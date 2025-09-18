La reacción de Jimmy Kimmel luego de que levantaran su histórico programa

Hace apenas unos meses, Donald Trump reveló que quería que el programa conducido por Jimmy Kimmel fuera levantado, y su deseo se cumplió. La cadena ABC decidió no poner más al aire el ciclo de entrevistas nocturno Jimmy Kimmel Live como represalia a las declaraciones que el animador realizó sobre la muerte del influencer de extrema derecha Charlie Kirk. Y si bien hasta el momento el comediante no se refirió públicamente al tema, trascendió cuál fue su reacción y cuáles son los pasos que está evaluando seguir.

Según le contó una fuente cercana al animador al Daily Mail, Kimmel está ansioso por “romper su relación con la cadena para siempre” y ya se está preparando para aparecer como invitado en el programa de entrevistas de Stephen Colbert antes de que sea cancelado el próximo año.

“Jimmy está furioso por la decisión de suspenderlo a él y al programa y no va a tomar esto a la ligera, ya que está buscando activamente formas de salir de su contrato”, aseguró la fuente. Y agregó: “Esta es la gota que colmó el vaso y Jimmy ahora busca romper para siempre su relación con ABC”.

Kimmel, de 57 años, y Colbert, de 61, “buscan hacer algo juntos para luchar” contra la administración del presidente Trump, a la que responsabilizan por la cancelación de sus dos ciclos televisivos, dos de los más vistos de los Estados Unidos. “Ninguno de los dos quiere que Trump gane de ninguna manera, y esto ha encendido un fuego extremo bajo el trasero de Jimmy para que siga diciendo las cosas como son y sea sincero consigo mismo”, afirmó la fuente.

Jimmy Kimmel anunció que obtuvo la ciudadanía italiana Canva

La fuente indicó, además, que Kimmel considera que “ni siquiera dijo nada tan malo” sobre la muerte de Kirk, pero considera que de haberlo hecho, debería haber estado protegido por la Primera Enmienda, que incluye la libertad de expresión.

Por eso, el conductor adelantó que luchará contra esto, no porque “se muera por continuar con el programa”, sino porque no quiere que su caso se convierta en un ejemplo aleccionador para con otros conductores y realizadores “.¿No se puede hacer ningún comentario sobre Charlie Kirk?“, se preguntó la fuente.

“Lo que ocurrió con Jimmy es parte de una persecución y él no lo va a tolerar –sumó–. Si se lo propone, él puede conseguir que muchos de sus amigos de Hollywood dejen de hacer programas en ABC, incluidas las conductoras del mítico programa The View”.

El miércoles, un portavoz de la cadena le dijo a Page Six que el programa de entrevistas nocturno de Kimmel fue retirado del aire “indefinidamente” después de que hiciera comentarios sobre el fallecimiento de Kirk.

Kirk, activista político de extrema derecha, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras daba un discurso en la Universidad del Valle de Utah. Tenía 31 años.

El lunes, Kimmel habló brevemente sobre el asesinato, afirmando que la “pandilla MAGA” (por Make America Great Again) de Trump estaba usando el asesinato para ganar rédito político. “Hemos tocado fondo durante el fin de semana con la pandilla MAGA intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos”, dijo en directo.

Las declaraciones de Jimmy Kimmel sobre la utilización política del asesinato de Charlie Kirk

Tras la noticia de la suspensión de Kimmel, el presidente norteamericano recurrió a las redes sociales para celebrar la “decisión” de la cadena ABC. “Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, que ha cuestionado sus índices de audiencia, está cancelado”, escribió el líder republicano, de 79 años, en Truth Social el miércoles.

“Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que había que hacer”, añadió Trump. Y, haciendo alarde de sus supuestos conocimientos sobre arte y espectáculos, indicó: “Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores ratings que incluso Colbert, si cabe”.

La respuesta de Donald Trump luego de que se levantara del aire el programa de Jimmy Kimmel

En su escalada por señalar enemigos entre los animadores más importantes de late shows televisivos, apuntó también contra Jimmy Fallon y Seth Meyers, a los que también pidió que los dejaran sin programa. “Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus ratings también son pésimos. ¡Que lo hagan, NBC!“, pidió el presidente estadounidense.