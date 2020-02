El actor y la periodista rosarina fueron padres de su segundo hijo juntos la semana pasada Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de febrero de 2020 • 10:12

Rodrigo de la Serna y su novia, Ludmila Romero, fueron padres por segunda vez la semana pasada. La pareja tuvo a su primera hija, Olivia, y a los pocos meses confirmaron que estaban nuevamente embarazados de un varón. Por eso, la flamante mamá los llama sus " mellizos con delay". Si bien son una pareja muy reservada, ella cada tanto comparte algunas novedades o reflexiones de sus adorados herederos. En las últimas horas, publicó una foto en su cuenta de Instagram, en donde se la puede ver amamantando al mismo tiempo a sus dos bebés, y expresó una sentida reflexión sobre la lactancia.

" Lactancia en tándem: cuando quedé embarazada mi hija tenía 3 meses, hasta ese momento habíamos tenido una lactancia súper linda y fluida. Desde mi embarazo puede ser que la leche haya cambiado y hubo un cierto rechazo de su parte, pero a los pocos días con un poco de esfuerzo pudimos retomarla", relató en su posteo la periodista rosarina. Recordemos que el actor fue quien confirmó en diciembre último en el Diario de Mariana la llegada del nuevo integrante de la familia: "Sí, fui padre hace poco y ahora voy a ser padre de nuevo".

A su vez, la periodista contó cómo logró construir un vínculo "de a tres": "Amamanté hasta el mismo día del nacimiento de su hermano y hoy seguimos compartiendo la magia los tres. Durante el embarazo mucha gente me decía entre escandalizada y asustada cómo podía darle la teta a mi hija estando embarazada, por lo que comparto mi experiencia".

En las siguientes líneas la pareja del actor explicó su decisión de apostar por este tipo de lactancia, conocida como "tándem", que ocurre cuando una mujer que recientemente fue madre, vuelve a quedar embarazada y decide no interrumpir la lactancia del bebé durante la nueva gestación.

"Amamantar durante el embarazo no afecta la salud del bebé en gestación y mucho menos del niño lactante, todo lo contrario, aunque nutricionalmente la leche se modifica para el bebé que está en la panza, sigue siendo la mejor fuente de proteína que un niño puede recibir para el desarrollo del sistema inmunológico", explicó la flamante mamá.

Romero profundizó sobre el tema y reveló que no fue un proceso fácil: "Aunque al amamantar me daban muchas contracciones, nada tienen que ver con las contracciones que inducen al parto. Si bien al dar la teta se libera oxitocina, que es la misma hormona que desencadena el trabajo de parto, es una cantidad mínima por lo que no existe una contraindicación médica. Amamantar o no debe ser una decisión de la madre. ¡Y no saben cuánto lo recomiendo!".

Sobre el final, la novia del actor expresó su felicidad por esta nueva etapa que transita, y aseguró que desde el nacimiento del varón, los hermanos "se miran, se ríen, y se disfrutan". En este sentido, Romero concluyó con la contundente frase: " Que nadie nos quite nunca la magia de amamantar".