La reacción de Halle Berry al impactante look de Zendaya en los Premios Emmy

Halle Berry reaccionó al homenaje que Zendaya le hizo en la última edición de los Premios Emmy, donde la actriz de Spider-Man sorprendió con un nuevo corte pixie y un espectacular vestido Prada inspirados en el look que la actriz de Gatúbela había llevado en 2002 en el estreno de la película de James Bond Otro día para morir.

En el Peacock Theater de Los Ángeles, Zendaya deslumbró con un diseño Prada semitransparente, con detalles de pedrería sobre tul, escote profundo y una pequeña cola Jordan Strauss - Invision

“Arrasó la noche”, aseguró Berry en sus historias de Instagram, donde compartió una serie de imágenes de su colega en la alfombra azul de los Emmy y la comparativa entre ambos looks. Al mismo tiempo, etiquetó tanto a Zendaya como a su estilista, Law Roach, y agregó emojis de corazones para dar cuenta de lo honrada que se sentía.

Según confirmó el estilista de la actriz de Dune, Law Roach, el look estaba inspirado en el que Halle Berry llevó en 2002 para la avant premiére en Los Ángeles de la película de James Bond Otro día para morir Steve Granitz - WireImage

Incluso, la actriz de X-Men dejó en claro que su admiración por Zendaya no era algo nuevo y trascendía el mundo de la moda. Así, reposteó un fragmento de su paso por el programa televisivo de Drew Barrymore a principios de año (compartido originalmente por Law Roach), donde había expresado su deseo de trabajar con la protagonista de El drama. “Hay una actriz a la que amo con cada fibra de mi ser. La adoro y me encantaría interpretar a su madre”, fueron entonces las palabras de Berry, cuya idea quedó reforzada tras el homenaje de Zendaya.

Tiempo atrás, en 2021, también había destacado que la actriz de Dune era la “encarnación viviente” de un cambio en el éxito de las mujeres negras en Hollywood. “Zendaya es la prueba fehaciente de que las cosas están cambiando; no podría estar más orgullosa, y sé que vos probablemente tampoco podrías estar más orgullosa de vos misma, lo cual es lo más importante”, le dijo durante un panel virtual organizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en el marco del Festival de Cine de Sundance.

Halle Berry habla de Zendaya

El look de Zendaya

El lunes, Zendaya impactó con un diseño Prada de tul con un pronunciado escote en V y cola, totalmente bordado con cristales y cuentas, perteneciente a la colección primavera-verano 2010, que accesorizó con un reloj Rolex, joyas Mikimoto y zapatos de satén en rosa pálido. En cuanto al cabello, la estilista Coree Moreno explicó en un comunicado de prensa que se trató de un corte pixie clásico reinventado “con un toque moderno y editorial”.

Veinticuatro años atrás, en la premiére celebrada en Los Ángeles de la película que protagonizó junto a Pierce Brosnan, Halle Berry llevó su característico corte pixie y lució un minivestido de falda irregular adornado con pedrería sobre una malla fina y transparente, diseñado por Collette Dinnigan. Durante la blue carpet de los Emmy, el estilista Law Roach confirmó al medio Refinery29 que el look de Zendaya para la entrega de premios, que se robó todas las miradas durante su paso por el Peacock Theater de Los Ángeles, efectivamente estaba inspirado en Berry.

En los últimos años, Zendaya se convirtió en una de las favoritas de cada alfombra roja. De la mano de su estilista de confianza, Law Roach, la actriz suele acaparar titulares y viralizarse en las redes sociales por sus looks, que muchas veces están relacionados con el personaje que encarna o la película que está promocionando LISA O'CONNOR - AFP

Berry, una carrera con altibajos

El 14 de agosto pasado, Halle Berry celebró sus 60 años durante unas vacaciones en las islas Fiji, acompañada por su prometido, el músico Van Hunt. Nacida en 1966 en Cleveland, Ohio, Halle Maria Berry comenzó su recorrido público en los concursos de belleza. Fue Miss Ohio, quedó segunda en Miss USA y en 1986 representó a los Estados Unidos en Miss Mundo, donde terminó sexta. Sin embargo, su aspiración no era quedarse en las pasarelas. A fines de los años ochenta se instaló en Nueva York para intentar abrirse camino como actriz y consiguió sus primeros trabajos en televisión.

Su desembarco en el cine llegó con Fiebre de amor y locura, de Spike Lee, en 1991. Después vendrían Boomerang, junto con Eddie Murphy; Los Picapiedra; Decisión crítica y Bulworth. Sin embargo, la oportunidad decisiva apareció en 1999, cuando interpretó a Dorothy Dandridge, la primera mujer afroamericana nominada al Oscar como mejor actriz. Berry también produjo aquel proyecto y recibió un Emmy y un Globo de Oro por su trabajo.

Halle Berry, con su característico corte pixie y un diseño de Collette Dinnigan, 24 años atrás Jeffrey Mayer - WireImage

En 2002 ganó el Oscar por su interpretación de Leticia Musgrove en Monster’s Ball y se convirtió en la primera mujer negra en obtener la estatuilla como mejor actriz protagónica. Entre lágrimas, dedicó el premio a “cada mujer de color sin nombre ni rostro que ahora tiene una oportunidad porque esta puerta se ha abierto”. A 24 años de aquella ceremonia, Berry continúa siendo la única actriz negra que ganó en esa categoría, una circunstancia que ella misma ha definido como dolorosa.

El Oscar, sin embargo, no le garantizó una trayectoria sin obstáculos. Berry alternó grandes producciones —fue Storm en la saga X-Men y la chica Bond Jinx en 007: Otro día para morir— con títulos menos reconocidos. El caso más recordado es Gatúbela, de 2004, por la que recibió el premio Razzie a la peor actriz. En lugar de esconderse, asistió a la ceremonia con su Oscar en una mano y el Razzie en la otra. Aquel gesto, tan infrecuente en una industria obsesionada con el éxito, terminó revelando otra de sus fortalezas: la capacidad de reírse de sí misma y asumir sus fracasos.