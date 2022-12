La tajante reflexión de Zoe Saldana sobre trabajar para Marvel: “Es como una secta”

escuchar

Zoe Saldana ha formado parte del Universo Cinematográfico de Marvel a través de exitosas realizaciones como Guardianes de la Galaxia y Avengers. Sin embargo, la actriz se ha mostrado crítica respecto de ciertas dinámicas presenciadas a lo largo de su paso por los célebres estudios.

En una reciente entrevista para el podcast Hot Ones, la intérprete fue consultada respecto de qué fue lo más polémico que le tocó vivir en un estudio para proteger el secreto de una producción. “Un minuto, ¿estuviste en algún set de Marvel? Parece que estuviste. Cuando trabajás en Marvel es como una secta. Pensás: ‘¿qué está pasando? Estoy vestida de verde durante horas, maquillada, debemos estar filmando algo’. Tiene sus ventajas y desventajas”, señaló la también protagonista de Avatar: El camino del agua.

Sobre ello, la estrella de la gran pantalla aclaró: “Las ventajas son que, conociendo la sorpresa del final, no la arruinás y el público puede vivir una aventura increíble cuando va al cine a ver una película. La desventaja es principalmente para el actor porque no sabés lo que estás haciendo, no sabés a dónde vas, no sabés lo que estás diciendo, no sabés lo que va a pasar, y eso puede ser un poco estresante ”, confesó.

En Guardianes de la Galaxia, la actriz interpreta al personaje de Gamora

Saldana también reconoce que, a pesar del éxito, no es oro todo lo que reluce en los grandes proyectos. En una entrevista con el medio Women’s Wear Daily, la artista apuntó recientemente que se ha sentido “estancada” en su carrera por culpa de las grandes franquicias.

“Estoy muy agradecida por las oportunidades que me brindaron, desde colaborar con directores increíbles y conocer a actores que considero amigos a poder interpretar un papel que los fans, especialmente los niños, adoran, pero siento que durante los últimos 10 años de mi vida he estado estancada. Me sentí atrapada haciendo estas franquicias. Eso también significó que me sentía artísticamente atrapada en mi oficio por no poder expandirme, crecer o desafiarme a mí misma interpretando diferentes papeles u ocupando otros roles”, reconoció.

Saldana ha aparecido en cuatro películas de Marvel desde 2014 (Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 , Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame) y está lista para repetir su papel de Gamora en la próxima Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que llegará a los cines en mayo de 2023. También tuvo otro papel importante en la franquicia como la teniente Uhura en las tres películas de Star Trek.

Sobre el esperado estreno de Avatar: El camino del agua, film en el que regresará a la piel azul de Na’vi Neytiri después de 13 años, Saldana reconoció: “Es mi bebé. Es el bebé de todos, y poder compartirlo con el mundo es simplemente... Sentí que este día nunca llegaría y finalmente está aquí”.

Neytiri (Zoe Saldana) y Jake Sully (Sam Worthington) en una escena de Avatar Twentieth Century Studios) / Courtesy of WETA

La nueva realización de James Cameron, que llegará a los cines en los próximos días, será la primera de las cuatro secuelas que tendrá la taquillera película estrenada en 2010. El adelanto de esta nueva producción, que Saldana protagoniza junto a Sam Worthington (en la piel de Jake Sully), está disponible en YouTube.

“Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora, pero una amenaza regresa para acabar con lo que se había iniciado anteriormente. Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na’vi para proteger su planeta. Ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, Avatar: el camino del agua, narra la historia de la familia Sully, el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan”, dice el trailer.

Avatar: el camino del agua se sitúa temporalmente tiempo después de los eventos acontecidos a lo largo de la historia de la primera película, y presenta imágenes deslumbrantes que incluyen tomas del agua azul brillante de Pandora, tanto por encima como por debajo de la superficie; Toruk, las criaturas voladoras presentadas en la primera película; y nuevos personajes y seres animales oriundos de Pandora, parecidos a ballenas.

