Wanda Nara compartió la conversación entre lágrimas y reproches que tuvo con su hijo mayor: “El drama es total”

Tras afianzarse como conductora, Wanda Nara está próxima a lanzarse como actriz. Junto a Maxi López protagonizará Triángulo amoroso, una serie vertical de Telefe, y la producción ya está en marcha. Comprometida con este nuevo proyecto, decidió poner a prueba sus habilidades actorales con su hijo mayor, Valentino. ¿Cómo? Con una cámara oculta que incluyó un reproche, un llanto desconsolado y un total desconcierto del adolescente.

La conductora subió a su cuenta de Instagram secundaria un video de la broma que le hizo a su primogénito. Se los pudo ver sentados en el comedor de su departamento del Chateau Libertador. Ella al lado de un hombre, al que si bien solo se le escuchó la voz, se podría especular que era su pareja Martín Migueles, y Valentino frente a ellos con el celular en la mano.

Entre lágrimas, Wanda Nara le hizo creer a su hijo que la dejó de seguir en Instagram y el adolescente quedó completamente desconcertado (Foto: Captura de video)

“Cuando te dejan de seguir y el drama es total”, comentó Nara. La situación era que supuestamente Valentino la dejó de seguir en Instagram y eso derivó en un mar de lágrimas. “¿Pero para llorar?”, preguntó sorprendido el adolescente, para intentar entender qué sucedía.

“Lo que a vos te afecta, a una mujer no le afecta. Lo que a una mujer le afecta, a un hombre no. Sos el hijo”, le explicó Migueles. “¿Podés seguirla? Darle un beso y chau, por favor te pido", le insistió a la par que Nara lloraba cada vez más fuerte. Incluso le dijo que llamaron desde el canal porque se sorprendieron con su actitud, puesto que dejar de seguir a una persona en las redes sociales muchas veces se interpreta como una señal de pelea.

Finalmente, Valentino descubrió que era una broma y felicitó a su madre por su actuación (Foto: Captura de video)

Valentino tenía una mezcla de sensaciones. Por un lado, la preocupación y angustia por ver a su madre llorar y, por el otro, la duda de si esas lágrimas eran verdaderas o falsas. “No entiendo si es real o no porque está haciendo una comedia. Porque como está actuando, no entiendo si es real, si es para un video…”, les dijo, aunque no dudó en reafirmar, por pedido de su madre, que la amaba.

“Decime que me amás”, terminó por susurrarle Nara al oído en un tono que la delató y pasó sin escalas del llanto a la risa. “¡Te salió re bien!”, la felicitó su hijo, mientras procesaba que efectivamente todo había sido una broma. “Bueno, voy por un buen camino…”, sentenció ella, orgullosa.