escuchar

Eva Bargiela y Facundo Moyano protagonizaron una escandalosa separación cuando él reveló, en una entrevista en el ciclo Verdad/Consecuencia (TN), que no estaban más juntos. Si bien no dio lugar a las repreguntas que le hicieron las conductoras Luciana Geuna y María Eugenia Duffard, el tema no quedó ahí.

Todo empezó cuando Maru Duffard le preguntó al exdiputado si le incomodaba que su mujer participara del Bailando, a lo que él respondió: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”. De esta manera, la modelo se habría enterado por los medios y no por su propio esposo de la ruptura. La principal razón que trascendió fue el hecho de que Eva participara del Bailando 2023.

Sin embargo, la modelo desmintió en el propio certamen de baile que ella se hubiera enterado por la televisión. “Veníamos mal pero no me lo esperaba”, le dijo a Marcelo Tinelli. “Quería disfrutar de esto al máximo. No quería estar acá hablando sobre esto en la previa; quería hablar de cualquier otra cosa, de lo que sea. Y me toca pasarlo así, bastante angustiada, pero poniéndole onda”, dijo sobre la oportunidad de bailar en América TV.

En los últimos días, la prensa encontró a Eva en un evento y le consultó por el rumor de que la habían visto cenando con Moyano. A la pregunta de cómo estaban en el amor y si estaba soltera, respondió afirmativamente que seguía sola.

Además, le preguntaron si hubo un reencuentro con su ex marido, Facundo Moyano, en una cena, a lo que contestó: “Sí, nos juntamos a charlar. La idea es que esté todo bien. El trámite de divorcio decidimos dejarlo en stand by pero porque la verdad fue una época de mucha vorágine y demás, yo estaba con el Bailando, muy ocupada, con muchas cosas, él también. También hubo cosas que nos excedieron a los dos. Entonces, bueno, decidimos que se calme un poco todo para tomar las decisiones con la mente fría y no hacer cosas por enojo o por impulso”.

Sobre la posibilidad de un reencuentro amoroso, asumió que habría encuentro porque comparten un departamento y muchas otras cosas en común. Sin embargo, dijo que hoy no sabe si va a existir una reconciliación.

Facundo Moyano y Eva Bargiela compartieron una cena y mostraron públicamente su reconciliación GMPRESS

El cronista le preguntó si él “le había pedido disculpas” a lo que ella respondió que sí, pero que hubiese prefiero que no trascendiera mediáticamente. “La realidad es que yo elegí este trabajo. A mi me encanta la tele, me encanta estar acá. Entonces me hago cargo de que es parte de mi trabajo, que tiene cosas hermosas, a veces te tocan cosas que tenés que afrontar. Es así, todo tiene algo bueno y algo malo y lo entiendo como parte del juego”, refirió acerca de la exposición mediática que sufrió en el último tiempo debido a su separación.

“No me reconcilié. Esa cena fue una charla que nos debíamos. La verdad es que estoy tratando que la decisión que tengamos que tomar... O sea, nosotros nos casamos, decidimos compartir la vida y si decidimos efectivamente avanzar con el divorcio, me parece que es bueno hacerlo como personas civilizadas y sin odiarse”, aclaró sobre la difusión del rumor en un móvil en LAM.