La reacción de Susana Giménez a los goles de Lionel Messi

El debut de la Selección Argentina en el Mundial reunió a millones de fanáticos frente al televisor y, entre ellos, también Susana Giménez vivió el partido contra Argelia a puro fervor albiceleste. Rodeada de familiares y amigos, la diva disfrutó de una reunión íntima donde no faltó la picada, el brindis y mucha emoción.

La hija de la conductora, Mercedes Sarrabayrouse, fue quien compartió imágenes del encuentro a través de las redes sociales, en concreto un video en el que se pudo ver cómo se desarrolló la jornada en la residencia de la diva en Uruguay, dentro de un clima relajado y familiar.

Susana Giménez modo mundialista

En las imágenes se ve una mesa ratona en el living decorada con una bandera argentina como mantel y, sobre ella, distintos aperitivos para acompañar el partido: una tabla de fiambres, panes y copas listas para brindar.

Entre los invitados se encontraban personas del círculo íntimo de la conductora, entre ellos la propia Sarrabayrouse, Constanza Sabra (pareja de Manuel Celasco, el nieto de la conductora) y su amiga Lizzie Barreda.

Uno de los momentos más emotivos reflejado en el video se aprecia antes del comienzo del partido, cuando Giménez y sus invitados se ponen de pie para cantar el himno nacional argentino. Las emociones fueron creciendo a medida que avanzaba la velada y los goles de Lionel Messi desataron la euforia del grupo, especialmente de Susana, a quien se ve festejar con entusiasmo cada acierto al arco del capitán argentino.

La diva, su hija Mercedes Sarrabayrouse y el resto de su círculo íntimo alentando a la Selección argentina durante el partido con Argelia

Las imágenes permitieron ver a la estrella de la televisión relajada disfrutando del partido como una hincha más. Para la ocasión, Giménez eligió un atuendo sencillo con guiños a la Scaloneta: una camisa blanca combinada con una bufanda celeste y blanca.

“Dejó un hueco”

Giménez siempre ha manifestado su apoyo a la Selección Argentina y a Lionel Messi, especialmente durante los grandes torneos internacionales, de los que ha participado personalmente. Sin embargo, este año llamó la atención que la conductora no asistiera a las coberturas iniciales de Telefe.

La ausencia de Giménez en la primera fase del Mundial habría generado repercusiones dentro de Telefe. En el programa Intrusos (América TV) señalaron que la determinación de la diva tuvo consecuencias dentro de la emisora. Según detallaron, la negativa sorprendió porque Giménez mantiene un vínculo contractual con el canal y, además, históricamente acompañó los principales eventos deportivos transmitidos por la señal. “Les dejó un hueco grande Susana al no querer ir. Ella no se va a mover, no quiere ir a ninguno de los lugares. Es muy significativo”, apuntaron.

La información coincidió con lo que había revelado días atrás el periodista Juan Etchegoyen. “Me confirman desde Telefe que Susana no viaja a la primera fase del Mundial, cuando siempre ha viajado. Susana no va a la primera fase”, apuntó el comunicador.

“Esta ausencia abre interrogantes sobre el vínculo entre la conductora y las nuevas autoridades del canal”, analizó Etchegoyen, aunque también planteó: “Obviamente van pasando los años y por ahí no tiene ganas de exponerse a una primera fase” de la Copa del Mundo, señaló.

De todos modos, el periodista aclaró que la posibilidad de verla más adelante en el torneo sigue abierta. “De la única manera que Susana Giménez puede ir al Mundial es que Argentina salga primera de su grupo”, sostuvo.