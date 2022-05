La respuesta irónica y con una canción de Florencia Peña a Jorge Lanata

Tras las repercusiones negativas luego del debut del programa de Florencia Peña, La pu*@ ama (también conocido como LPA), que se transmite por la pantalla de América, y que recibió duras críticas de Jorge Lanata y Marina Calabró, la conductora salió al cruce con un irónico descargo. Con una balada, la actriz les respondió al periodista y a su panelista, a quien definió como “su primera vedette”.

La protagonista de Casados con hijos mostró primero un portarretratos con una imagen del conductor y expresó: “Mi amigo personal, Jorge Lanata, un amoroso. ¡Está tan preocupado por mí! Él me adora, son años de relación que tenemos. Ha dicho cosas muy lindas mías. La última vez dijo que yo era una rata y me dedicó casi una hora de programa. Un amoroso total”, apuntó en un acting.

Tras ello, Peña consideró que “lo menos” que podía hacer era dedicarle a él y a Calabró “una balada”. Micrófono en mano y acompañada de la banda en el piso, la presentadora se puso a cantar: “Tanta caca, aplasta; tanta maldad, mata. La pavada, la sanata, la batata. Lanata sos tan mala, Lanata, acabala. Balada a Lanata. Estás tan mala, estás tan mala. Canta la rata”.

Cabe recordar que La Put... Ama es una de las nuevas apuestas del canal. Florencia Peña dejó Flor de Equipo en Telefe para ponerse al frente de este proyecto que llamó “fuera de corset”. Después de su debut del lunes, tras las primeras emisiones del ciclo la actriz fue duramente criticada no solo por algunas figuras mediáticas sino también en las redes sociales.

Jorge Lanata expresó en su momento: “Vi gran parte del programa de Florencia Peña. Tardó como 12 minutos en empezar. ¿Por qué? ¿Qué tenía para decir? No quiero que se mezcle lo que uno pueda pensar políticamente de Peña, pero, ¿vieron cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso y le daba vergüenza ajena? Peña, no sos Susana (Giménez). ¿Por qué no tratás de ser Peña?”.

Para Marina Calabró, “este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera”. La periodista de Espectáculos se extendió sobre el arranque del programa: “Todo lo que vino después de esos 12 minutos de monólogo, de presentación con más sombras que luces... todo lo que vino después fue, no le diría peor, fue absolutamente incalificable”.

Ante las críticas, Peña realizó más tarde un descargo. “Hubo gente a la que le encantó, gente que lo aborreció, gente que lo vomitó. Hay gente a la que le dio un bobazo... pero tranquilícense, no pasa nada, pueden poner otro canal”, lanzó la actriz.

Para “bajarle el tono al ciclo, manifestó que tomaría cartas en el asunto y que incluso tanto el programa como el tema musical iban a tener otro nombre, más moderado. El programa ya se tiene que llamar ‘La pura ama’, porque si no, la gente se molesta, entonces pongámosle así”, analizó mientras le pedía a los músicos que interpretaran el tema. “No, chicos, es un chiste”, agregó entre risas y lanzó un comentario soez. “No les digo, no les digo, no les digo, quédense tranquilos. Lo digo una vez y capaz al final. Vamos a cantar la canción de Natalia Oreiro, que a mí me gusta: ‘Que digan lo que quieran, que las palabras vienen y se van, que las palabras vienen y se van y yo soy como soy’”, cantó.