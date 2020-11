Lali Espósito habló de su mediático beso con Alejandra Efímer: "Fue divino"

Lali Espósito habló de su beso con Alejandra Efímer y la repercusión que tuvo

A principios de octubre, días después de anunciar que se había separado de Santiago Mocorrea,Lali Espósito sorprendió a sus seguidores dándose un apasionado beso con la modelo venezolana Alejandra Efímer, novia de Andrés Ceballos, el cantante de la banda Dvicio.

En una charla mano a mano con Lizardo Ponce para el segmento Fans en redes, la artista habló por primera vez del video, que obtuvo más de dos millones de reproducciones en pocos días. "Fue divino... ¿Qué tenés para decir del chape? Estuve bien", respondió ella ante la pregunta del influencer. Y sumó: "Es el famoso, 'qué bien comiste, Lali'. Es una diosa Ale, una diosa mal".

"El chiste fue porque yo me había separado de Santi, que en realidad lo había anunciado porque la gente ni sabe cuándo me separé, pero ya se estaba diciendo, 'a dos días de separarse ya se está besando con'. No, a ver...", comenzó explicando. "Como habíamos sacado una canción con Dvicio, y en el video había un beso con Andrés, ya se rumoreaba que estábamos juntos".

Durante una cena, Lali y Ceballos buscaron una manera distinta de acallar los rumores. "Un poco para reírnos, en una juntada con amigos que hicimos, bueno... me comí a la novia. Para que la gente se entere que tiene una novia maravillosa abierta a besar gente", agregó con ironía.

"Vos dijiste, 'me invitás a comer y yo me como a tu novia'", acotó Ponce entre risas. "Desde ya. Fue completa mi visita", respondió ella.

A lo largo de la charla, que fue un ping-pong de preguntas y respuestas, Espósito también reveló que nunca dudó de su sexualidad, que jamás besó a alguien por compromiso, que fue engañada, que de chica fue infiel, que tiene sueños eróticos muy seguidos y que es buena besando: "Me han halagado mucho ese tema, así que te tengo que contestar que sí".

Por último, la intérprete aseguró que no cree en el amor para toda la vida, pero que no descarta sorprenderse en algún momento. "A priori te digo que no, que no creo en el amor para siempre, pero qué se yo la vida... capaz de pronto sí. Yo creo que para sostener el amor y la pasión en el tiempo tienen que pasar muchas cosas. Sí creo en el amor que en ese momento te hace bien y después que sea lo que sea".

Instalada en Madrid, Lali disfruta de sus días en la capital española. Hace unos días, se hicieron públicas una serie de imágenes en donde se pudo ver a la ex Casi Ángeles disfrutando de un romántico momento con David Victori, director de Sky Rojo, la serie de Netflix en la que se encuentra trabajando. En las fotos se la puede ver besando y abrazando al español de 38 años, con quien estaría viviendo un romance.

