La revelación de Jey Mammon en La Peña de Morfi de la que después se arrepintió

En una nueva emisión de La Peña de Morfi por la pantalla de Telefe, su coconductor, Jey Mammon, tuvo como invitados a los actores Agustín “Cachete” Sierra y a Candela Vetrano, protagonistas junto a Mery del Cerro y Tomás Fonzi de la obra La verdad que se presenta en el teatro Politeama.

En una tramo de la charla en la que debatían, con Jésica Cirio, sobre los beneficios de la “honestidad brutal”, Mammon intervino para aludir a un episodio que vivió con un espectador de su obra de teatro , El mundo de Jey.

“Ayer justo vino...”, comenzó diciendo Jey, para luego arrepentirse. “Uy, no sé si contarlo. No sé si es para el aire”, aclaró, poniéndose la mano en la cabeza, un tanto avergonzado. Ante la insistencia de Vetrano y Sierra, finalmente el conductor prosiguió con la anécdota que iba a compartir. “Ayer me vino a ver un chabón al espectáculo. Le dije lo bueno que estaba y el chabón era seminarista ¡Se iba a hacer cura!”, contó Jey entre risas.

De todos modos, aseguró que ese no fue el final de la historia. “Me dijo: ‘Me voy a hacer cura’ y ahí yo le dije: ‘¿Cómo te vas a hacer cura? ¡No lo hagas! No sé si se lo dije o lo pensé, pero a veces no sé si está tan bueno ser honesto”, reflexionó. “Hay que ver si la otra persona tiene ganas de escuchar la verdad, uno no puede ser de esas personas que dicen: ‘Yo digo todo lo que pienso’”, sumó Vetrano. “Claro, yo relacioné lo que me pasó con lo de la honestidad”, concluyó Jey.

El inesperado llamado de Jey a Georgina Barbarossa

El domingo pasado, Mammon ratificó que uno de sus sellos como conductor es la espontaneidad cuando llamó en vivo a Georgina Barbarossa para consultarle por un rumor.

Jey llamó a la conductora de A la Barbarossa, el magazine que se emite de lunes a viernes en el mismo canal, y lo hizo al lado de Cirio y el chef Rodrigo Cascón, justamente porque sobre este último rondaba el conflicto: Mammon sospechaba que la actriz había “prohibido” la asistencia del cocinero al resto de los programas. “Estoy al aire, eh. Te quiero hacer una sola pregunta: ¿Vos pediste que Rodrigo Cascón no esté al aire conmigo?”, preguntó. “Lo pedí”, confirmó Barbarossa al instante. “Lo quiero tener en exclusiva para mí”, sumó Georgina.

“Era todo lo que quería saber. Te mando un beso, Georgina, chao y gracias. Hasta luego, disculpá que te moleste. Quería confirmarlo”, dijo Jey. “Es algo que yo necesito, que Rodrigo esté conmigo solo. No puedo compartirlo con vos”, manifestó Barbarossa, redoblando la apuesta.

“Perfecto, Georgina, hay una interna en el canal que acabo de confirmar. Ahora lo voy a aclarar al aire y le voy a preguntar qué es lo que quiere él. Muchas gracias por este momento, ¿sabés?”, contestó el conductor. La actriz se lamentó por lo sucedido y le dijo a Mammon: “Vos sabés que te re quiero. Me caés re bien”. “Yo también te quería mucho y me caías muy bien. Que estés muy bien. Te voy a ir a visitar a tu programa”, respondió en esa suerte de paso de comedia.

Otro episodio de espontaneidad que se vivió en La Peña de Morfi tuvo como protagonistas a la pareja del momento: la China Suárez y Rusherking . Justo antes de que el cantante comenzara su interpretación en vivo, el conductor lo sorprendió con un mensaje de Suárez. Como era el cumpleaños de su hijo Amancio, la famosa apuró la entrevista para que su novio se liberara antes.

El divertido momento entre Jey Mammón y Rusherking que involucró a la China Suárez

“Te está esperando y me dijo: ‘Apurate’”, contó, en referencia a la actriz. “Te está puteando”, retrucó el trapero. De acuerdo a lo que revelaron a continuación, al momento de la entrevista se llevaba a cabo el festejo por los dos años de Amancio, uno de los hijos que la China tuvo con Benjamín Vicuña. “Me está puteando porque estás llegando tarde”, agregó Mammon. Con mucho humor, fue el cantante quien cerró el breve intercambio: “Ahora voy para allá”.