Las 3 frases que le hicieron perder el juicio a Amber Heard

A poco de que se conociera la decisión del jurado de Virginia, que falló a favor de Johnny Depp, se conocieron las frases por las que se imputó a Amber Heard, la exesposa del actor. Recordemos que Depp la demandó por 50 millones de dólares a Heard por difamación, al alegar que la columna que había escrito en 2018 en The Washington Post sobre violencia doméstica hablaba de él sin nombrarlo y que eso había dañado su carrera . Luego la actriz de Aquaman contrademandó por 100 millones de dólares.

Lo que sucedió en el Tribunal durante el último mes y medio fue televisado en vivo y causó conmoción en la opinión pública. Ayer se conoció el veredicto de la Corte que falló a favor de Depp: la actriz fue declarada culpable de todos los cargos y la jueza Penney Azcarate la condenó a indemnizar a su exmarido con 15 millones de dólares que luego fueron reducidos a 10 millones y 350 mil dólares debido a trabas legales. En tanto, el actor deberá pagar la suma de 2 millones al ser encontrado culpable de uno de los cargos de la contrademanda de su exmujer.

Si bien la actriz fue declarada culpable, la suma que deberá pagar es inferior a la que había pedido como indemnización su exmarido. Esta ha sido reducida por los siete jurados que se reunieron para deliberar durante tres días y llegaron a ese monto. Además, los jurados tuvieron que rellenar un formulario donde debían contestar tres preguntas.

Se tomaron como referencia tres frases escritas por Heard en el artículo de The Washington Post para analizar si de hecho difamó a su exesposo. Cada una de ellas representa un cargo contra la actriz.

El jurado consideró si Depp fue difamado por el encabezado del artículo de opinión en el diario The Washington Post: “Hablé contra la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”. Mientras que los abogados de Heard argumentaron que ella no escribió el encabezado, el jurado concluyó en que Heard lo “hizo o publicó” y que era difamatorio.

Otra de las frases que se analizó fue el tercer párrafo del artículo (“Entonces, hace dos años, me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico, y sentí la fuerza total de la ira de nuestra cultura contra las mujeres que denuncian”). Los abogados de Depp dijeron que claramente éste hacía referencia a Depp, ya que Heard lo había acusado públicamente de violencia doméstica en 2016. En tanto, los abogados de Heard compartieron evidencia que mostraba que Heard había sido abusada en múltiples ocasiones y que, si había sólo un incidente de abuso demostrado, esto haría que ese párrafo no fuera difamatorio. El jurado no estuvo de acuerdo y lo consideró difamatorio.

Johnny Depp, tras escuchar el fallo

Por último, se enfocaron en la siguiente frase: “Tengo la rara ventaja de la perspectiva, en tiempo real, de cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso”. Al igual que con los otros dos cargos, el jurado concluyó que Heard había difamado a Depp con “malicia real” y que había evidencia clara y convincente de que Heard sabía que era falso o que actuó con una desconsideración imprudente por la verdad.

Una de las preguntas del cuestionario hacía hincapié en si “el señor Depp” había probado todos los elementos de la difamación” y si la respuesta era positiva sumaba: ha demostrado el señor Depp con pruebas de mayor peso que ¿la declaración fue hecha o publicada por la Sra. Heard?, ¿la declaración se refería al Sr. Depp?, ¿la declaración era falsa?, ¿la declaración tiene una implicación difamatoria sobre el señor Depp?”

Estas preguntas se aplicaron a todas las afirmaciones hechas por la actriz. Ante el sí de los jurados se sumaba una nueva casilla donde se consultaba si creían que Heard había actuado con malicia. Ante el afirmativo unánime, se llegó a la conclusión de que la actriz lo difamó y que sus declaraciones sobre violencia eran falsas. Finalmente, los dos últimos apartados del formulario abordaban la cuantía de la compensación que creían oportuna interponer a Heard, descartando así la pena de cárcel al tratarse de un proceso civil y no penal.

Los cargos contra Depp

Más allá de haber fallado a favor de Johnny Depp, el actor también tendrá que hacer una compensación, ya que según el jurado él también difamó de igual manera a su exesposa. Concretamente, esta pena se debe a las palabras de Adam Waldman, en nombre de Depp, en las que atacó a Heard, uno de los tres cargos presentados por la actriz en contra de su exmarido.

Para tomar esta decisión se siguieron los mismos pasos, se trató de una segunda parte del formulario en la que se siguió el mismo proceso, en este caso, por la contrademanda que presentó la actriz de Aquaman. En este segundo apartado, el jurado coincidió con los abogados de Heard y consideró difamatorio que el exrepresentante legal del actor tildara de “emboscada” y “engaño” las acusaciones de Amber Heard.

Las palabras de Depp

Luego del fallo a su favor, Depp pronunció las siguientes palabras en un posteo que se hizo viral: “Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de los más cercanos a mí, y también, la vida de las personas, que durante muchos, muchos años me han apoyado y han creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos”.

Después de desahogarse de la apremiante situación que lo tuvo en el foco de todos los noticieros y programas de espectáculos, Depp cargó contra la prensa por la constante exposición de su figura y la vinculación a temas que atentaron contra su imagen pública: “En primer lugar, los medios de comunicación lanzaron acusaciones muy graves y delictivas contra mí, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se presentaron cargos contra mí. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente humilde”.

La relación entre el reconocido actor y Heard duró varios años, pero en 2016 decidieron poner un punto final a su matrimonio. Después de varias circunstancias que entorpecieron el divorcio, la relación se desgastó aún más, a tal punto de llevar sus asuntos a la Justicia dos años después. Una de las prioridades del acusado fue proteger la integridad de su círculo íntimo y así lo expresó: “Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos aquellos que han permanecido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he conseguido”.