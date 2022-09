La reacción de Drew Barrymore ante la confesión de celibato de Andrew Garfield: “Yo podría estar años sin sexo”

escuchar

La vida íntima de las celebridades suele despertar un especial interés público y las estrellas a veces sorprenden al revelar curiosidades sobre sus relaciones amorosas y su sexualidad. Tras la confesión del actor Andrew Garfield acerca del celibato que mantuvo durante la preparación de un papel para una película, Drew Barrymore se sinceró y contó por cuánto tiempo podría abstenerse de tener sexo.

En su programa de entrevistas The Drew Barrymore Show, la actriz y presentadora dijo que estaría dispuesta a dejar la actividad sexual por “años” . El tema surgió cuando habló sobre la preparación del actor para protagonizar la película Silencio, el drama de 2016 dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por Adam Driver y Liam Neeson, un papel para el que se preparó ayunando, rezando y absteniéndose de tener relaciones sexuales durante meses.

En agosto, Andrew apareció en el podcast WTF with Marc Maron y admitió que se privó durante un tiempo tanto del sexo como de la comida cuando se preparaba para interpretar a un sacerdote en la trama. “Hice un montón de prácticas espirituales todos los días, creé nuevos rituales, estuve célibe y ayuné mucho”, dijo, antes de agregar: “Fue genial. Atravesé algunos momentos bastante salvajes, experiencias alucinantes de morirme de hambre de sexo y comida en ese momento” .

Respecto a las declaraciones del intérprete, Barrymore apuntó: “Yo estaba como diciendo: ‘¿qué me pasa que seis meses no me parece mucho tiempo?’. Por eso, digo: ¿entonces?”, bromeó la conductora. Su colaborador Ross Matthews continuó el diálogo con una actitud similar y expresó: “Bueno, me abstengo del sexo. Hice eso a mis 20 años”.

El período de celibato de Garfield fue parte del estilo de actuación que incorporó, el cual utiliza el método como técnica, en el que Barrymore dice que también ha incursionado. “Querés transformarte y comprometerte por completo, así que lo entiendo”, dijo sobre profundizar en el personaje. “Definitivamente, en ciertos proyectos, como cuando estaba haciendo Grey Gardens, película en la que interpreté a esta querida mujer de la vida real, Edie Beale, yo estaba tan nerviosa que no hablaba con el resto en el set. Realmente me metí en el personaje”, dijo la actriz, que ganó un Globo de Oro por esta actuación.

En una ocasión, Drew Barrymore confeso que mantuvo una "relación abierta" con un conocido actor: "Fue divertido"

En su programa, la presentadora conversó con Mathews en marzo pasado acerca de sueños recurrentes que la invaden en relación a sus exparejas. Cuando su compañero le preguntó si “alguna vez soñó con un ex que la hiciera decir ‘Oooh’”, Barrymore respondió con humor: “Creo que ése es el único momento en que estoy teniendo acción en estos días, Ross”. Y continuó: “Cada seis meses tendré el sueño más hot y estaré como diciendo: ‘Oh, dios mío’. Me sentiré libidinosa y viva”. Tras algunas bromas de su compañero, la actriz concluyó: “Los sueños son un espacio seguro para resolver muchas cosas” .

En distintos episodios, Barrymore se refirió a la relación que mantiene con sus exparejas y contó cómo se vio afectada por algunas de sus separaciones. En un envío, Drew puso sobre la mesa el problema de ciertas conductas tóxicas y llegó a visitar la clínica psiquiátrica de Los Ángeles donde fue internada a sus 13 años, y en la que permaneció 18 meses.

“Tenía problemas y demasiados recursos”, manifestó la actriz. “Iba a clubes nocturnos y faltaba a la escuela, robaba el auto de mi madre”, detalló, y contó que también había intentado suicidarse. En el transcurso del programa, Barrymore hizo hincapié en cómo ese pasado la moldeó irremediablemente. “Yo era una niña rebelde, pero de verdad; y de repente comencé a estar fuera de control. Nadie sabía qué hacer conmigo”, dijo entre lágrimas.

Drew Barrymore conduce su programa desde 2020 AFP

Fiel a su necesidad de mostrar todo aquello que la industria del entretenimiento prefiere esconder bajo la alfombra, Barrymore brindó un mensaje a su público. “Creo que es importante para mí compartir con las personas todo esto, porque cuando ven el show lo que ven es un estudio hermoso y a mí luciendo ropa divina, con el cabello perfecto y mucho maquillaje. Hay elegancia en el show”, expresó y completó: “Pero nunca perderé de vista esta parte de mi historia. He visto y he atravesado cosas, y todo eso me ayudó a reconocer que todas las personas han pasado por algo fuerte en sus vidas”.