que no, que audicionó entre 50 actores″, afirmó Majo Martino, panelista del ciclo.

Yanina Latorre y su debut como actriz

Pero la producción de Netflix no será el único proyecto en pantalla que tendrá como protagonista a Wanda Nara. La mediática lanzará también una serie vertical titulada Triángulo amor, en la cual trabajará Maxi López y hará su debut como actriz Yanina Latorre.

Yanina Latorre contó detalles de su debút como actriz

Esta semana, la conductora recibió el libreto y ya sacó a la luz algunos detalles desconocidos. “Aparezco en la escena 10, así que me imagino que cuando arranca, casi. Hasta ahora son cuatro escenas las que leí. Hay mucho famoso que no me imaginé que iba a participar, me sorprendí. Una de las personas que va a trabajar conmigo es polémica. No lo puedo decir”, remarcó y trató de no filtrar ninguna información comprometedora.

Por su parte, Ángel De Brito reveló en LAM (América TV) el nombre de otra conductora que será parte del elenco y que se pondrá en la piel de la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld: se trata de Georgina Barbarossa. Si bien Georgina es también una reconocida actriz argentina, su nombre llamó la atención debido a que mantendría una histórica enemistad con la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

El elenco de la serie vertical de Wanda Nara

“Pero se odian Georgina y Wanda porque no le dio notas un montón de tiempo. Y, ¿se acuerdan de esa vez que un cronista había irrumpido en el camarín de Wanda para que le dé una nota a Georgina? De ahí viene la bronca", rememoró Karina Iavícoli.