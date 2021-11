La espectacular casa de Silvina Escudero: estilo minimalista y total-white

Silvina Escudero hizo un recorrido por su lujosa casa, ubicada en un barrio cerrado de Tigre. Una de las curiosidades sobre la decoración es que muchos de los objetos fueron hechos manualmente por su novio, Federico. La bailarina aseveró que su hogar es “pet-friendly”, por lo que a sus visitas “sí o sí” le tienen que gustar los animales.

La panelista de Los Mammones (América) mostró todos los rincones de la propiedad, donde vive junto a sus perros y gatos. La vivienda tiene dos plantas, un estilo minimalista, anchos ventanales cubiertos con cortinas blancas, muebles con tonalidades claras y otros detalles estilo nórdicos.

“Esta es la casa de los animales”, adelantó la también actriz antes de describir uno a uno sus espacios. “Así estamos todo el tiempo cuando vemos películas”, afirmó mientras sus perros se acercaban a ella. “Mi casa es pet-friendly. O sea, sí o sí te tienen que gustar los animales”, aseguró en el programa Divina comida (Telefe).

El living de la casa de Silvina Escudero, de estilo minimalista

Al hacer un paneo general del living quedó al descubierto una curiosa historia con uno de los pocos cuadros que tiene en la casa. “Este cuadro me lo hizo mi novio. Habíamos hecho un viaje juntos y me había encantado un cuadro igualito y le dije: ‘Ay, llevémoslo, comprémoslo’. Entonces, él me dijo: ‘¿Cómo vamos a viajar con semejante cuadro hasta Buenos Aires?’”, contó que fueron las palabras que le dijo Federico. “Llegamos acá y al mes y medio cae con un cuadro. Me tuvo que mostrar el video de cuando cortaba las maderas, las atornillaba y lo pintaba. Me lo hizo él mismo”, expresó.

En el living de la casa el único cuadro que resalta fue hecho por Federico, su novio Instagram Silvina Escudero

La bailarina también contó que tiene muchos adornos de elefantes en toda su casa por la energía que le generan. “Traen sabiduría, prosperidad, salud, dinero. Y la cola tiene que dar a la puerta”, sostuvo. Enseguida, mostró “otros tres” y un cuadro que tiene en la entrada de la casa con la misma temática. Además, se puede ver que parte de las paredes son de cemento alisado.

“Ese cuadro también me lo hizo mi novio, de hecho”, reveló sobre otro detalle en el ingreso a la mansión. Todo apunta a que su pareja también tiene un talento nato con las manos. “¿Saben qué más hizo? Este perchero. Lo hicimos juntos: ‘Yo le cebaba mate y él lo hacía un domingo juntos’”, recordó.

Por lo que se puede ver en las imágenes, la propiedad cuenta con un extenso jardín y patio trasero, aptos para recibir visitas. “Esta casa es para animales”, explicó mientras intenta que sus perros traspasen las puertas que dan al jardín, ya que están adaptadas para que puedan entrar y salir sin problema de la vivienda. “Ellos tienen su puertita”, narró, entre risas. La casa además tiene una pileta descubierta en el jardín.

La casa es estilo minimalista y tiene paredes de cemento alisado Instagram Silvina Escudero

En las redes sociales, Escudero también ha mostrado parte del exclusivo vestuario que tiene la casa, adornado con una banqueta tapizada en Pana Capitoné y espejo a lo largo de la pared.