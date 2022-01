La queja de Florencia Peña, tras volver de Uruguay: “Siempre sentís que te están por deportar”

Las playas uruguayas, en especial las de Punta del Este, siempre fueron las más elegidas por la farándula argentina a la hora de vacacionar en verano. Sin embargo, la pandemia del coronavirus y el creciente número de contagios en el último tiempo complicó aún más la entrada y la salida al país vecino. Una de las que sufrió en carne propia los formularios que llenar, las declaraciones juradas y los PCR fue Florencia Peña, quién viajó unos días a la costa esteña para descansar pero, por lo visto, volvió más agotada de lo que se fue.

“Buen día, acá estamos. ¡Volví!”, lanzó la conductora desde el living de Flor de equipo, recién llegada de Punta del Este, donde pasó el fin de semana e hizo parte del programa de ayer junto a Analía Franchín. “¡Qué quilombo irse a Uruguay y volver!”, exclamó con un notable cansancio por los engorrosos trámites que tuvo que hacer mientras aclaraba con felicidad que era parte del team de los negativos. “Negativa, bebé. Hoy garpa ser negativo, deseas ser negativo” , agregó fiel a su humor.

Sin embargo, la actriz dejó de lado los chistes para quejarse de los trámites burocráticos que hay que hacer a la hora de cruzar el charco. “Si te vas a ir a Uruguay, andate mínimo 10, 12 días para amortizar”, le aconsejó Peña a sus televidentes mientras explicaba toda la documentación que hay que presentar para entrar al país vecino. “La declaración jurada que tenés que hacer, los PCR, no saben el quilombo que es hacer el trámite. Siempre sentís que te están por deportar. La sensación de estar ahí parada y decís: ‘decime que no me falta nada’” , señaló.

A su vez, Peña aclaró lo que sale hisoparse en las costas esteñas. “Y allá el PCR hay que pagarlo. Sale 90 dólares hisoparse, bebé. Y si no tenés que hacer largas, largas colas como acá. Para que sepamos que el mundo está parecido. Eso sí, ¡lleno y carísimo, pero hermoso!”, remató.

Edición verano

Desde que arrancó la temporada, Peña incluyó un nuevo segmento en el magazine que conduce en Telefe: un cuestionario a famosos que incluye “la pregunta del tiburón”, que se caracteriza por ser incómoda y no tener demasiada sutileza. Para eso, la actriz suele subirse arriba de un inflable, dentro de una pileta, a la espera de la respuesta del entrevistado de turno.

La semana pasada, por ejemplo, fue Silvina Escudero quien se prestó al juego, y fue entonces que se produjo un divertido blooper: ambas realizaron la nota sentadas en reposeras, al costado de una pileta inflable circular, hasta que llegó el momento en que la actriz y conductora debió meterse a esta piscina para hacer la pregunta “picante”.

El divertido blooper de Florencia Peña al meterse en la pileta inflable de su programa

Para el ingreso al agua, Peña se preparó y con la ayuda de su invitada se sacó primero el micrófono, luego el vestido que llevaba y las sandalias -momento risueño para ambas, ya que el calzado no salía-, para quedar solo con un traje de baño enterizo negro. Mientras Escudero alababa lo “bomba” que era la conductora, ella subió la pierna para ingresar a la pileta y ni bien tocó el agua, estalló en un grito. “¡Ah! ¡Está helado esto, chicos!”, dijo, entre sorprendida y enojada. “Pongan un caloventor”, agregó, segundos más tarde, ya con una sonrisa en el rostro.

“Está helada. Chicos, está helada”, remarcó a su vez Escudero dirigiéndose a los productores una vez que tocó el agua con la mano. En ese momento, Peña ya estaba dentro de la pileta y se abrazaba al tiburón inflable.

Mientras la conductora de Flor de Equipo superaba el disgusto de su contacto con el agua helada, la bailarina no dudó en halagarla por su figura. “¡Sos una boma! Les cuento a los televidentes que la estoy viendo face to face a 10 centímetros ¿Qué? ¡La piel que tiene!”, expresó la exintegrante de Los Mammones.

Momentos más tarde llegó la pregunta filosa del tiburón, que fue sobre si Escudero acostumbraba a registrar sus momentos íntimos con sus parejas. “Yo creo que hay que grabarse, que hay que sacarse fotos”, respondió la invitada, pero sin abundar en demasiados detalles.