La empresaria de moda tuvo un tenso intercambio en las redes sociales luego de publicar una reflexión sobre la crianza de su hijo

Guillermina Valdés compartió una reflexión en su cuenta de Instagram sobre la crianza de su hijo más pequeño, Lorenzo, de 6 años, fruto de su relación con Marcelo Tinelli. La empresaria recibió varios consejos y críticas de sus seguidores, a los que no dudó en responder con firmeza.

Valdés publicó una imagen de su hijo en la playa con un atardecer de fondo y escribió: "Nuestros hijos y el mundo que les estamos dejando. Ese es mi pensamiento de cada mañana y, desde ahí, intentar actuar con la mayor consciencia posible en cada pequeña acción que realizo. Mi trabajo en estos tiempos...".

Esta confesión maternal tuvo más de 35.000 likes y despertó una lluvia de contestaciones virtuales. Una usuaria le respondió el posteo con otra reflexión: "¿Cuánta ropa necesitás? ¿Cuántas colecciones son realmente necesarias en la moda? El granito de arena de cada una es consumir menos".

"Cuántas veces dijimos: 'me lo compré y no lo usé nunca'. Granito de arena es no comprar si no lo necesito", agregó la seguidora. Valdés recogió el guante y le contestó el mensaje: "En eso estoy desde hace muchos años, beso grande".

La publicación también contó en el "Me gusta" de Cande Tinelli y del conductor de ShowMatch, que le dejó un emoji de corazón en los comentarios. La modelo además es madre de Helena, Dante y Paloma, fruto de su relación con Sebastián Ortega, y suele responder algunos de los miles de mensajes que recibe en su cuenta de Instagram.

En el mismo posteo, Valdés contestó a otra seguidora que le reclamó que le dé más difusión a la "movida ambiental" y aproveche "la llegada masiva" que tiene en sus redes sociales, donde supera los dos millones de seguidores. Una vez más, la empresaria de moda reiteró: "En eso estamos".