Guillermina Valdés está concentrada en su vida familiar desde su reciente separación de Marcelo Tinelli , y lo demuestra con posteos junto a sus hijos. La modelo compartió un video de su hija Helena - fruto de su relación con Sebastián Ortega - tocando la batería y un usuario la criticó por "los privilegios que tiene en su vida".

"Hija expresándose", fue el sintético título que escribió Valdes en su Twitter cuando compartió el clip. Esta no es la primera vez que se muestra como una madre orgullosa del talento musical de la adolescente de 15 años, ya que suele publicar videos de su hija en "modo batera" en su cuenta de Instagram.

En la filmación Helena toca la batería en el balcón mientras disfruta de los últimos rayos de sol de la tarde. Primero llegaron los elogios de sus seguidores, que volvieron a sorprenderse con el amor que siente su hija siente por el rock y que mantiene a lo largo de los años.

"Firme ese tempo. ¡Y qué bueno que le guste Billy Idol!", le escribió un usuario, y Valdés coincidió en el halago: "¡Como a la madre!". Sin embargo, entre la lluvia de likes y favoritos también llegó una crítica: "Perdón, ¡pero qué privilegiada! Con este frió y en short. Qué triste desigualdad, estos chicos ni por cerca imaginan lo que es el frío, y los padres debieran remarcar eso, hay otros que ni zapatos tienen".

La modelo y empresaria no dejó pasar el comentario y le respondió el tuit a la mujer: "No amor, tocar la batería es como una clase de gym, entras en calor y transpiras... casi no prendemos calefacción por varias razones que no voy a explicar por acá". Y cerró: "Te mando un beso y que tengas una linda tarde".

Después de su contundente respuesta hubo otros usuarios que defendieron a Valdes: "Cómo es la gente che, subió un video de la hija tocando la batería y hay quienes se fijan si tiene prendida la calefacción"; "Cuánta envidia hacia la gente que tiene una vida cómoda, sería bueno invertir esa energía en uno mismo y no en los demás"; "A palabras necias, oídos sordos"; fueron algunos de los comentarios a favor de la modelo.