Cacho Garay, tras ser imputado por violencia de género: “Niego totalmente las acusaciones”

El miércoles por la tarde, Juan “Cacho” Garay fue detenido luego de que su esposa lo denunciara por violencia de género. Tras allanar su domicilio ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, la policía encontró cinco armas de fuego que fueron secuestradas y motivaron su inmediata detención. Luego de pagar una fianza de un millón de pesos, el humorista fue liberado y este viernes por la mañana rompió el silencio: “Niego totalmente las acusaciones”, dijo en comunicación con Desayuno Americano.

Un incidente en un hotel de Villa Carlos Paz el fin de semana pasado fue el detonante para que su mujer, Verónica “Bambi” Macías se anime a denunciar la violencia “física, económica y sexual” que, según ella, viene sufriendo desde hace tiempo por parte de Garay. Actualmente se encuentra en un refugio para mujeres, donde personal idóneo la está asistiendo luego de haber abandonado el hogar que desde hace trece años compartía con el humorista.

“ Ella se instaló en un refugio de mujeres porque no se sentía segura en su casa. A raíz de esto y de la denuncia, detuvieron al humorista que estuvo poco menos de 24 horas detenido, ya que luego de pagar una fianza de un millón de pesos fue liberado. A partir de ahora sigue el trámite judicial ”, explicó Carlos Monti esta mañana en el matutino de América TV mientras sus compañeros agregaban más datos al respecto: “Encontraron cuatro armas de fuego en su domicilio que asegura tenerlas de adorno, dice que no sabía usarlas. Son muy antiguas”.

Acompañado por su abogado, Cacho Garay se comunicó con el ciclo conducido por Pamela David para defenderse de todas las acusaciones recibidas. “ Se dicen cosas que no tienen nada que ver. El tema de las armas, tanto ella como yo somos apasionados por las antigüedades, las hemos comprado juntos de hecho. Son de fines de 1700 y otras de 1800, no están aptas para disparar. Recién ahora supimos que dos de ellas si estaban aptas, pero yo no sé manipularlas, no sé usarlas ”, advirtió sobre la tenencia de estas municiones que compraron juntos en un mesón de una feria persa.

Respecto a la denuncia por violencia de género, el actor le cedió la palabra a su abogado: “ No son amenazas coactivas, son amenazas agravadas por el uso de armas. Mi cliente no ha prestado declaración indagatoria, por lo cual todo lo que pueda decir puede ser usado en su contra. Él niega rotundamente todos los hechos que se le están imputando ”, señaló Daniel Romero.

Tras asegurar que esto lo ha sorprendido por completo, Cacho Garay habló de los problemas psiquiátricos de su mujer que, según él, ya vienen de hace tiempo. “ Ella hace un tiempo tenía una mala influencia; una persona cercana (una amiga de ella) que la ponía mal. Se separó de ella y hasta tuvo que hacer terapia y tratamiento psiquiátrico. Ella no hizo algunas funciones el verano pasado porque estuvo internada con ataques de pánico, y yo estuve con ella. También estuvo internada en Las Grutas, bastante mal sin poder actuar”, reveló el artista intentando encontrar una explicación a su proceder actual.

Según su testimonio, justamente unos días antes de la denuncia, Verónica había retomado la relación con esta amiga que la afectaba tanto. “Quiso que la llevemos a Carlos Paz a cantar con nosotros en el show y yo me negué”, comentó, dando cuenta de los motivos que iniciaron la discusión entre ellos.

Respecto a las acusaciones sobre violencia sexual [la denunciante dijo que Garay la hacía participar de fiestas sexuales], el comediante advirtió: “Si ha dicho eso, es un espanto. Es un espanto que alguien lo mencione, lo niego rotundamente y me resulta vomitivo”. Sin embargo, esa no fue la única acusación que hizo Macías. La cantante lírica también lo acusó de violencia económica ya que, como trabajan juntos, él la amenazaba con dejarla sin trabajo. “Ustedes pueden consultar a la productora del trato diferencial que ella ha tenido siempre en el teatro”, se excusó.

“ Yo no puedo creer que sea la persona con la que estaba viviendo, con la que compartía todo: la música, el teatro, los viajes, el rescate de los perros. No puedo creer que se trate de la misma persona ”, se lamentó mostrando su desconcierto. Y enseguida contó que su mujer pertenece a una familia muy adinerada de Córdoba que “trabajan a nivel internacional y tienen canchas de golf y de polo”.

Su discurso fue interrumpido por el defensor de Macías, quien estaba escuchando del otro lado de la pantalla vía Zoom. Tras explicar que su cliente denunció dos hechos distintos, ocurridos en dos jurisdicciones distintas (uno en Córdoba y otro en Mendoza), el letrado puntualizó en lo sucedido el domingo pasado en la ciudad de Carlos Paz. “ Verónica refiere que hubo una discusión violenta y que los dueños del hotel activaron un protocolo de seguridad. Pusieron un guardia en la puerta, revisaron el cuarto que estaba todo desordenado y le piden al señor Garay que se retire, quien no puso reparos y al otro día se fue a Mendoza ”, detalló Juan Manuel Fitz.

Si bien no quiso dar su versión de los hechos, al escucharlo el humorista reaccionó: “No voy a responder nada, pero niego absolutamente que haya sucedido lo que se menciona. Niego enfáticamente todo. El doctor Romero tiene todas las pruebas que tienen que ver con eso”. “Cuando se lo impute en Córdoba y ejerza el derecho de defensa va a presentar todas las pruebas, los testimonios, las filmaciones en el hotel, los testigos que pueden haber presenciado la situación que se expresa en la denuncia”, agregó su abogado sin querer hablar ahora de la situación.

Al aclarar que se encuentra viviendo en la casa de un amigo (ya que no puede volver a su domicilio por orden de la justicia), Garay contó que decidió suspender todos los shows que tenía pautados para las próximas semanas. “ Yo no temo un escrache. Ayer cuando salí de la dependencia policial había muchos medios y los autos me tocaban bocina; hubo gritos de apoyo. Pero los productores consideran que hasta que se aclare todo puede perjudicarnos. Yo quería hacerlas, pero el que apuesta e invierte es el productor ”, explicó.

“Estoy a derecho y salgo a la calle con la frente levantada. Le pido disculpas al público que me acompaña siempre por este mal trago, pero la gente en la calle me dice que está conmigo. Tengo la conciencia tranquila y la tristeza es por la familia, que es la que más sufre este tipo de cosas desagradables”, concluyó.

La palabra de Verónica Macías desde el refugio

En las últimas horas, Verónica “Bambi” Macías acudió a sus redes sociales para contar cómo se encuentra por estos momentos. “Hola, soy Verónica ‘Bambi’ Macías. Me encuentro en un refugio, asistida por un gran equipo. Quiero agradecerles a todas las personas que se preocuparon por mí y decirles que me siento mejor y que voy a hablar cuando me sienta capaz de poder hacerlo porque es un momento muy difícil para mí”, comenzó en un video de Instagram que compartió con sus seguidores.

Tras incitar a quienes estén pasando por la misma situación a denunciar, la cantante celebró su valentía por animarse. “ Hay que ser muy valiente para hacer lo que hice. Es muy doloroso y cuesta mucho, pero no hay que tener miedo ”, remató.

LA NACION

