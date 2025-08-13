La tristeza de Mica Tinelli al confirmar su separación de Licha López

Los rumores de crisis comenzaron hace varios meses. Sin embargo, fue recién en las últimas horas que llegó la confirmación: Micaela Tinelli y Lisandro “Licha” López están separados . Tras la primicia de LAM, este mediodía la hija de Soledad Aquino y Marcelo Tinelli rompió el silencio y habló de los motivos que la distanciaron del futbolista.

Mica Tinelli y Licha López se conocieron en 2019 y vivieron su amor a la distancia

“ Es verdad que estamos separados, ya venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más ”, dijo la dueña de Ginebra a través de un mensaje de WhatsApp enviado a Paula Varela, la periodista de Intrusos. Luego de confirmar lo que era casi un secreto a voces, la empresaria explicó los motivos que la llevaron a ella y a su pareja a tomar esta decisión: “ La distancia en algún momento ya se vuelve imposible . Más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue en el caso nuestro”, reveló.

Según contaron ayer en LAM, la decisión de poner punto final a esta relación habría sido del defensor de Belgrano de Córdoba. “Él la dejó porque se desenamoró ” , lanzó Pepe Ochoa generando una gran sorpresa entre las angelitas. Sin embargo, Mica desmintió totalmente estos dichos. “E sto pasó hace más o menos un mes, pero nos amamos un montón; no hubo desamor ni nada. Solo distancia y desgaste , que es lo que más nos venía pasando a ambos”, aseguró la hermana de Cande Tinelli, quien en las últimas horas también fue noticia por su divorcio de Coti.

Mica Tinelli aseguró que la distancia desgastó a la pareja

Las versiones de que la pareja estaba atravesando un difícil momento comenzaron en abril de este año. Por su profesión, Licha estuvo viviendo en México, Arabia Saudita, España y Paraguay y si bien Mica iba y venía para visitarlo, los miles de kilómetros fueron más fuertes. A pesar de que el jugador volvió al país y actualmente juega en Belgrano de Córdoba, al parecer la situación entre ellos fue imposible de remontar.

Un amor a la distancia

Se conocieron en 2019 por Instagram. El, que estaba de vacaciones en la casa de Wanda Nara y Mauro Icardi de Milán (habían sido compañeros en el Inter), le mandó un mensajito por privado. Ella estaba en Los Martín Fierro de TV acompañando a su padre, que iba a recibir un homenaje por sus 30 años al aire con su histórico programa. Sin saber quién era, aprovechó que su hermano Francisco estaba sentado a su lado en la gala para pedirle información. El hijo mayor de Paula Robles le contó que se trataba de un jugador argentino que había jugado los últimos años en el exterior y que a finales de enero de ese año había regresado al país contratado por Boca Juniors para defender su camiseta.

Dado que ambos estaban en diferentes países, durante unos días el diálogo fue cien por ciento virtual y telefónico. La química que sintieron hizo que pautaran un encuentro cuando el futbolista regresara de sus vacaciones en el Viejo Continente. La primera cita fue el 22 de junio en la casa de él. La invitó a comer. “Yo estaba bastante nerviosa y, a su vez, no tanto, cosa que me parecía raro por mi forma de ser. Estuvimos horas y horas hablando. Sin exagerar: unas siete horas habrán sido seguro. Nos reímos mucho también”, contó la hija mayor de Marcelo Tinelli sobre cómo fue ese primer encuentro cara a cara.

La empresaria y el futbolista venían en crisis desde hace varios meses

Un año después, la llegada de la pandemia hizo que la pareja pruebe suerte en la convivencia. La primera prueba de fuego llegó en 2022 cuando el futbolista fue tentado para jugar en Tijuana, México. Mica viajó por varias semanas, pero no se mudó de manera permanente con él. Es que desde un principio ambos dejaron en claro que apoyarían sus respectivas carreras y que ella no podría dejar todo para acompañarlo a él, como suelen hacer las mujeres de los futbolistas.

Luego, llegó una oferta que volvió a poner en jaque a ambos. Contratado por el club Khaleej, Lisandro hizo las valijas y se mudó a Arabia Saudita en julio de 2023. Mica se quedó en la Argentina cumpliendo con sus compromisos laborales y en octubre de ese año fue a visitarlo. Se quedó allí dos semanas en las que aprovecharon los momentos libres de él para recorrer y hacer turismo. “Más de 24 horas de viaje, un día entero sola en Arabia porque Lichi estaba concentrado. Por ende, lo vi recién después del partido. No nos veíamos desde hacía dos meses y medio, más o menos”, recordó sobre aquel reencuentro.

Cada vez que su agenda laboral se lo permitió, la dueña de Ginebra se escapó para acompañar al futbolista en sus diferentes clubes

“Nos respetamos y acompañamos en las decisiones personales de cada uno. Él hoy tiene su trabajo acá -escribió desde Arabia-, yo, en Argentina. Pero sabemos que estamos construyendo nuestro día a día, que a veces la distancia no es tan fácil, también estamos construyendo nuestro futuro, pero así y todo elegimos seguir este camino juntos y creo que con amor, comprensión y paciencia (a veces mucha) se puede”, escribió la empresaria textil en un posteo de Instagram.

Un año después, en agosto de 2024, el deportista fue transferido al club español Burgos y una vez más Mica estuvo para apoyarlo en su carrera. La situación volvió a repetirse a principios de este año cuando el defensor fue fichado por el club Olimpia de Paraguay. “Qué pruebas difíciles que nos ponen a veces en el camino, pero el verdadero amor todo lo puede y lo podrá. Te amo y celebro con vos a la distancia. Una distancia que no siempre es tan fácil pero con la que nosotros podemos. Sigamos riéndonos siempre de las cosas más sencillas y aprendiendo juntos para mejorar un poquito todos los días. Creo que de eso se trata”, escribió ella en las redes para uno de los cumpleaños del deportista.

A pesar de que desde julio Licha López juega en Belgrano de Córdoba, la relación no pudo remontar

Cuando parecía que la distancia ya no iba a ser un problema (a principios de julio, el marcador central fue contratado por el club Belgrano de Córdoba), los rumores de una fuerte crisis entre ellos se instalaron fuerte. Este mediodía, Micaela Tinelli puso fin a las especulaciones confirmando que, a pesar de todos los esfuerzos, la distancia les ganó la pulseada.