Guillermina Valdés respondió al comentario de Candelaria Tinelli: “Es un palito más de todos los que recibí”

Desde que con un extenso mensaje publicado en sus redes sociales Juanita, la hija menor de Marcelo Tinelli, dejó al descubierto la profunda crisis vincular que atraviesa el clan, todas las personas del círculo más íntimo del conductor fueron sumando sus voces. Así, con ironías y mensajes muy directos, lograron transformar las internas familiares en un escándalo nacional, a excepción de Guillermina Valdes, expareja de Tinelli y madre de su hijo Lorenzo, que hasta este lunes se había mantenido en silencio.

Dueña desde siempre de un perfil bajo y ajena a las polémicas, la exmodelo y actriz se vio obligada a hablar sobre el tema cuando fue consultada por el cronista de Intrusos (América TV), mientras caminaba por la Avenida Corrientes. “Estoy tratando de preservar a Lorenzo y de mantenerme aislada del tema”, indicó Valdés, mientras se dirigía hacia Multiteatro, la sala en la que se encuentran ensayando El divorcio del año, la nueva obra de José María Muscari en la que comparte escenario con Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina País y Rocío Igarzábal.

Guillermina Valdes, Marcelo Tinelli y el hijo de ambos, Lorenzo, en Qatar 2022 Instagram: @marcelotinelli

Sin perder la sonrisa, pero fiel a su deseo de no sumarse al escándalo, la actriz respondió una a una las preguntas del cronista. Cuando se le consultó si le había enviado algún mensaje al padre de su hijo por el complicado momento que atraviesa, Guillermina señalo: “Ojalá pase pronto”.

A su vez, cuando le preguntaron si consideraba que las grietas familiares podían zanjarse en el corto plazo, indicó: “No sé. Es todo muy complejo porque tiene que ver con las dinámicas vinculares. No es algo matemático”. Y disparó: “Yo espero que Marcelo esté bien porque es el papá de Lolo”.

“No quiero opinar. Discúlpame. Viste que yo tengo siempre buena onda... Vengo a hacer mi trabajo. Soy la mamá de Lolo, lo estoy cuidando. Y ojalá que esto pase pronto porque creo que no es lindo para nadie”, señaló luego. Pero a pesar de su empeño por mostrarse ajena a la polémica y de no abandonar la diplomacia, hubo una pregunta que quizá le hizo recordar cuestiones del pasado y la obligó a cambiar el tono. Ocurrió cuando el cronista le mencionó el reciente mensaje que Candelaria Tinelli le dedicó a su madre, Soledad Aquino, en Instagram, asegurando que era la única ex del actor que “no se quedó con nada” luego de la separación.

Cande Tinelli apuntó contra Guillermina Valdés (Captura video / foto Instagram @guillevaldes1)

“¿Lo tomas como un palito?”, quiso saber el periodista. Y casi sin dejarlo terminar la pregunta y negando con su cabeza, Valdés señaló: “Como todos los palitos que he recibido. Y no voy a responder”.

Inmediatamente después, aclaro: “Nunca hubo división de bienes. Solo compramos un departamento entre los dos. Ya lo expliqué en su momento y no da para hablar más sobre el tema. No hubo división. Como tengo un hijo con él, compramos un departamento juntos. Nada más que eso”.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes Archivo

A principios de noviembre, Juanita, de 22 años, compartió en sus redes sociales informando que había recibido amenazas y expresando que no compartía las decisiones que su padre viene tomando desde hace algún tiempo.

Concretamente, el hecho que hizo que la modelo decidiera acudir a la Justicia fue un llamado telefónico que recibió el miércoles 29 de octubre por la mañana. Tras la denuncia, la joven cuenta con un botón antipánico y con una consigna policial en la puerta de su casa.

Guillermina Valdéz junto a Juana, Cande y Mica Tinelli. OHLALÁ!

“Recibí en mi teléfono celular una llamada desde un número oculto. Al atender, una voz masculina me preguntó: ’¿Vos sos Juana Tinelli?’. A lo que respondí: ‘Sí ¿quién habla?’. El hombre me contestó: ‘Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho’. Acto seguido, cortó la comunicación", le relató la hija del conductor a la Justicia. Y continuó: “Debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada”.

Por supuesto que el empresario rosarino aludido, que además es el flamante dueño de Telefe, salió a dar su versión una vez que la denuncia se hizo pública.“De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando“, aseguró en diálogo con Marina Calabró. “Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia. Ahora voy a ejecutarle todo”, agregó, en referencia a la deuda que el conductor mantendría con él por más de 10 millones de dólares.

Pero más allá de la voz de los involucrados, con el correr de las horas se fueron sumando otros testimonios que dieron cuenta del verdadero clima en el que vive el clan Tinelli cuando las cámaras se apagan. En principio, después de su extenso posteo, Juanita dejó de seguir en las redes a su padre y a su medio hermana Candelaria. Y su madre, que desde siempre mantiene un perfil muy bajo, salió a respaldarla a través de una serie de posteos en su cuenta de Instagram.

Marcelo Tinelli junto a su exmujer, Guillermina Valdes, sus hijas Juana, Micaela y la socia de Mica, Romina Pigretti Matías Salgado

En una historia temporal de Instagram, Robles posteó una imagen seguida de una sugestiva frase de Oscar Wilde con la que avaló los dichos de su hija y, a su vez, pareció apuntar contra Tinelli: “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”. Juana acusó recibo y reposteó la publicación, junto a un texto agregado: “El egoísmo enferma”.

Horas más tarde, Robles volvió a la carga con otra cita literaria, esta vez de Alejandro Jodorowsky, con el fin de destacar la idea del egoísmo por parte del padre de sus dos hijos, Juana y Francisco: “Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera”.

La imagen de la familia ensamblada de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés Instagram

Candelaria, a su vez, también sorprendió revelando otra interna dentro de la familia.“No sé qué pasó. No tengo relación con ella”, le respondió la segunda hija de Tinelli a Marcia Frisciotti, una de las columnistas de Puro Show. Y agregó: “La verdad, desconozco. Preguntale a Mica, quizá sabe un poco más”. Y cuando la panelista quiso saber si la distancia entre ellas era algo de este último tiempo, la exesposa de Coti Sorokin fue tajante.“Nunca tuve relación, la verdad”.

Pero si los mensajes de Robles y Candelaria llamaron la atención, todavía faltaba escuchar la voz de otra de las exesposas de Tinelli: Soledad Aquino, la madre de las hijas mayores del conductor, Micaela y Candelaria.

Guillermina Valdés yendo a votar junto a su hijo menor, Lorenzo Gerardo Viercovich

Aquino, que este año se incorpora a Los Tinelli, el reality que intenta brindar un pantallazo de la vida cotidiana del clan, recurrió primero a sus redes sociales, y lo hizo con vehemencia: “Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos, suplico a la gente de los medios de chusmerío no pidan explicaciones con este tema de Juana, que no es nada mío. No tengo la más mínima idea. La mamá no es digna de mi afecto y cariño. Solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror”, escribió la mujer.

Curiosamente, a pesar de su pedido, terminó paseándose por varios programas de América, apuntando contra Robles y asegurando que la denuncia fue un invento de Juanita. Primero, salió al aire en Intrusos y expresó: “A mí también me sorprendió. Yo no tengo idea de nada, son temas de plata, de acá, de allá, pero no me mezclo, no me importa nada”.

“¿Qué sentís que Juanita haya bloqueado a Candelaria en las redes sociales? ¿Y de que Candelaria también diga que nunca fue muy cercana a Juana?”, le preguntó Adrián Pallares. Y la primera esposa de Tinelli salió, otra vez, con los tapones de punta contra Robles: “Yo creo como madre, madre impecable, que armar tanto bardo público no está bien, no corresponde esto. Exponer a sus hermanas que las aman no está bien”, opinó.

“Que digas que la madre de Juana no es digna de tu afecto y tu cariño, ¿es de ahora o de siempre?”, indagó por su parte Rodrigo Lussich. “Es de siempre. Yo nunca fui quilombera, lo único que me importa a mí es que mis hijas estén bien, estén sanas y contentas. Si hubiese sido Candelaria la que hubiera hecho un quilombo así, la cago a pedos. Yo tengo familia, tengo clase, tengo moral, por eso me da bronca”, aseguró.

Soledad Aquino junto a su hija menor, Candelaria Juan Roncoroni - Hola

Marcelo Polino quiso saber si la mala relación que Aquino tiene con Robles data del pasado cuando Tinelli la dejó para comenzar un romance con la bailarina. “Perdonar es divino, yo soy católica, pero también soy como Mirtha, no me olvido; soy memoriosa”, advirtió la mujer.

Respecto a la denuncia de Juanita, Aquino aseguró: “No le creo; lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca recibió un llamado, ni la amenazaron de muerte. Con estas cosas no se jode, no se puede mezclar lo mediático con lo político con la justicia. Es grave (...) ¿Cómo se puede exponer la chiquita que es joven? ¿Cómo atendió el teléfono? Yo no atiendo a nadie, a nadie (en referencia a un número desconocido). La denuncia no tiene sustento”. Horas después, volvió a salir al aire en A la tarde y le dijo a Karina Mazzocco que estaba convencida de que todo era “un invento” de Juanita y Paula Robles y aseguró que la bailarina “arruinó” su familia.

Después del raid mediático de la primera esposa de Tinelli, y quizá por las críticas que recibió por la manera en la que se refirió a Juanita y Robles, Candelaria Tinelli salió a respaldarla en Instagram, con el mensaje que, de alguna manera, también apuntaba hacia Valdes.