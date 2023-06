Lady Gaga, duramente criticada por una “vergonzosa” campaña de promoción de medicamentos para tratar la migraña

escuchar

En las últimas horas, la cantante Lady Gaga se vio envuelta en una polémica inesperada cuando publicó en sus redes sociales una colaboración paga mediante la que promocionaba un medicamento para la migraña de un gigante de la industria farmacéutica . En el posteo de Instagram en cuestión se veía una de foto de la artista en pleno show y un listado de los beneficios de la ingesta de dicho fármaco.

“Desde pequeña que lidio con migrañas que me causan mucho dolor”, escribió la actriz de Nace una estrella en la leyenda, para luego contar cómo el medicamento en cuestión cambió su vida cotidiana. “ Nunca olvidaré el deseo de haberlo encontrado antes, por eso estoy muy orgullosa de esta alianza. Estamos juntos en esto, y si están listos para hablar con su médico, pueden hablarle (del fármaco promocionado) ”, concluyó Gaga en una publicación calificada de “vergonzosa” por la mayoría de sus seguidores, que la acusaron de venderse por dinero.

Entre los comentarios, se encuentran críticas a cómo decidió aceptar dinero de farmacéuticas, y se le marcaron contradicciones en su discurso. “¿Qué te pasó?”, le preguntó una usuaria. “No sos la misma persona que dijo que odiaba el dinero en 2009″, añadió. Por otro lado, un seguidor cuestionó en qué se había convertido la cuenta de Instagram de la polifacética artista y le deslizó un interrogante: “¿Dónde estás, Gaga? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué nuestra Mother Monster (tal es el cariñoso apodo que le pusieron sus fans a la cantante) sería sponsor de medicina? Esto es una locura” .

Además, se hizo hincapié en cómo la salud “es un derecho” y no un producto “para explotar fruto de la avaricia y de la riqueza”, y se le solicitó a Gaga que use su plataforma y privilegio para promocionar causas que demuestren empatía, como postear sobre el Mes del Orgullo. “Te queremos, pero el timing de este posteo es lamentable, la comunidad LGBTQ está siendo atacada y vos estás asegurándote una alianza con una farmacéutica para promocionar analgésicos”, sumaron sus fans, quienes además comenzaron a llamar a Gaga “Lady Capitalista” por el anuncio del patrocinio difundido en Instagram.

Lady Gaga, en plena batalla legal

Lady Gaga junto a sus mascotas, Koji y Gustav

Por otro lado, la nueva Harley Quinn también está navegando otra tormenta: el nuevo capítulo de su batalla con Jennifer McBride, la mujer que devolvió a los perros que la artista había perdido. En ese duro momento, Gaga había ofrecido 500 mil dólares de recompensa a quien se los devolviera; cuando esto sucedió, la cantante tomó la determinación de no pagarle a McBride ya que la acusó de haber participado directamente del robo de los caninos .

En 2021, Gaga anunció el robo de sus bulldogs franceses, Koji y Gustav, que se encontraban con su paseador. De acuerdo a lo comunicado entonces, tres hombres interceptaron a dicho paseador, le robaron a punta de pistola y luego le dispararon. Tras el anuncio de la recompensa, la artista fue informada, días después, que una mujer se había comunicado para concertar el encuentro de Gaga con sus mascotas, que se encontraban en perfecto estado. La secuencia completa despertó sospechas de la cantante de “Bad Romance”, lo que la condujo a negarse a pagar la recompensa.

En marzo del 2021, Lady Gaga sufrió el robo de dos de sus perros, ejemplares de bulldog francés, durante un violento tiroteo contra el paseador @ladygaga - @ladygaga

Según el testimonio de la cantante, McBride estuvo involucrada en el robo y participó en el crimen para luego devolver los perros y quedarse con la recompensa económica. La mujer niega el hecho, pero actualmente se la está investigando por un presunto vínculo con James Howard Jackson, Jaylin Keyshawn White y Lafayette Shon Whaley, los tres principales sospechosos de lo que fue caratulado como “tentativa de homicidio”.

Unos ladrones asaltaron al paseador de perros de Lady Gaga y se llevaron a dos de sus tres bulldogs franceses: el 10 de julio se determinará en la Justicia si la mujer que los devolvió es también responsable Instagram

La investigación judicial comenzó a pedido de McBride, cuando Gaga no quiso abonarle el dinero. Por otro lado, los representantes legales de la artista sostuvieron que no corresponde entregar ni un dólar, ya que la denunciante estuvo involucrada en el crimen, y alegaron que mantiene una relación amorosa con el padre de uno de los responsables del episodio. Ahora la Justicia estadounidense deberá resolver en las próximas semanas el pedido de desestimación de la causa que hizo Lady Gaga. Por lo pronto, la fecha fijada para la audiencia es el 10 de julio . De acuerdo a lo trascendido, ese mismo día se decidirá si efectivamente la demanda se cae o bien si se debe continuar el proceso por no hallarse razones suficientes para vincular a McBride con los tres hombres investigados.

En la demanda original, la mujer se mostró indignada con la artista por no entregar el dinero prometido y señaló que en el anuncio de la búsqueda de los perros se aclaraba que “no se harían preguntas” sobre cómo fueron encontrados.

