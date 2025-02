La talentosa vida de los siete hermanos Fiennes: de Ralph, candidato al Oscar a Magnus, director musical de Shakira

Ralph Fiennes (Ipswich, Reino Unido, 62 años) es uno de los nombres más repetidos de esta temporada de premios. De momento, no se ha llevado ninguno por culpa de Adrien Brody, que ha arrasado tanto en los Globos de Oro como en los Critics Choice Awards y los Bafta; pero el británico todavía puede arrebatarle al estadounidense el Oscar a Mejor actor el próximo 2 de marzo. Este año Fiennes se disputa la estatuilla por tercera vez gracias a su papel como cardenal Lawrence en Cónclave, como ya hizo en 1994 por su interpretación en La lista de Schindler y en 1997, por El paciente inglés. Muchos lo conocen por encarnar a Voldemort, el malvado antagonista de Harry Potter. Otros lo recuerdan por dar vida a M, el jefe de James Bond, o a Gustave, el conserje del famoso hotel Budapest. Pero lo que la mayoría no sabe es que Ralph Fiennes es solo el primer eslabón de otra saga, su propia saga familiar, compuesta por otros cinco hermanos pequeños que no solo comparten con él el apellido y los característicos ojos claros, sino también un reconocido talento para las artes.

Los Fiennes (Ralph, Martha, Magnus, Sophie, Joseph y Jacob) son hijos del fotógrafo Mark Fiennes y la escritora Jennifer Lash ―descrita por la escritora Dodie Smith como “casi demasiado interesante para ser verdad”. También adoptaron a un séptimo hermano, Michael, cuando este tenía 11 años, tras ver la solicitud de criar a un niño con antecedentes en un periódico local. Sus padres decidieron educarlos a todos por su cuenta en casa, un hogar que cambiaba habitualmente, ya que se mudaron hasta 14 veces durante la infancia de estos, saltando de Suffolk a Irlanda, de Wiltshire a Londres. “Mis padres tenían muchos problemas económicos. Todos nosotros tenemos el recuerdo de que nos decían que no había dinero, que teníamos que vender esto, que no había regalos para Navidad”, confesó Ralph en una entrevista con The Guardian en 2011. Tampoco tenían televisión, pero Mark y Jennifer se encargaron de inculcarles su amor por la literatura y el arte, un legado que se refleja ahora en las trayectorias de los hermanos, mezcladas a menudo entre sí, demostrando lo unidos que están. Actores, cineastas, músicos... así son los seis talentosos hermanos Fiennes.

Ralph (62 años)

Ralph Fiennes, en febrero pasado, en la entrega de los premios Bafta BEN STANSALL - AFP

Ralph es el mayor ―después de Michael, que ahora tiene 72 años y trabaja como arqueólogo, alejado de los focos― y el más famoso, aunque hay un miembro de la familia que es todavía mucho más conocido que cualquiera de ellos: su primo octavo el rey Carlos III de Inglaterra ―son descendientes del rey Jacobo II de Escocia, por lo que comparten parentesco con el actual monarca británico. Al margen de esa curiosidad, la exitosa trayectoria del actor es de sobra conocida. Con 30 años hizo su primer gran papel como Heathcliff en Cumbres borrascosas (1992) y desde entonces ha formado parte tanto de grandes producciones, como Furia de titanes, como de películas independientes, como la reciente The Return de Uberto Pasolini.

Su impecable carrera profesional contrasta con las polémicas sentimentales que empañan su vida personal. El intérprete conoció a su exmujer, la actriz Alex Kingston, mientras estudiaban en la Real Academia de Arte Dramático de Londres y se casaron en 1993, después de 10 años de relación. Pero Fiennes le puso fin en 1997 tras comenzar un romance con la actriz Francesca Annis, 17 años mayor que él, a la que conoció en una producción de Hamlet en la que ella interpretaba a su madre ―ella también estaba casada con el padre de sus dos hijos desde hacía más de 20 años, un matrimonio al que puso fin para estar con Fiennes. Esta nueva historia de amor duró hasta 2006, después de que el actor le fuera infiel con la cantante rumana Cornelia Crisan. Más tarde protagonizó un par de escándalos sexuales que fueron bastante sonados: el primero, un escarceo amoroso con una azafata de Qantas en los baños del avión en pleno vuelo ―la despidieron por ello―; y el segundo, cuando se bañó desnudo con cuatro mujeres en la piscina de un hotel de Brujas, en Bélgica, y la dueña se quejó por molestar al resto de huéspedes. Actualmente no se le conoce pareja.

Martha (61 años)

Penelope Cruz, Martha Fiennes junto a Kristin Scott Thomas, en la presentación de Alta sociedad, en 2005, en Cannes Toni Anne Barson Archive - WireImage

Martha nació 14 meses después que su hermano y heredó también su pasión por el cine , pero desde detrás de las cámaras. A los 37 años dirigió su primera película, Onegin, y eligió a Ralph, que ya era un actor consagrado, para protagonizarla junto a Liv Tyler ―con quien su hermano Joseph compartió elenco en Belleza robada. El film era una adaptación de la novela en verso de Alexander Pushkin y estuvo nominado al Bafta a Mejor película británica en 1999. Su otra obra más conocida es Alta sociedad, que cerró el Festival de Cannes de 2005. Volvió a contar con su hermano mayor en el elenco ―y con su marido como director de fotografía y su hermano Magnus como director musical―, a quien acompañaron otras estrellas como Penélope Cruz, Kristin Scott Thomas y Damian Lewis. “No encontré un papel para Joseph [otro hermano], aunque intento no seguir ningún patrón familiar a la hora de hacer mis películas”, bromeó Martha durante la presentación en Madrid.

La directora, guionista y productora está casada con el fotógrafo George Tiffin, con quien tiene tres hijos con nombres bastante particulares: Titan, Hero y Mercy. Hero es el más conocido porque con tan solo nueve años dio el salto a la gran pantalla para interpretar a una versión joven del personaje de su tío Ralph, Lord Voldemort ―en su caso Tom Riddle―, en Harry Potter y el misterio del príncipe. Ahora es conocido por su papel en la saga de películas de amor adolescente After. Mercy también dio sus primeros pasos como actriz como la hija de Keira Knightley en la película La duquesa, donde ―¡qué casualidad!― su tío Ralph era también protagonista. Con los Fiennes todo queda en familia.

Magnus (59 años)

Magnus Fiennes se dedicó a la música Paul Archuleta - Getty Images North America

Magnus se decantó por la música, aunque sin separarse demasiado del cine. Ha compuesto la banda sonora de decenas de películas y series ―y de proyectos dirigidos por sus dos hermanas, obviamente―, desde la música de Death in Paradise hasta la banda sonora de Donkeys, el film que triunfó en los Bafta escoceses en 2011. Pero lo que más destaca de su trayectoria es que ha trabajado como productor para artistas de la talla de Shakira, Tom Jones o Sinéad O’Connor. De hecho, fue el director musical de “Sale el sol”, la gira mundial que Shakira realizó entre 2010 y 2011. También produjo varios temas de las Spice Girls, como “Spice Up Your Life”, “Saturday Night Divas” o” Do It”. “Recuerdo que la muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico se informó en la televisión mientras estábamos trabajando, lo que agregó un tono inquietante a un proceso que de otro modo habría sido poptástico”, comenta en su web.

El compositor y productor musical está casado con la también música y compositora Maya Fiennes, ahora centrada en el mundo del yoga y autora del libro Yoga for real life (Yoga para la vida real, en español). Tienen tres hijas, Che, Shanti y Amelia, que, de momento, no se han sumado a la ola artística familiar.

Sophie (58 años)

Sophie Fiennes junto a Grace Jones, en la premiere de Grace Jones: Bloodlight And Bami, en el festival de Toronto, en 2017 Phillip Faraone - Getty Images North America

Sophie, igual que su hermana mayor, se decantó por la dirección de cine. Ella también ha dirigido a Ralph, la última vez en 2022 en TS Eliot’s Four Quartets, una película en la que el actor interpreta el poema homónimo de T. S. Eliot durante casi hora y media. Su trabajo más relevante hasta la fecha ha sido Grace Jones. La pantera del pop, una película documental sobre la vida de la diva musical de los setenta y los ochenta. Por lo demás, Sophie es probablemente la más alternativa de sus hermanos en el plano laboral, con títulos como The Pervert’s Guide to Ideology ―con música de Magnus―, donde el filósofo Slavoj Zizek examina las preguntas existenciales que plantean algunas películas de renombre mundial; u Over Your Cities Grass Will Grow (Sobre sus ciudades crecerá la hierba, en español), que narra el proceso creativo del artista alemán Anselm Kiefer, quien comenzó a construir una serie de grandes y elaboradas estructuras compuestas por 48 edificios a partir del año 2000.

“El otro día me hicieron una entrevista y el tipo me dijo: ‘¿Estás celosa de Ralph? ¿Creés que tiene más éxito?’ Y tuve que preguntarle qué quería decir con éxito”, explicó en una entrevista en 2010. “Creo que es una pregunta fea, en realidad. Porque, por supuesto, Ralph tiene mucho más dinero que yo, pero esa no es la única medida del éxito. Tiene muchísimas admiradoras. ¡No las necesito! Estoy haciendo películas con las que realmente me estoy desafiando a mí misma y voy al límite en cada película. Para mí, hacer eso es la medida del éxito”, se defendió. Su trabajo se ha proyectado internacionalmente en festivales como Cannes, Toronto, Róterdam, Ámsterdam y Sundance; y se ha exhibido en museos como el MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Hokkaido (Japón) o el Museo Reina Sofía de Madrid. También enseña Bellas Artes en Documental Creativo y Cine Etnográfico en el University College de Londres.

Joseph y Jacob (54 años)

Joseph Fiennes, uno de los más pequeños de la familia junto a su hermano gemelo Jacob Gentileza Paramount+

Joseph y Jacob son los pequeños de la familia y, aunque son gemelos, eligieron caminos muy diferentes. Joseph es el otro rostro más conocido de los Fiennes, mientras que Jacob es, junto a Michael, el único que no se dedica al mundo del espectáculo y vive apartado de las alfombras rojas y los flashes: es guardabosques desde hace 30 años y vive tranquilamente junto a su mujer, la veterinaria Melanie Plaice, sus dos hijos y sus perros. En 2022 publicó el libro Land Healer: How Farming Can Save Britain’s Countryside (Sanador de la tierra: cómo la agricultura puede salvar el campo británico).

Joseph, en cambio, siguió los pasos de Ralph y empezó a probar suerte como actor desde joven. A los 28 años logró el gran salto a la fama gracias a su papel protagonista en Shakespeare in Love, que ganó siete premios Oscar en 1998 ―eso sí, él no estuvo nominado―. Se le auguraba el mismo brillante futuro en Hollywood que a su hermano, pero lo cambió por el teatro londinense, una decisión que, según reveló en 2023 en una entrevista con The Guardian, tuvo bastante que ver con el veto que supuso para su carrera el haberse enfrentado al todopoderoso productor hoy caído en desgracia Harvey Weinstein. Aun así, ha participado en muchas películas y series, destacando su papel como Fred Waterford en El cuento de la criada, ganadora del Globo de Oro, el Emmy y el Bafta.

Ha intentado ser discreto con su vida amorosa, pero no ha podido evitar que se lo relacione sentimentalmente con las actrices Cate Blanchett y Catherine McCormack o con la maquilladora Fiona Jolly. En 2009 se casó en Sicilia con la modelo suiza de origen español María Dolores Diéguez, después de cuatro años de noviazgo, y tienen dos hijas en común, Eva e Isabel, de 15 y 14 años, respectivamente. En una entrevista con Vanity Fair en 2019, Diéguez contaba que lo que menos le gusta de su marido es que sea famoso y que sus hijas, entonces de 9 y 8 años, acababan de descubrir que lo era: “Creían que era piloto porque cuando veía un avión les decía señalando el cielo: ‘Daddy is coming’ [papá está viniendo]. Pero hace unos meses Eva llegó del colegio y me dijo sorprendida: ‘Apparently daddy is famous!’ [¡Al parecer papá es famoso!]. Estaba muy disgustada de tener que compartir a su padre con el resto de la humanidad”. Debe ser una de las pocas Fiennes que no está acostumbrada a lidiar con la fama.