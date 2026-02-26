El emotivo mensaje que Celeste Cid le dedicó a Santiago Korovsky: “Fue mi amigo mientras mi papá se iba a otros planos”

Desde que oficializaron su romance en enero de 2025, Celeste Cid y Santiago Korovsky no se ocultan. Además de compartir ciertas declaraciones de amor frente a los usuarios de las redes sociales, cada fecha especial es más notoria; y en esta oportunidad, la atención se la llevó el actor y director, quien este jueves recibió un profundo mensaje de su enamorada por su cumpleaños número 41.

Mediante su cuenta de Instagram -donde acumula 2.7 millones de seguidores- la actriz compartió un carrete de imágenes que dejaron ver parte de los 365 días que pasaron desde que decidieron recorrer la vida juntos.

“Feliz cumple al pibe más bueno, gracioso, chiflado, serio y dulce que conozco”, escribió la intérprete de 42 años que también destacó el rol que cumplió su pareja en los últimos días de vida de su padre, quien falleció el 11 de febrero de 2025: “El que fue mi amigo mientras mi papá se iba a otros planos e hizo que el mundo doliera un poquito menos de a ratos”.

Y completó: “El que baila tango, folclore o reggaeton en el medio de la calle mientras caminamos de la mano: mi compañero de clases de cocina, cine, rutas, series y meditaciones. La panza favorita de mi hijo. Y la sonrisa más linda que vi. Sos un sueño”.

Las palabras de Celeste causaron ternura entre los usuarios, quienes además de ponerle un corazoncito, decidieron dejarle algún que otro comentario. “Todo lo que hay que sanar hasta elegir estar bien amada. Tremendo”; “¡Qué hermoso encontrar un amor así celeste! Vos también sos un sueño! Feliz cumple pibe del bien”; “Todos queriendo ser Santi, teniéndole celos y demás, pero nadie mejora, sana y trata de ser Santi. Es mas fácil hablar, que hacer”, fueron algunos de ellos.

Pero aquella declaración de amor no solo fue el foco de atención para los fanáticos, sino para gran parte de sus colegas. “Ayyyy que hermoso leerte amiga. Aguante el amor”, escribió Julieta Nair Calvo; “Hermoso leerte en este estado. Los celebro”, le dijo Mónica Antonópulos y Georgina Barbarrosa añadió: “Me encanta! Feliz cumple”.

Además del posteo en el feed, Cid publicó un mini video en el que se los ve girar en lo que parece ser una calesita o algún juego de plaza.

Semanas atrás, fue el turno de Korovsky. El 22 de enero, su novia recibió los 42 años y fue él quien le dedicó un romántico posteo. Junto a una selección de fotos expresó: “Feliz cumple hermosa, sos lo más lindo que existe. Compartir el camino con vos es mi parte favorita del viaje”. Además, agregó un mensaje sobre cómo se transformó su vida desde que la conoció: “Gracias por hacer mi vida más linda, más loca y más impredecible. Te amo mucho”.

Su historia de amor

La pareja oficializó su romance el año pasado en esta misma fecha. Tras su separación del músico Miguel “Abril” Sosa, Celeste Cid volvió a confiar en el amor al conocer a Santiago Korovsky.

Se conocieron durante el 2024 y su primera salida juntos fue a la avant premiere de la película Simón de la Montaña, donde comenzaron a circular los rumores que tiempo después se confirmaron. Desde entonces, se muestran felices juntos y con una relación muy consolidada.