Andrew Garfield reveló que estuvo seis meses sin sexo y comiendo poco para preparar un complejo personaje: “Tuve algunas experiencias salvajes”

Las historias de actores haciendo grandes sacrificios para lograr la perfección a la hora de actuar son conocidas, y Andrew Garfield no es la excepción. El actor relató como tuvo experiencias “extrañas” mientras renunciaba al sexo y a la comida para actuar en la gran pantalla.

Durante una charla con Marc Maron en el podcast WTF with Marc Maron, Garfield defendió el estilo de actuación que utiliza el método como técnica y recordó lo comprometido que estuvo al prepararse para interpretar a un sacerdote jesuita en Silencio (2016), el drama dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por Adam Driver y Liam Neeson .

El actor dijo que pasó un año estudiando el catolicismo y siguiendo a un sacerdote jesuita en Nueva York, al padre James Martin, para saber cómo interpretar el papel. “Se convirtió en mi amigo y en una especie de director espiritual durante un año”, reveló. “ Tuve una experiencia increíblemente espiritual. Hice un montón de prácticas espirituales cada día, creé nuevos rituales para mí y estuve en celibato durante seis meses y ayunando mucho, porque Adam y yo teníamos que perder mucho peso ”, recordó.

“Fue muy cool”, reconoció Garfield, añadiendo que también hubo mucho rezo y meditación en el proceso. “Tuve algunas experiencias bastante salvajes y especiales al privarme de sexo y comida durante ese periodo de tiempo... Pero ese proceso te da algunos regalos, sin duda”, culminó.

En el mes de abril, el actor habló sobre sus ganas de retirarse de la actuación por un tiempo. “ Voy a descansar un poco. Necesito recalibrar y reconsiderar qué es lo que quiero hacer a continuación, quién quiero ser, y simplemente ser solo una persona por algo de tiempo. Solo quiero ser alguien común y corriente por un rato ”, dijo durante una charla con Variety.

A partir de esas declaraciones, muchos medios interpretaron que Garfield se retiraba de la actuación, algo que el propio actor se ocupó de negar tajantemente. En una segunda entrevista que brindó para The View, enfatizó: “No sé de dónde salió todo eso de mi retiro. Solo voy a tomarme unas vacaciones. Lo que dije fue que quería descansar”. Más adelante, el protagonista de Hasta el último hombre finalmente concluyó: “Creo que hay gente que hace una historia a partir de nada. Realmente amo todo el trabajo que llevo realizado, pero por otra parte, ya saben, necesito tomarme un mes o un poco más. ¡Pero no me estoy retirando!”.

Andrew Garfield como Spider-Man Frank Ockenfels 3

En este último tiempo, el actor estrenó en Estados Unidos la primera miniserie que lo tiene como protagonista. Se trata de Por mandato del cielo, en la que compone al detective Pyre, un hombre perteneciente a la comunidad mormona que debe resolver el misterio detrás del asesinato de una mujer y su bebé. En el marco de dicha investigación, se enfrenta a una verdadera prueba de fe, que termina por sacudir todas sus creencias.

Además, volvió a ponerse en la piel del Hombre Araña para Spider-Man: Sin Camino a Casa. A lo largo de la charla publicada por Variety, Garfield expresó que sintió un sincero entusiasmo ante la idea de ver a tres Spider-Man en acción, y que lo cautivó el profundo “viaje espiritual” que implicaba ver al personaje junto a una versión más joven y más adulta de él mismo. Por otra parte, destacó lo mucho que se divirtió filmando junto a Tom Holland y Tobey Maguire: “Trabajamos juntos a lo largo de dos semanas, y creo que logramos algo que va más allá de aparecer y saludar. Mi Spider-Man debe salvar la relación romántica de su hermano más joven”.

Para sorpresa de muchos, la estrella se mostró muy receptiva ante la posibilidad de interpretar nuevamente al arácnido: “Definitivamente aceptaría hacer algo si creo que el camino es el correcto. Peter Parker y Spider-Man son personajes que giran alrededor del ayudar, de hacer un bien mayor para muchos. Es un chico de la clase trabajadora que viene de Queens, que sabe de luchar y de sufrir pérdidas, y eso es algo muy empático”.