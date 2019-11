Lady Gaga contó cómo es la relación que tiene con Bradley Cooper

La cantante ganadora del Oscar aludió a los rumores de romance con el director de Nace una estrella, film que la tuvo como coprotagonista Crédito: Agencias

El 24 de febrero, Lady Gaga y Bradley Cooper protagonizaron un momento que se convirtió en un clásico instantáneo de todas las entregas de los premios Oscar. El actor, guionista, productor y director de Nace una estrella interpretó junto a su musa, la cantante de "Born This Way", la canción ganadora del Oscar "Shallow", pieza clave de la celebrada remake.

El dueto resultó tan romántico y genuino que muchos leyeron ese instante como el inicio de un romance entre los colegas, quienes terminaron su interpretación muy cerca, mirándose a los ojos, y abrazados. En los días previos a esa noche, curiosamente Gaga anunciaba su separación de su prometido, Christian Carino, luego de que en la ceremonia de los Grammy se la viera sin su anillo. "Simplemente no funcionó. Las relaciones a veces terminan", declaró un allegado a la artista a la revista People, quitándole drama a la ruptura.

En junio, fue Cooper quien anunció su separación: el actor ya no se encontraba más en pareja con Irina Shayk, con quien tiene una hija en común, Lea. Según trascendió, la modelo rusa y el actor acordaron rápidamente el régimen de visitas de su hija, y terminaron el vínculo en buenos términos. De acuerdo a lo publicado entonces por el medio TMZ, la confianza entre ellos permitía la ausencia de un acuerdo formal, basado en la palabra, respecto a la crianza de la pequeña.

Ambas separaciones no hicieron más que seguir alimentando los rumores de romance entre Cooper y Gaga, e incluso la revista In Touch publicó una nota con una empleada del actor, quien afirmó que él estaba viviendo con la cantante. A pesar de que la artista negó las versiones en diálogo con Jimmy Kimmel, eso no fue suficiente para calmar las aguas y desalentar a los fanáticos de la película que querían verlos juntos por fuera de la ficción.

Por lo tanto, en la última edición de la revista Elle, Gaga fue consultada por Oprah Winfrey por los rumores de noviazgo con Cooper, y la cantante decidió explayarse sobre el vínculo con mayor profundidad.

"Francamente, creo que la prensa es muy tonta", dijo Gaga, sin pelos en la lengua. "Quiero decir, nosotros hicimos una historia de amor. Para mí, que soy una artista y una actriz, claro que quise hacerle creer a la gente que estábamos enamorados. Quisimos que sintieran ese amor en los Oscar. Quisimos atravesar la cámara y llegar a cada televisor por el que nos estaban mirando. Trabajamos mucho en eso, trabajamos por días, trazamos cómo iba a ser todo, fue orquestado como una performance", aclaró Gaga, quien también aseguró que le costó despegarse de su personaje en el film, la talentosa Ally Campana.

"Tuve que revivir muchos momentos de mi carrera para ese papel. Cuando actúo, no lo hago como si estuviera filmando una película, lo hago como si estuviera viviendo el personaje, y es un momento de mi vida, así que lo reviví, y llevó tiempo hasta que se fuera", concluyó Gaga, quien tiene un nuevo desafío en cine por delante: la película de Ridley Scott sobre el asesinato de Maurizio Gucci, donde interpretará a la mujer del heredero de la dinastía, Patrizia Reggiani.

