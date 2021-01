La tristeza de Adriana Aguirre: “No sé cuándo vuelvo al teatro”

Adriana Aguirre sufrió un accidente mientras hacía la función de Un loco súper show, en el Teatro de La Campana de Mar del Plata, durante la madrugada del 26 de enero pasado. Estuvo todo el día internada y cuando le dieron el alta, esa misma tarde y a pesar de estar muy dolorida, fue a hacer la función. Pero esta vez no se animó a los trucos ni bailó, y solamente hizo el monólogo.

En diálogo con LA NACION, la vedette dijo: “Estoy muy dolorida y en reposo, en casa, bajo el control de los médicos a Clínica Colón. Fue una caída muy fuerte, de casi 2 metros de altura. Hoy hay función, pero yo no voy a poder estar”, aclaró. Y agregó que no sabe cuándo volverá a subirse al escenario: “Es muy pronto para saberlo. Veremos. Dependo de la decisión médica, ya que con la caída, la inflamación del glúteo es enorme y está lleno de líquido que habrá que extraer si no se reabsorbe”.

Ricardo García, expareja de Aguirre y también parte del espectáculo, habló en Intrusos, por América: “fue una caída importante, de una altura considerable. Eran las 2 de la mañana cuando yo mismo la llevé a la Clínica Colón, la atendieron muy bien y en estos momentos se está recuperando en su casa, haciéndole caso a todo lo que le dijo el médico”.

El imitador y humorista explicó cómo fue la caída: “Había tenido un problema con un truco y en el homenaje que le hace a Diego Maradona, se cayó de cola. Mal. Hace tres años el doctor Christian Fuster la operó de la columna y ahora está con los efectos de todo. Pero Adriana es una vedette de las de antes, muy profesional, no como las que bailan tres meses con Tinelli. Por eso ayer fue a hacer el monólogo, a media voz. Y la gente la aplaudió de pie”.

Finalmente, García contó que su actual pareja está incómoda con la situación, pero que entiende que sea él quien se ocupe de Adriana. “Estuvimos 26 años juntos, no puedo dejarla. Mi pareja lo sabe, y no es que está celosa pero son cosas lógicas de una mujer enamorada. Yo también estoy enamorado de ella, pero a Adriana no la voy a dejar. Siempre fui sincero con Adriana.... Yo la quería y la respetaba, para mí es un despelote mi vida en este momento”.

