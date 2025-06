La tristeza de Dakota Johnson tras su separación de Chris Martin: “Un dolor increíble”

La separación entre Dakota Johnson y Chris Martin no estaría siendo fácil para la actriz. Según algunas personas cercanas a ella, la estrella se encuentra atravesando un “dolor increíble” tras terminar la relación que mantenía con el cantante, con quien estuvo en pareja durante ocho años.

La protagonista de 50 sombras de Grey, de 35 años, y el líder de Coldplay, de 48, comenzaron su relación en 2017 y se comprometieron un tiempo después, aunque nunca llegaron a pasar por el altar. Este miércoles se reveló que Johnson y Martin han tomado caminos separados, poniéndole fin al amor.

Dakota Johnson participó de una gala especial en Cannes, el pasado 18 de mayo REX Features/Shutterstock /The G

Según algunas fuentes, la razón de esta decisión es que sus carreras los han llevado en direcciones distintas. “ Dakota quería que esta relación funcionara. Ella no solo ama a Chris, sino también a sus dos hijos, y esa pérdida es increíblemente dolorosa. La decisión de poner fin a las cosas fue amistosa, pero Dakota está encontrando este momento muy difícil”, le dijo una persona conocida de la pareja al diario The Sun.

“Durante el año pasado, quedó claro que la pareja se había estancado y no estaba avanzando”, añadió la fuente. Chris ha estado de gira con su banda durante tres años y se ve constantemente envuelto en una agitada agenda, mientras que ella tiene que hacer base en diferentes ciudades según las películas que esté grabando. (...) Chris no va a sentar la cabeza, es decir, no va a levantar el pie del acelerador”, afirmaron.

La ruptura se confirmó hace algunos días. “ Su relación ha terminado desde hace mucho tiempo, simplemente no han sido capaces de encontrar la forma de hacerlo oficial ”, reveló una persona al Daily Mail. “Dakota mantuvo la llama encendida para que estuvieran juntos, porque ella lo amaba mucho y amaba mucho a sus hijos, pero no lo logró”, añadió.

Chris Martin y Dakota Johnson The Image Direct/The Grosby Grou

“Las rupturas no son instantáneas, continuaron maquillando la situación un tiempo. A veces las cosas funcionaban cuando estaban lejos el uno del otro mientras trabajaban, porque la ausencia hace que el corazón se vuelva más cariñoso, pero luego volvían a estar juntos y las pequeñas cosas que los alejaban se iban sumando hasta que se dieron cuenta de que no eran más el uno para el otro”, afirmaron desde el entorno. “Dakota está destrozada porque ya no va a estar tanto con sus hijos, pero quiere que sepan que siempre estará ahí para ellos si la necesitan”.

La fuente añadió que existe la posibilidad de que la pareja se reconcilie, pero “ahora mismo, estar separados hará maravillas si quieren tener algún tipo de futuro juntos”.

Johnson y Martin comenzaron su romance en 2017. Sin embargo, fue recién en un evento de Stella McCartney de 2018 que oficializaron su amor.

La actriz y el cantante en febrero de 2024, disfrutando de unas vacaciones en Puerto Vallarta Backgrid/The Grosby Group

Aunque nunca mostraron su intimidad, eran la pareja perfecta. En diciembre de 2020, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson fue vista con un gran anillo de esmeralda en su mano izquierda, lo que rápidamente sembró rumores de compromiso. “ Si ella es feliz, yo seré feliz. Él es un hombre encantador. Si decide casarse, imagino que pronto tendré nietos . Me entusiasma mucho esa parte”, dijo su padre en su paso por Good Day, New York.

Un año después, la actriz y el músico se mudaron juntos a una casa en Malibú. “ Llevamos bastante tiempo juntos y a veces salimos, pero ambos trabajamos tanto que es agradable estar en casa, cómodos y con privacidad ”, dijo Dakota en una entrevista con Elle. A lo largo del tiempo, ambos supieron armar una familia ensamblada y apoyarse en los desafíos profesionales de cada uno. “Amo a esos niños con todo mi corazón”, declaró ella en diálogo con Bustle en referencia a Moses y Apple, los hijos que Martin tuvo con Paltrow.

A pesar de todo, la relación pasó por varios altibajos. Los primeros problemas de pareja comenzaron en 2023, aunque ellos supieron mantenerlos en secreto. No ocurrió lo mismo a mediados de 2024, cuando los rumores de crisis se incrementaron y su entorno tuvo que salir a desmentirlos: “Están felices juntos”, dijeron. Sin embargo, en las últimas semanas pareciera que esa felicidad no está más vigente y cada uno seguirá su vida por separado.