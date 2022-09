Ana de Armas reveló lo “insegura” que se sintió durante su relación con Ben Affleck

escuchar

Antes de su gran reencuentro con Jennifer Lopez , Ben Affleck vivió un romance de un año con Ana de Armas, de quien se separó a comienzos de 2021. Y la actriz del film Rubia hizo ahora un balance sobre su noviazgo con el protagonista de Argo y los factores externos que influyeron en el final de la pareja.

En una entrevista con la revista Variety, Ana de Armas afirmó que siempre ha querido ser reconocida por su trabajo y no por su vida amorosa. Por ello es que la presión mediática que recibió su romance con el ex Batman fue para ella un condicionante difícil de superar.

“Nunca fui alguien de querer atención que no sea sobre mi trabajo”, remarcó la intérprete y agregó: “Entonces cuando la atención no se centra en mi trabajo, me resulta molesto. Lo siento irrespetuoso, inapropiado, peligroso e inseguro”, opinó.

La actriz cubano-española explicó cómo los paparazzi y la incesante presencia de los medios en su vida por aquel entonces hicieron que se preocupara por su seguridad. “Especialmente en este país, no sé cómo podés encontrar protección, no sé cómo puedes evitar que eso suceda, aparte de irte”, mencionó.

La intérprete de El hombre gris, que también trabajó en España, agregó además: “Cuando vivía en Madrid era una actriz muy conocida y tenía a la prensa y a los paparazzi detrás mío. Es algo que uno aprende, lamentablemente”. Sin embargo, Ana de Armas no duda en señalar que quiere seguir manteniendo su vida privada fuera del ojo público y ser reconocida principalmente por su labor como actriz.

“Quiero ser recordada por mi trabajo. No me interesa lo otro. A algunas personas les resulta mejor hacer las paces con eso y a otras incluso les gusta, pero yo estoy en el grupo de quienes preferirían carecer de eso”, dijo en la entrevista.

Affleck y Ana de Armas comenzaron a salir a comienzos de 2020. Los rumores de romance se confirmaron por aquel momento cuando la pareja fue captada por los paparazzi durante unas vacaciones en La Habana , y luego disfrutando de unos días de descanso en Costa Rica .

Ben Affleck y Ana de Armas pasean por la playa durante su romance en 2020 GROSBY GROUP

La actriz cubano-española y el actor norteamericano estuvieron juntos por un año y siempre se dijo que el motivo de su separación había sido que ella quería mudarse de Los Ángeles, mientras que Ben deseaba quedarse en esa ciudad para estar cerca de sus hijos.

En una entrevista que concedió semanas atrás a la revista Elle, la artista se pronunció en el mismo sentido y explicó que atravesar la presión mediática no fue para nada cómodo y que tener que soportarlo por tanto tiempo la llevó al límite. “Pasar por eso confirmó mis pensamientos sobre ‘Este no es el lugar para mí’... se volvió demasiado. No había escape ni salida”, comentó.

Según indicó, vivir en Los Ángeles no es una experiencia para cualquiera, ya que es una ciudad “que te mantiene ansioso”, tanto por el estilo de vida como por las cámaras que los rodeaban a ella y a su expareja. “Siempre sentís la sensación de algo que no tenés, algo que falta”, aseveró.

La actriz de 34 años se mudó finalmente a Nueva York, donde disfruta de un estilo de vida más relajado. Ana de Armas está viviendo un gran momento profesional. Tras el éxito de El hombre gris, el largometraje más caro en la historia de Netflix que coprotagoniza junto a Ryan Gosling y Chris Evans, acaba de estrenar Rubia, la biopic sobre Marilyn Monroe que llega mañana a la plataforma de streaming.

Dirigida por Andrew Dominik, la película intenta revelar el costado verdadero de una de las más grandes leyendas de Hollywood y propone resolver otro interrogante: ¿quién era Norma Jeane Mortenson, la mujer detrás del mito? En esta adaptación de la novela de Joyce Carol Oates (que lleva el mismo nombre, Blonde, en inglés y que advierte no ser una biografía), el director intenta mostrar a la persona real que quedó relegada por esa vida excéntrica llena de lujos y sensualidad, cuya muerte llegó tempranamente a los 36 años.

“Andrew [Dominik] quería que el mundo experimentara lo que realmente se siente no solo como Marilyn, sino también como Norma Jeane. Descubrí que era una versión más atrevida, que no pedía disculpas y concebida desde una perspectiva feminista que permitía expandir su historia”, explicó la actriz sobre el esperado film.