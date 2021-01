La profunda reflexión de Celeste Cid, en el día de su cumpleaños número 37

La reflexión de Celeste Cid en el día de su cumpleaños y los cálidos saludos de sus amigas famosas Crédito: instagram.com/mcelestia/

Celeste Cid despidió los 36 años con un texto en el que habla de su actualidad y de cómo las mujeres a los 20 no son las que "están en su mejor momento".

La actriz, madre de André y Antón [fruto de sus relaciones con Emmanuel Horvilleur y Michel Noher, respectivamente], reflexiona en tiempos de pandemia y así celebra los 37. Su publicación fue acompañada con miles de "me gusta" y con comentarios de otras personalidades del espectáculo, desde Natalia Oreiro a Julieta Nair Calvo.

"Justo en mi horario de cumple, 12.05. Hoy se festeja; más allá de ser un día especial, vienen siendo años muy especiales; me siento agradecida. Cuánto se dijo acerca de que 'las mujeres a los 20 están en su mejor momento', cuánto hemos cargado, ¿no? (¿el 'mejor momento' de alguien se mide en la medida de cuán objeto consumible sea? Una vez más esa presión pisándonos la cabeza y el alma). No extraño nada mis 'veintis', era una bola de interrogantes tratando de hacer pie, observando un mundo que me parecía girar demasiado rápido. Hoy me abrazaría y me diría: 'Sí. Estamos en un mundo que gira demasiado rápido, no sos vos la extraña, está bien que algunas cosas te parezcan raras, y está bien que no quieras acostumbrarte a eso'", escribió la actriz, quien vivió años turbulentos, en vísperas de su natalicio.

Amante de los astros, Celeste sumó: "Cumplo 37, la cosa se pone cada vez mejor, más allá de los contextos, o, quizá, por esos contextos que son quienes nos impulsan, cambian y mantienen despiertos. Me siento así: despierta. Con menos prisa por llegar y más felicidad de estar. Atenta a dejar que me sorprenda una flor, un atardecer, una luna completa, una tormenta de nieve en otro país, pero que un poco también es mía. Y tuya... No importa donde vivas. Hay algo mágico en el sólo hecho de existir, deseo regalarme no olvidarlo".

Ante tamaña declaración, fueron muchas las amigas del medio que comentaron esas palabras. "Feliz cumple, hermosa Celes. Siempre evolucionando... Es así, todo se pone mejor con los años si uno tiene pensamientos de amor. Lo mejor para vos. Te quiero", expresó Andrea Pietra. "Feliz cumpleaños, hermosura", sumó Dolores Fonzi. "Feliz año, chiquiuuitina", le deseó Julieta Nair Calvo.

En tanto, Natalia Oreiro, después de hacerle una dedicatoria privada, comentó: "Despierta, sensible y alegre. Siempre es hoy el mejor momento ¡Feliz vida espacial". Otra actriz que se puso sentimental fue Nancy Dupláa: "Así es, mi amor. La calma en el medio del huracán... Lo tuviste siempre aunque no lo hayas percibido. Todos los demás lo veíamos y te amamos siempre. Feliz cumple, pirulina. Lo mejor, adelante. Te quiero".

Celeste, junto a su novio Iván Peirotti Fuente: Archivo - Crédito: Instagram @mcelestia

También, Mónica Antonópulos, quien interpretó a su hermana en Separadas, devolvió el mensaje que le había escrito Celeste días atrás en el día de su cumpleaños. Ambas actrices comparten el signo de Capricornio y generaron una amistad tras compartir esos pocos meses en Pol-ka.

Además, su novio, el artista audiovisual Iván Pierotti, le dedicó una publicación a su "persona favorita".

