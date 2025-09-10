A siete años de la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin: la teoría de los supuestos mensajes secretos de aquel día a Selena Gómez

El 13 de septiembre se cumplen siete años de una de las bodas secretas más comentadas de la cultura pop: la unión entre Justin Bieber y Hailey Baldwin. Un capítulo que parecía cerrado en la historia del espectáculo, pero que volvió a estar en boca de todos por el presente de sus protagonistas y por la viralización de informe sobre su relación que vuelve a poner en el medio a Selena Gómez, una figura relevante en la historia de este amor.

La polémica resurgió tras el anuncio del compromiso de Gómez con el productor Benny Blanco y el lanzamiento, en marzo de 2025, de I Said I Love You First (Yo dije te amo primero). En ese disco, la exestrella de Disney aborda temas como la aceptación, la sanación de relaciones tóxicas, la amistad y la construcción de vínculos sanos. Muchos fanáticos no tardaron en asociar esas letras a su recordada relación con Justin, mientras celebraban que en su actual pareja encontró una nueva oportunidad para creer en el amor.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en secreto y un año más tarde organizaron su gran fiesta (Foto: Instagram @haileybieber)

En paralelo, Bieber transitó un año convulsionado. Sus publicaciones en redes sociales, muchas veces desconcertantes, y su pelea con los paparazis, hicieron pensar a los fans que atravesaba otra recaída en sus adicciones. Sin embargo, en julio de 2025, el misterio se resolvió con el lanzamiento de Swag, un disco en el que volcó reflexiones sobre sus luchas internas, su paternidad y su matrimonio.

Justin Bieber regresó con su álbum Swag Gentileza Renell Medrano

La cronología de la historia de amor de Justin Bieber y Hailey Baldwin

Aunque la historia de amor de Justin Bieber y Hailey Baldwin pueda parecer de película, por tratarse de una fan que logró conquistar a su máximo ídolo, lo cierto es que el primer encuentro entre ambos no fue fruto del azar. Fue Stephen Baldwin, padre de la modelo, quien presentó a su hija con el cantante canadiense detrás de cámaras en el programa The Today Show. Ambos eran adolescentes y se dieron un fuerte apretón de manos que quedó grabado y que, años más tarde, sería recordado como el inicio de un largo camino hacia el altar.

Justin Bieber conoce a Hailey Baldwin en el año 2009

El vínculo entre ambos siguió reforzándose en el tiempo, como, por ejemplo, cuando la joven asistió al estreno en Nueva York del documental Never Say Never, en 2011. En ese mismo mes, Justin confirmó públicamente su relación con Selena Gómez al presentarse juntos en la fiesta posterior a los Premios Oscar, organizada por Vanity Fair.

Lo curioso es que, lejos de mostrarse como una rival, Hailey se había declarado fanática de la pareja conocida como “Jelena”. En Twitter llegó a escribir: “No me importa lo que digan, pero Justin Bieber y Selena Gomez juntos son la definición de un sueño adolescente”. Ese gesto, rescatado años más tarde por los fans, todavía la persigue, ya que para muchos se convirtió en la “villana”.

Justin Bieber y Selena Gómez eran la pareja del momento

Tras algunas rupturas entre Justin y Selena, el cantante comenzó a asistir con frecuencia a la iglesia Hillsong, donde se lo vio junto a Hailey y Kendall Jenner. En diciembre de 2014, los rumores de romance se intensificaron, pero ambos negaron cualquier vínculo amoroso. “Conozco a Justin desde que tenía unos 13 años y hemos sido buenos amigos a lo largo de los años”, dijo Hailey en aquel entonces a E! News.

Justin Bieber presentó a Hailey como su amiga en redes sociales (Foto: Instagram @lilbieber)

Pero, a fines de 2015, los límites entre la amistad y el romance comenzaron a desdibujarse. La modelo pasó las vacaciones de fin de año con el cantante y su familia en Anguila, y en enero de 2016, Justin oficializó la relación con una foto en Instagram donde se los vio besándose. Sin embargo, la calma duró poco. En agosto de ese mismo año, tras un fugaz noviazgo, la pareja se separó. Él, incluso, dejó de seguirla en redes sociales, luego de que se lo vinculara con Sofia Richie. Así, cada uno siguió su camino y dejaron de hablarse por completo durante casi dos años.

En ese período, Bieber reanudó su relación con Selena Gómez. La cantante debió someterse en el 2017 a una operación de trasplante de riñón, por lo que gran cantidad de medios especularon que su estado de salud fue lo que le hizo volver a conectarse con su exnovio. Sin embargo, las peleas y toxicidad de los jóvenes los llevó a poner fin a todo de forma definitiva en 2018.

Los enamorados habrían comenzado su vínculo como amigos (Foto: Instagram @haileybieber)

Sin embargo, nadie suponía que rápidamente Hailey volvería a aparecer en la vida del compositor canadiense. En mayo de este mismo año, la modelo le dijo a The Times UK: “Pasamos un largo tiempo sin ser amigos. Ya lo hemos superado”. Apenas dos meses después, los rumores de compromiso explotaron y la estrella canadiense confirmó la noticia con una emotiva publicación en Instagram donde escribió: “Hailey, estoy enamorado de todo lo que te rodea. Estoy decidido a dedicar mi vida a conocerte a fondo”. A lo que su amada respondió en X: “No estoy segura de qué hice en la vida para merecer tanta felicidad, ¡pero estoy profundamente agradecida con Dios por darme una persona tan increíble con quien compartir mi vida!”.

Aunque muchos fanáticos creyeron que por sus millonarias vidas las estrellas querrían tirar la casa por la ventana para celebrar su amor, lo cierto es que ambos acordaron casarse en secreto en un registro civil para no ser persuadidos por nadie en su elección. El 13 de septiembre de 2018, la pareja fue vista entrando en la Oficina Matrimonial de Nueva York. TMZ difundió las imágenes y People confirmó que ya tenían el certificado de matrimonio. Sin embargo, Hailey lo negó en redes sociales con un contundente: “¡Todavía no estoy casada!”.

La confirmación llegó dos meses más tarde, cuando Justin subió una foto junto a ella con la frase: “Mi esposa es increíble”. Al día siguiente, Hailey cambió su apellido a Bieber en todas sus plataformas.

La boda soñada de Justin Bieber y Hailey Baldwin

Luego de casarse por civil en secreto el 13 de septiembre de 2018, Justin Bieber y Hailey Baldwin decidieron, un año después, celebrar su amor con una ceremonia religiosa y una gran fiesta junto a sus seres queridos. El 30 de septiembre de 2019, la pareja volvió a darse el “sí” en una boda de ensueño que tuvo lugar en el exclusivo resort Montage Palmetto Bluff, en Carolina del Sur, rodeados de naturaleza, lujo y figuras del espectáculo.

La celebración comenzó el día anterior, el 29 de septiembre, con una cena mágica a orillas del río May. Los invitados fueron trasladados en taxis acuáticos a lo largo de la costa, hasta llegar al lugar decorado con un estilo elegante y minimalista. Hailey lució un minivestido de alta costura de Vivienne Westwood y tacones de Jimmy Choo. Esa noche, después de la cena formal, los invitados fueron trasladados a una fiesta íntima en el salón Cole’s, reconvertido para la ocasión por la reconocida planificadora de bodas Mindy Weiss

El vestido de Hailey Bieber llevaba la frase “TILL DEATH DO US PART” (“Hasta que la muerte nos separe”). (Foto: Instagram @haileybieber)

La ceremonia religiosa se celebró al día siguiente en la capilla Somerset, un espacio idílico decorado con arcos de vegetación y flores blancas. Hailey caminó hacia el altar con un vestido de encaje en silueta sirena, diseñado por Virgil Abloh para Off-White, acompañado por un velo bordado con las palabras “TILL DEATH DO US PART” (“Hasta que la muerte nos separe”). Entre los invitados se encontraban figuras como Usher, Joan Smalls, Justine Skye, Jaden Smith, Kris Jenner, Corey Gamble, Kendall Jenner, Kylie Jenner y su hija Stormi.

Así fue la boda religiosa de Justin Bieber y Hailey Bieber

El fantasma de Selena Gómez que habría opacado la fiesta soñada

Aunque la boda religiosa de Justin y Hailey Bieber parece haber sido sacada de un cuento de hadas, una teoría viralizada recientemente en redes sociales volvió a poner en duda cuán perfecta fue realmente esa noche. El canal de YouTube Internet Oddities publicó un informe titulado La peligrosa obsesión de una década de Hailey Bieber, que pasó desapercibido hasta que TikTok lo rescató y lo convirtió en un fenómeno viral. El video, que mezcla imágenes de archivo, capturas, tuits y extractos de entrevistas, sugiere que la modelo habría estado obsesionada con Justin desde su adolescencia y plantea una hipótesis aún más polémica: que el cantante intentó comunicarse con Selena Gómez minutos antes de casarse.

Según los autores del clip, que no presenta fuentes oficiales ni evidencia comprobada, Justin le habría enviado 23 mensajes de texto a Selena justo antes de dar el “sí” en la ceremonia religiosa, en los que le expresaba cuánto la amaba. A esta teoría se sumó una pista musical que los fans de Gómez interpretaron como una posible confirmación. En su canción “Ring”, incluida en el álbum Rare de 2020, Selena canta: “Sí, recibí tu mensaje, los veintitrés”. En el mismo tema se refiere a sí misma como “una en un billón”, habla de rupturas, mensajes ignorados y de tener un “quilate” envuelto alrededor de su dedo como un anillo.

"Ring" de Selena Gómez con traducción

El informe también sostiene que Hailey intentó todo el tiempo parecerse a Selena, con elecciones de vestuario, tatuajes similares y hasta expresiones faciales y gestos supuestamente replicados. Incluso, remarcaron que la modelo lanzó un programa de cocina en redes poco después de que Gómez estrenara su show Selena + Chef.

Ni Hailey ni Selena se pronunciaron sobre este contenido viral. Justin, en cambio, le dio “like” a una publicación en defensa de su esposa que decía: “Gente sin trabajo destrozando a Hailey Bieber”. Un gesto que muchos interpretaron como una toma de posición en medio de la polémica.

A siete años de aquella boda secreta, y seis de la gran ceremonia en Carolina del Sur, la historia de amor entre Justin y Hailey Bieber todavía está atravesada por especulaciones, fantasmas del pasado y una exposición mediática constante.