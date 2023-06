Cacho Garay detenido: buscan a una mujer acusada de abusar junto al humorista de su expareja

escuchar

La Justicia de Mendoza pidió ayer la captura de una empleada de la Legislatura provincial acusada de haber abusado sexualmente de Verónica Macías, la expareja del humorista Juan “Cacho” Garay”. La sospechosa habría cometido ese delito junto con el artista, quien se encuentra imputado y detenido en prisión domiciliaria tras la denuncia de la misma víctima por violencia de género.

Efectivos policiales allanaron la casa de la acusada y no la encontraron, por lo que la Justicia presume que se encuentra de viaje y expidió “una orden de captura” contra la mujer.

En el marco de la investigación por violencia de género, el Ministerio Publico Fiscal informó a Télam que “la ex pareja del humorista denunció ante la fiscalía que Garay y esta mujer la grababan, la abusaban y la hacían tener relaciones contra su voluntad”.

La acusada sobre la que pesa la orden de captura trabaja en la Legislatura mendocina y según trascendió fue reina departamental de la Vendimia de Tunuyán en 1982.

Macías denunció en la Justicia que en 2013, en una vivienda de la calle 20 de setiembre de Luján de Cuyo, la acusada ingresó al dormitorio de ella y Garay y tras tener relaciones sexuales con el humorista, la mujer y el humorista abusaron de ella.

El 12 de abril pasado, Garay fue aprehendido por la Policía en su domicilio ubicado en el departamento de Luján de Cuyo, Mendoza, luego de que su exesposa lo denunciara por violencia de género tras un episodio en un hotel de Carlos Paz, Córdoba.

En el allanamiento a la vivienda que compartía con la víctima en Mendoza, solicitado por la Unidad Fiscal de Violencia de Género, los efectivos policiales secuestraron diferentes armas: un machete de hierro de 40 centímetros de largo, un hacha con hoja de hierro, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido.

Garay, quien obtuvo la prisión domiciliaria, fue imputado por el fiscal Daniel Carniello por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, así como privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su excónyuge. Asimismo, pesa sobre el humorista el delito de tenencia de armas de fuego de uso civil.

Macías denunció a su esposo por violencia de género

Durante su aprehensión, en abril, Garay violó la prohibición de acercamiento que le impuso la Justicia al realizar una llamada telefónica a su ex mujer. Aunque no emitió palabra alguna y sólo se escuchó sonido ambiente, por lo se lo imputó por desobediencia, detallaron las fuentes.

Los antecedentes

Macías y Garay se conocieron en 2010, cuando ella tenía 19 años y él ya superaba los 50. Su vínculo empezó después de que él fuese a verla cantar al teatro y tras ser amigos, fueron novios, se casaron y se instalaron en Mendoza.

Si bien Macías decidió recurrir a la Justicia luego de el episodio de violencia que sufrió en un hotel de la ciudad cordobesa de Carlos Paz este año, también denunció que vivió múltiples episodios de ese tipo durante los 13 años que vivió junto con el humorista.

“He sufrido abuso, amenazas, violencia, privación de mi libertad. Los que me conocen saben que yo no sé lo que es ir a tomar un té con amigas sin que esta persona me esté amenazando. Yo ya vengo cansada, harta”, había dicho Macías en Intrusos en abril pasado.

Su abogado, José Manuel Fiz, aseguró a diversos medios que su defendida venía “de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos” y detalló: “violencia física, económica y sexual”.

Andrea Sabina, expareja de Garay y madre de uno de los hijos del mendocino, Juan Francisco, tras conocerse la denuncia, en abril decidió hacer público su testimonio.

“No viví la aberración sexual que cuenta Verónica, pero también fue en otro contexto: nosotros éramos familia y teníamos un hijo. Sí viví golpes, si viví violencia verbal, esa cosa que tienen de ir llevándote por el caminito que quieren. Y cuando sucede la violencia no sabés muy bien para donde ir”, había dicho en Intrusos el mes pasado.

Además, señaló que en su momento nadie le creyó. “Era una época que a Cacho le iba excelente. Llenaba teatros, iba todo el mundo, ¿quién me creía? Con esa cara de boluda, como dice él, no te va a creer nadie. Y la verdad es que mucha gente no me creyó y hoy estoy acá por eso. Porque aún en el lugar que vivo hay gente que le pregunta a mi familia, a mis amigos: ‘¿es verdad lo que cuentan?´”, lamentó la mujer.

