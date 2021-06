La Voz Argentina: qué fue de la vida de Gustavo Corvalán, el ganador del equipo de la Sole

Siete años atrás, Gustavo Corvalán conquistó al público y se convirtió en el primer ganador de La Voz Argentina. El rosarino, hoy de 31 años, recordó aquellos tiempos en una entrevista con revista Gente, en la víspera de la nueva edición del reality musical conducido por Marley, que anoche estrenó temporada por la pantalla de Telefe. “Fue una de las mejores experiencias que tuve en mi vida”, dijo quien perteneció al equipo de Soledad Pastorutti.

Con tres nuevos jurados: Lali Espósito y Mau y Ricky, y dos que se convirtieron en clásicos, La Sole y Ricardo Montaner, La Voz Argentina volvió a la televisión y con este regreso muchos se preguntaron qué fue de la vida del primer ganador. Corvalán se llevó el primer premio: 50 mil pesos y un contrato para grabar un disco con Universal. Sin embargo, su camino en estos últimos años no ha sido fácil. El año pasado ante el parate que vivió el mundo por la pandemia, se convirtió en repartidor de delivery. “El encierro me causó un poco de depresión y empecé a volverme loco. Estaba viviendo solo de la música y en ese momento no se podía hacer nada. Me bajoneó mucho y si bien ayudaba a mi familia, lo que realmente quería era salir un poco y sentirme más útil desde otro lugar”, contó al citado medio.

Esa nueva afición duró solo unos meses, luego un emprendimiento con su mujer, Natalia Tifner, empezó a dar sus frutos y, según reveló, les empezó a ir bien. Aunque no pierde las esperanzas de reencontrarse con su gran pasión. “Estamos esperando a que todo esto se reactive. Los músicos, actores y artistas que vivimos en la noche, queremos volver y salir adelante, espero que pase pronto”, dijo.

Antes de ser parte de La Voz Argentina, Corvalán se desempeñaba como oficial de la construcción y cantaba junto a un grupo tropical que se llamaba Luis Miguel y su Banda, pero eso era solo un hobby. Tras convertirse en ganador, siguió haciendo música e incluso, según reveló, tiene proyectos con La Sole, quien era su inspiración y se terminó convirtiendo en su coach. “Hay ideas y proyectos de grabaciones. Estuvimos trabajando juntos en su momento y me encanta que siempre está reinventándose. Yo la estoy siguiendo y a la vez ella sigue mi carrera y se preocupa por mi familia”, contó el padre Agustín y Brisa.

Gustavo "El Toro" Corvalán" siguió su carrera después del certamen Twitter

Además reveló que después de un reality como La Voz Argentina hay que saber reinventarse. Después de 2 años recorriendo el país con otros participantes del certamen, editar su primer disco Siempre Adelante, el rosarino decidió terminar con el contrato que tenía con el canal y volar solo. Más tarde fue convocado para acompañar a La Sole en una gira, se sumó a la banda Fiesta y terminó uniéndose a Trulalá, el conjunto cuartetero. Su vida volvió a dar un vuelco en 2018 cuando decidió hacer un dúo de folclore con el subcampeón de Operación Triunfo 2005 César Cachi Palavecino, y formar Tupachi.

“Conocer la fama te lleva a que vos si no estás bien parado sobre la tierra, podés desvariar y no está bueno. Por suerte eso no me pasó. Creo que se puede vivir de la música sin un programa [en relación con La Voz Argentina] porque importa el empeño que le pongas a tu carrera y la dedicación para poder lograr algo con un nombre propio. A mí me gustaría perdurar para siempre en la música”, concluyó el cantante.

LA NACION