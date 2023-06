Nuevo allanamiento: el macabro hallazgo en la casa de Cacho Garay tras un dato que aportó su ex

escuchar

A partir del dato que aportó Verónica Macías Bracamonte, la exesposa de Cacho Garay que lo denunció por violencia de género, encontraron armas y municiones en la casa que ambos compartían. Con esta nueva información, el humorista, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, podría volver a quedar detenido mientras se investiga la causa.

Según consignó el diario UNO, el hallazgo lo hizo la propia Macías, que anteriormente había denunciado a quien fue su pareja durante 13 años por violencia de género. A partir de la denuncia, se realizó un primer allanamiento en el domicilio del humorista, ubicado en la localidad de Luján de Cuyo, Mendoza, y se encontró un machete de hierro de 40 centímetros de largo, un hacha con hoja de hierro, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido.

Ahora, Verónica avisó a la Justicia que encontró otras armas en el domicilio que compartían. Por eso, se realizó un nuevo allanamiento en el que efectivamente aparecieron. Tras la orden de la Fiscalía de Violencia de Género, se llevó a cabo la revisión del domicilio que arrojó el macabro hallazgo.

Las nuevas armas que se encontraron en la casa de Cacho Garay Gentileza Diario Uno

A las armas ya mencionadas, en la casa que compartían Cacho Garay y Verónica Macías se encontraron: un revólver calibre 32, un cuchillo metálico, dos bastones de seguridad, cinco cartuchos calibre 38, un cartucho 9 mm de fogueo, ocho cartuchos calibre 22 y uno de fogueo 9 mm. Además, durante la búsqueda también se halló un cilindro transparente con pastillas y una videocasetera con un casete en su interior.

Además de las armas, también había pastillas y municiones en la casa de Cacho Garay Gentileza Diario Uno

A fines de abril, el juez Juan Manuel Pina dispuso que el humorista cumpla prisión preventiva en la casa de su hermana. El nuevo descubrimiento podría significar un cambio en su situación y llevar nuevamente a su detención si la Justicia así lo dispone.

La denuncia de Verónica Macías contra Cacho Garay

La detención de Cacho Garay ocurrió el pasado 12 de abril, luego de que su hasta entonces pareja lo denunciara por violencia “física, económica y sexual”. En aquel entonces, luego de realizar el primer allanamiento se encontró la primera tanda de armas, con la particularidad de que el hacha estaba ubicada en el baño.

Mientras se llevaba a cabo la investigación, el humorista fue imputado inicialmente por amenazas y tenencia de armas. Tras pagar una fianza de $1.000.000 quedó en libertad, aunque pocos días después le dictaron la prisión domiciliaria.

En aquel entonces, había dado su explicación de que la tenencia era por un gusto que compartía la pareja. “Tanto ella como yo somos apasionados por las antigüedades, las hemos comprado juntos de hecho. Son de fines de 1700 y otras de 1800, no están aptas para disparar. Recién ahora supimos que dos de ellas sí estaban aptas, pero yo no sé manipularlas, no sé usarlas”, expresó el denunciado en diálogo con Desayuno americano (América TV).

Por su parte, el periodista Juan Etchegoyen informó poco después que, según la versión de Garay, la ubicación del hacha tenía que ver con una cuestión de seguridad. “Lo que él decía es que la ponía ahí por si le entraban ladrones a su casa (...) Según él los ladrones siempre encierran a las víctimas en el baño y por eso la escondió ahí”, manifestó el periodista en Mitre Live. Desde el lado de la denunciante, siempre se aseguró que esas armas eran reales y se usaban para amenazarla.

LA NACION