La princesa Beatriz es la responsable de la cicatriz en la cara de Ed Sheeran

La princesa Beatriz cortó la cara de Ed Sheeran con una espada ceremonial en una cena, en la casa del duque de York en 2016

El rumor ha sido confirmado. La princesa Beatriz, hija del príncipe Andrés y la duquesa de York, cortó accidentalmente la cara de Ed Sheeran durante un incidente con una espada ceremonial, en una cena celebrada en la casa del duque en 2016.

En una entrevista para el podcast Straight Up, el manager del cantante, Stuart Camp, acaba de confirmar por primera vez que la historia es cien por ciento precisa.

En 2016, el diario británico The Sun informó que el músico había sido invitado a una cena de la realeza junto a otros 20 comensales, incluida la madre de Beatriz, Sarah Ferguson, y el músico James Blunt y su esposa Sofia Wellesley. Durante el transcurso de la noche, Blunt habría bromeado mencionando que le encantaría ser nombrado caballero, ante lo que la princesa dijo que podía cumplir felizmente su deseo. Entonces tomó una espada que colgaba sobre una pared y pasó a la acción para encarar la ceremonia ficticia.

"Debe haber calculado mal el peso o algo así y, en lugar de golpear ligeramente a Blunt en el hombro, lo balanceó hacia atrás sin saber que Ed estaba parado justo detrás de ella", comentó Camp.

La espada cortó el rostro de Sheeran a solo unos centímetros de su ojo derecho, por lo que debió ser trasladado a un hospital para que lo suturaran. La herida requirió de varios puntos, pero finalmente Sheeran regresó a la fiesta, aunque Beatrice estaba "inconsolable".

Sobre el incidente, el manager del artista aclaró: "Nunca lo hemos comentado públicamente porque algunas personas decían: 'Deberías mentir y decir que no fue ella sino otra persona', y yo decía: 'Bueno, no vamos a decir nada a nadie". Sin embargo, Camp valora ahora la imprudencia de quien, bajo los supuestos efectos del alcohol, toma un arma blanca y realiza este tipo de bromas. "Si hacés eso, solo estás buscando problemas", mencionó, y comentó que desde entonces no han vuelto a tener noticias de la princesa, quien recientemente contrajo matrimonio en secreto con el empresario británico Edoardo Mapelli Mozzi.

