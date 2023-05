La reunión de tres supermodelos que revolucionó las redes: “Amistades para toda la vida”

escuchar

Como a las reinas, se las conoce por su nombre. Y no es casual. En su tiempo, eran las soberanas de las pasarelas y de las gráficas, pero también de cada uno de los espacios en los que decidían desembarcar: la actuación, la música, la fotografía. El tiempo pasó, pero las supermodelos de los años noventa siguen ocupando ese lugar que ninguna de las colegas que les siguieron los pasos supieron reclamar.

Cindy Crawford, Christy Turlington y Helena Christensen, tres de las supermodelos de los noventa instagram.com/helenachristensen

Esta semana, tres de ellas compartieron un emotivo encuentro junto a sus hijos y las fotografías de aquella reunión despertaron una catarata de mensajes y de elogios de otras de las reinas de la pasarela y de algunas de las estrellas más importantes de Hollywood.

“ Amistades para toda la vida. Así que más que agradecidos por estas mujeres. Las quiero mucho a ellas y a nuestros hijos ”, escribió Helena Christensen junto a la serie de imágenes que compartió en su cuenta de Instagram. Allí se la ve abrazada a Cindy Crawford y a Christie Turlington, pero también a sus hijos, Kaia Gerner, Grace Burns y Mingus Lucien Reedus.

Kaia Gerner, Grace Burns y Mingus Lucien Reedus. instagram.com/helenachristensen

“¡Ese fue un final tan encantador para un largo día!”, recordó Turlington. Y agregó: “Gracias por capturar siempre estas ocasiones que deberían ocurrir más seguido”.

Crawford también compartió las fotografías, y Turlington mencionó a otra de las grandes de aquel tiempo: “Te extrañamos, Linda Evangelista”. La aludida se limitó a comentar con tres corazones, pero no fue la única que celebró ver a las tres diosas de los noventa nuevamente juntas. Claudia Schiffer eligió los mismos emojis, mientras que la supermodelo australiana Elle MacPherson aprovechó la ocasión para elogiar a sus colegas: “Belleza que es profunda, del alma”. Naomi Campbell, a su vez, escribió la palabra “amor” y Amber Valletta reflexionó: “La más dulce de las reuniones. ¡Es tan dulce y hermoso verlos a todos juntos! Las quiero”.

Las modelos se hicieron amigas hace varias décadas y suelen juntarse cuando coinciden en Nueva York instagram.com/helenachristensen

“Demasiado bueno”, escribió Reese Witherspoon en la cuenta de Crawford. Y Brooke Shields confesó: “¡Amo mucho esto! Nunca fui miembro de este grupo, pero amaba a cada una de ustedes desde un principio muy lejano... Y ahora, desde una proximidad de vida más cercana. Estoy agradecida por eso”.

Cindy Crawford, Christy Turlington junto a sus hijas y Helena Christensen instagram.com/helenachristensen

Esta no es la primera vez que las tres modelos comparten imágenes recientes en las que se muestran juntas. Crawford y Turlington siguen siendo igual de cercanas que cuando comenzaron sus carreras. “Compartimos más que las demás de nuestra época: éramos las estadounidenses de nuestro grupo y ambas éramos una de tres hermanas. Siembre admiré a Cindy y la encontré tranquila y muy divertida cuando trabajábamos juntas. Ella ha sido una amiga constante y confiable y me ha apoyado mucho en todo lo que he hecho a lo largo de los años”, escribió Christy en sus redes, en conmemoración del cumpleaños de su amiga.

Actualmente, a sus 54 años, Turlington está casada con el actor Edward Burns, con quien tuvo a sus dos hijos, Grace -que aparece en las recientes fotografías- y Finn. Desde hace años divide su tiempo entre su empresa de productos cosméticos y su militancia en defensa de causas humanitarias.

Turlington vive en Nueva York junto a su esposo, el actor Edward Burns Reuters

La danesa Christensen tiene la misma edad que su colega estadounidense. Su profunda mirada azul hipnotizó a todos en el videoclip de la canción “Wicked Game” de Chris Isaac. Hoy, alejada de las pasarelas, tiene una tienda de antigüedades en Manhattan. Su hijo, Mingus Lucien Reedus, fruto de su relación con el actor de The Walking Dead Norman Reedus siguió sus pasos en el mundo de la moda.

Christensen con Norman Reedus y Mingus hace algunos años GettyImages - FilmMagic

Crawford, de 57 años, está casada desde 1998 con el empresario Rende Gerber. También decidió cederle el trono de reina de las pasarelas a su hija Kaia y a su hijo Presley Walker.

Cindy Crawford está casada con el empresario Rande Gerber @cindycrawford - @cindycrawford

