Escuchar

A comienzos del mes de julio de 2023, el humorista Cacho Garay fue detenido luego de que su expareja, Verónica Macías, lo denunciara por violencia y abuso sexual. Durante estos últimos meses, su salud ha ido empeorando y los partes sobre su actualidad no serían nada favorables.

El humorista perdió más de 20 kilos durante sus días en prisión , según confirmaron algunas personas que pudieron estar con él. Según contó el periodista Juan Etchegaray, Garay -que se encuentra detenido en el penal de San Felipe, en Mendoza-, ingresó pesando 102 kilos pero actualmente ronda los 80.

El humorista Cacho Garay se encuentra detenido en Mendoza desde julio pasado

“ Su estado de salud, tanto físico como emocional, son frágiles ”, dijo el conductor de Radio Mitre. “ Tiene afectado el 85 por ciento de la visión del ojo derecho. Además, su próstata está deteriorada y eso sigue avanzando. Es insulinodependiente y como consecuencia de esto tiene picos de baja y alta azúcar en sangre, lo que le ocasiona un desequilibrio al caminar ”, enumeró.

Más allá de lo físico, su salud mental también está comprometida. “ Tiene un estado depresivo, consecuencia de todas las cosas que, según él, lo injurian y han ofendido su honor y reputación de tantos años . Actualmente se encuentra encerrado en su celda, casi que no habla con nadie y llora todo el tiempo”, añadió.

La causa contra Garay

A Garay se le imputan los delitos de amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (en tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas.

“He sufrido abuso, amenazas, violencia, privación de mi libertad. Los que me conocen saben que yo no sé lo que es ir a tomar un té con amigas sin que esta persona me esté amenazando. Yo ya vengo cansada, harta”, había dicho Macías en Intrusos en abril pasado. Su abogado, José Manuel Fiz, aseguró a diversos medios que su defendida venía “de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos” y detalló: “violencia física, económica y sexual”.

Garay junto a la denunciante, Verónica Macías

En su momento, el Ministerio Público Fiscal informó a Télam que “la expareja del humorista denunció ante la fiscalía que Garay y una mujer la grababan, la abusaban y la hacían tener relaciones contra su voluntad”. Al allanar su casa en Mendoza, se encontraron una cantidad enorme de armas de fuego: 150 municiones de 9 mm, de 38 mm y de escopeta, un revólver calibre 32, un cuchillo metálico, dos bastones de seguridad, cinco cartuchos calibre 38, un cartucho 9 mm de fogueo, ocho cartuchos calibre 22 y uno de fogueo 9 mm.

La detención de Cacho Garay ocurrió el pasado 12 de abril, luego de que su hasta entonces pareja lo denunciara por violencia “física, económica y sexual”. En aquel entonces, luego de realizar el primer allanamiento, se encontró la primera tanda de armas. Tras pagar una fianza de $1.000.000 quedó en libertad, aunque pocos días después le dictaron la prisión domiciliaria, por su edad y su estado de salud. Sin embargo, en el mes de julio, se ordenó que sea trasladado a un penal para cumplir allí su condena.

“Tanto ella como yo somos apasionados por las antigüedades, las hemos comprado juntos de hecho. Son de fines de 1700 y otras de 1800, no están aptas para disparar. Recién ahora supimos que dos de ellas sí estaban aptas, pero yo no sé manipularlas, no sé usarlas”, expresó el denunciado en diálogo con Desayuno americano (América TV), cuando le consultaron la razón por la cual tenía tantas armas.

LA NACION

Temas Cacho Garay