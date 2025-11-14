Guillermina Valdes habló de su relación con las hijas de Marcelo Tinelli: “Me separé del papá y pasaron cosas”

Hace unas semanas, un sorprendente descargo de Juanita Tinelli en redes dejó al descubierto una profunda crisis dentro del clan familiar. Desde entonces, tanto el círculo íntimo como las exmujeres del conductor comenzaron a hablar, ya sea a través de misteriosos posteos en Instagram o en diversos programas televisivos. Sin embargo, faltaba una voz: la de Guillermina Valdes.

Este viernes, la actriz y modelo se metió en la polémica y habló del difícil momento que está atravesando Marcelo Tinelli. Tras dar detalles sobre su vínculo y sobre cómo está cuidando a Lorenzo para mantenerlo lejos de este conflicto, Valdes confirmó que no tiene contacto ni con Cande ni con Juana.

“Yo no voy a opinar sobre Marcelo, pero que esté tranquilo está bueno para cualquier persona, no sólo para él”, dijo Valdes ante la cámara de Los profesionales de siempre al ser interceptada mientras llegaba al Multiteatro donde próximamente debutará con El divorcio del año, la nueva comedia de José María Muscari.

“Como mamá de Lolo habrás hablado con él para saber cómo está…”, lanzó el cronista de elnueve intentando saber cómo se encuentra el conductor que, en el último tiempo, no ha asistido a sus compromisos laborales. “Hablamos lo justo y necesario por Lolo y tenemos un re buen diálogo de padres. La prioridad es Lorenzo, cuidarlo, que no esté expuesto en los medios porque es chico todavía. Y la realidad es que él tiene que construir su camino el día de mañana con sus intereses, así que es cuidar eso, sobre todo”, explicó.

Guillermina Valdes junto a su hijo Lolo; el menor de los Tinelli Gerardo Viercovich

“¿Cómo está Lolo por estos días?”, indagó el notero del ciclo de Flor de la V. “Está bien, lo cuido mucho, lo cuidé mucho; está muy bien. Jugamos a FIFA todo el tiempo. No prendemos redes ni televisores, nada. Ya soy una profesional en FIFA”, bromeó mientras intentaba avanzar al hall del teatro. “¿Te duele esto que está pasando en torno a Marcelo y la familia?”, volvió a insistir el movilero. “Obvio. En realidad, me duele en torno a cualquier persona que viva una experiencia así. Es mucho estrés. Es un montón”, advirtió.

Respecto a la decisión de Tinelli de llamarse a silencio y no asistir ni a su programa de streaming en Carnaval ni a las grabaciones de su reality (que se retomaron en las últimas horas), opinó: “Cada uno sabe lo que tiene que hacer y dejar de hacer. Yo hablo de mí, de mi historia y de lo que yo puedo hacer, de lo que me puedo hacer cargo, de mi trabajo y de mis hijos”. Inmediatamente, Guillermina fue consultada sobre si había tenido contacto con Candelaria y Juanita a raíz de todo lo sucedido; sin embargo, cuando estaba a punto de contestar se detuvo: “Yo tengo con… Lo dejo acá; lo dejamos acá, ¿sí?”, lanzó arrepentida.

Su reacción hizo que el cronista quiera saber si estaba todo bien con las chicas; a lo que la empresaria respondió sembrando más dudas que certezas: “Yo siempre estuve bien con todos. Me separé del papá y pasaron cosas que no termino de entender, pero está todo bien”, expresó en referencia a algunos dichos y actitudes (como dejar de seguirla en redes) que habría tenido Cande hacia ella.

Guillermina y Marcelo se separaron a mediados de 2022, después de nueve años de relación Instagram: @marcelotinelli

Por último, Valdes habló de las exmujeres de su ex. “¿Lo de Sole [Aquino] te sorprende?”, le consultó el periodista en referencia a los posteos y dichos de la mamá de Micaela y Candelaria en contra de Juanita y de Paula. “No sé qué dijo Sole, pero la quiero mucho. A Paula [Robles] también la quiero y me llevo bien con todos. Está todo bien. Gracias por entender”, concluyó con una sonrisa.

¿Un palito para Valdes?

En medio de todo este escándalo que, incluye denuncias, amenazas y pases de factura, Candelaria Tinelli dejó entrever que su relación con las madres de sus hermanos no es del todo buena. En un mensaje publicado a su madre, Soledad Aquino, en Instagram la cantante aseguró que era la única ex del actor que “no se quedó con nada” luego de la separación.

En una nota previa con Intrusos, Valdes no quiso responder esta indirecta de la ex de Coti aunque explicó: “Nunca hubo división de bienes. Solo compramos un departamento entre los dos. Ya lo expliqué en su momento y no da para hablar más sobre el tema. No hubo división. Como tengo un hijo con él, compramos un departamento juntos. Nada más que eso”, dijo la mamá de Lorenzo molesta.