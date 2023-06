“Me sentí frustrada”: Scarlett Johansson y el enojo por el rol que perdió a manos de Sandra Bullock

escuchar

Detrás del éxito, los flashes y los papeles que a una figura de Hollywood la convierten en una verdadera celebridad hay una historia desconocida, y Scarlett Johansson decidió compartir con el mundo uno de los momentos más difíciles que debió transitar a lo largo de su extensa y consolidada carrera. Con absoluta sinceridad y sin miedo a mostrarse vulnerable, la protagonista de Black Widow recordó en una entrevista los papeles que perdió ante otras grandes actrices y confió que, incluso cuando la fama ya está ahí, el rechazo es un trago difícil de digerir.

Scarlet Johansson, en La gata sobre el tejado. Victoria Will - AP

En una charla con la revista Variety, la actriz se sinceró y explicó que casi deja la actuación cuando, en un casting, eligieron a otra actriz en lugar de optar por ella. “Me rechazaron para dos papeles: el primero fue Iron Man 2 (2010) y el otro fue Gravedad (2013), de Alfonso Cuarón”, contó. “ Quería tanto ese papel. Fue una especie de gota que rebalsó el vaso. Me sentí realmente frustrada y sin esperanza, algo así como ‘¿Estoy haciendo el trabajo correcto?’ ”, recordó.

Si bien Johansson no pudo convertirse en la doctora Ryan Stone, elogió el trabajo de su colega. “Hice una prueba de pantalla para la película Gravedad, en la que Sandra Bullock está fantástica. Tenía que estar en el traje espacial y fingir que flotaba en el espacio, aunque en realidad estaba sentada en una silla con un casco puesto”, repasó.

Luchar contra los estereotipos

Perdidos en Tokio

Para explicar un poco más en profundidad los sinsabores del rechazo que sintió al quedar afuera de Gravedad, Johansson explicó que después de su trabajo en el film de Sofia Coppola Perdidos en Tokio (2003) quedó encasillada como una bomba, y ese estereotipo atrofió su crecimiento como actriz. “El trabajo que me ofrecieron después se sintió profundamente insatisfactorio”, explicó. “Creo que me ofrecieron todos los guiones de Marilyn Monroe. Pensé: ‘¿Es este el final de mi camino creativo?’” .

Hace unos meses, en una visita al podcast de iHeart Radio, Table for Two, Johansson recordó ese rodaje y reveló que no fue satisfactorio para ella. “Fue muy dura esa filmación”, aseguró. “Nuestros personajes [el de Murray y el suyo] tenían una relación muy profunda y eso era difícil para mí, me costó hacer esa película por muchas razones”, expresó la actriz, quien añadió que, a los 17 años, cuando se completó el rodaje, sintió que había estado dentro de “un sueño febril”.

Scarlett Johansson

Ese recuerdo está ligado al equipo que la representaba en esa época, cuando ella estaba dando sus primeros pasos en la industria y la forzaban a aceptar papeles donde debía mostrarse sexy. “Las chicas jóvenes son tratadas como objetos, eso es un hecho, así que creo que cualquier caja en la que te pongan va a definir el resto de tu vida. Ahora obviamente las mujeres tienen mayor poder de decisión sobre el camino que quieren seguir”, amplió la actriz de Historia de un matrimonio. “ En mi adolescencia, empecé a interpretar el papel de una mujer que era objeto de deseo y después no pude salir de ahí, quedé pegada a eso ”, sumó.

Cambio de suerte

Iron Man 2

La suerte cambió para Johansson cuando Emily Blunt, quien originalmente fue elegida como la luchadora contra el crimen Natasha Romanoff en Iron Man 2 (2010), se vio obligada a abandonar el proyecto como consecuencia de un problema de agenda, y el papel fue a parar a manos de quien luego se convirtió en una de las actrices preferidas de Woody Allen. “ La mejor llamada es la que recibes después de que te rechazan por algo”, le dijo a Parade cuando logró ese papel. “Lo aprecias más. Básicamente, he hecho una carrera siendo la segunda opción ”.

Durante la siguiente década, Johansson protagonizó varias de las películas de Marvel y se lució en éxitos como Her (2013), Lucy (2014), Jojo Rabbit (2019) e Historia de un matrimonio (2019). Black Widow, de 2021, fue su última película en el universo de los Vengadores. “Me encantó absolutamente cada experiencia de filmación que tuve, trabajando 10 años con Marvel y con ese increíble elenco, y me encanta el personaje de Natasha”, explicó sobre el final. “Siento mucha empatía por ella, y fue increíble construir ese personaje durante un período de tiempo tan largo”.

Scarlett Johansson y Adam Driver en Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach Netflix

Hoy, la ganadora del premio Tony disfruta de las repercusiones de su último trabajo y de haberse metido en el mundo de Wes Anderson con la comedia Asteroid City. La película obtuvo una ovación de pie de seis minutos en el festival de cine de Cannes el mes pasado. El excéntrico y prolífico director y productor de 54 años escribió para la actriz el papel de Midge Campbell, a quien Johansson describe como una “sociópata”.

