La tristeza de Guido y Silvia Süller por la muerte de su madre, Nélida

A través de las redes sociales, Guido Süller dio a conocer la triste noticia de la muerte de su madre, Nélida Fuente: Archivo

31 de julio de 2019 • 15:02

Nélida Belgiorno, la madre de Silvia y Guido Süller, murió esta mañana, luego de permanecer varios días internada en terapia intensiva. La mujer tenía 91 años.

Fue el mediático quien comunicó la triste noticia. "Se murió mi mamá. Estoy devastado. Ayúdenme", escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se podía ver su mano tomando la mano de Belgiorno.

Silvia Süller, en tanto, evitó las palabras y simplemente compartió en sus historias de esa red social la imagen de una rosa, a modo de despedida.

La foto que publicó Silvia Süller en sus historias, para despedir a su madre Crédito: Instagram

Belgiorno se encontraba internada en desde hacía varios días, y poco se sabe sobre el mal que la aquejaba. "Les pido por favor una cadena de oración para mi mamá. Está muy grave. Ya no se qué hacer", había escrito Guido en Twitter ayer, frente al complicado momento que atravesaba su madre. Según había contado en las redes, él se estaba haciendo cargo de acompañar a la mujer por sus hermanos se habían "borrado".

Silvia, en tanto, se sumó al pedido durante un monólogo del show cómico musical que protagoniza: "No se sabe lo que tiene. Ojalá que salga todo bien, sino ya no me queda más nada en la vida".

A comienzos de mayo del año pasado, los hermanos Süller habían perdido a su padre, Hugo. El hombre tenía 95 años y sufría de problemas de salud.