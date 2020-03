La revelación sexual de Floppy Tesouro que sorprendió a todos

La modelo compartió un dato de su intimidad en el programa Divina comida Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de marzo de 2020 • 10:08

En Divina comida, el exitoso programa de Telefe en el que los famosos compiten para ver quién es el mejor anfitrión, se generan momentos distendidos de los cuales se desprenden algunas confesiones. En la última emisión de la semana en la que compartieron mesa el Coco Silly, Denise Dumas, Boy Olmi, Grego Rosello y Floppy Tesouro, la modelo contó una intimidad vinculada a su vida sexual.

Mientras disfrutaban del postre en la casa de Olmi, el actor propuso jugar con tarjetas que contenían preguntas para los comensales. "¿A quién le revisarías el celular?", fue el interrogante que debió responder Dumas. "Yo le revisaría el celular a Floppy, buscaría un video hot y sacaría mucha plata con eso", bromeó la conductora de Hay que ver.

Floppy Tesouro habló de su intimidad en Divina Comida - Fuente: Telefe 02:10

Video

Sin embargo, Tesouro le hizo una salvedad. "Yo te juro que no tengo videos hot porque le temo mucho a la nube, porque queda todo ahí", contó, para luego sorprender a todos con una revelación. "¿Nunca te filmaste teniendo relaciones?", le preguntó Sily. "Me filmé dos veces en mi vida y lo borré, pero no con un teléfono", aclaró. "Nos contó que no fue con el teléfono, lo que dejó abierta una producción cinematográfica que estamos desconociendo", acotó Sily en otro momento del programa.

Durante la semana, Tesouro no solo mostró su imponente penthouse de Puerto Madero sino que también contó que Rosello intentó conquistarla mientras ella se encontraba en un impasse con su marido, Rodrigo Fernández Prieto.

"A Floppy la tenía previamente agendada y no me acordaba. Cuando voy al chat [del grupo de Divina comida] veo que había un mensaje que le había mandado hace tiempo, a las 2:47 de la mañana que decía 'Hola' y la cara de un monito tapándose los ojos", compartió, provocando risas generalizadas. ¿El contexto? Tras cruzarse en un boliche, el humorista decidió escribirle a altas horas de la noche.

Floppy Tesouro muestra su penthouse 360° en Puerto Madero - Fuente: Telefe 00:51

Video

"Yo estaba en mi mesa con mis amigas, y él pasaba una y otra vez. Le di el teléfono porque me vino a decir que tenía un laburo para ofrecerme", añadió Tesouro, quien nunca le respondió ese mensaje trasnochado. "Pónganse en mi lugar, yo estaba enamorado y medio copeteado. ¿Ustedes creían que en esos cuatro meses dormí?, no dormí: reboté bien rebotado", concluyó Rosello con su narración de la anécdota que tenía en común con Floppy.