La tristeza de Sofía Pachano por su abrupta salida de Cocineros Argentinos: “Me dolieron las formas”

De un día para el otro, Sofía Pachano desapareció de Cocineros Argentinos. Sin una explicación para el público o una despedida de la artista, el conflicto quedó solapado hasta que el programa de la TV Pública se alzó con un Martín Fierro el pasado 15 de mayo. Esa noche, Pachano no estuvo en la entrega de premios, y cuando le consultaron por su ausencia, destapó la olla: contó que le hubiera encantado estar, que no pegó el faltazo y que si no fue, fue porque la producción no le avisó que estaba invitada.

“ ¡Gracias APTRA por este premio! ¡Gracias Luciano García por nombrarme, te amo! No estoy en esa ceremonia no porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada. No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como son los Martín Fierro ”, escribió un día después de la entrega en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Sofía Pachano se suma a Cocineros argentinos, por la TV Pública gentileza TV Pública

“Como todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir a los Martín Fierro. ¡Espero ir pronto de la mano de otro proyecto! Evidentemente, Cocineros argentinos no era el proyecto para que yo vaya, pero sí para que lo gane por primera vez siendo parte de un equipo. Gracias a todos los que lo hicieron posible”, cierra su contundente mensaje.

Gonzalo Vázquez arrancó el mano a mano con Sofía Pachano con una pregunta sobre su sentir al haber ganado el Martín Fierro con Cocineros Argentinos. “Feliz de que lo ganamos por el año pasado. La verdad es que se trabajó mucho, mucho, mucho desde todos los que éramos conductores para que eso sucediera. Desde producción también. Y bueno, se logró”.

Sobre su ausencia en la entrega de premios, repitió lo que posteó en ese momento en sus redes sociales: que no participó no porque estaba de vacaciones, sino porque la producción del programa no le avisó. “No mentí”, aclaró. “ Lo quise aclarar para APTRA porque había mucha gente que me estaba escribiendo: ‘Che, ¿por qué no estás? Te nombraron’. No quería quedar como una maleducada que me había ido de vacaciones, sino que realmente fue porque no se me avisó a tiempo ”, completó.

Una salida inesperada

“Lamento el final porque yo la pasé muy bien. No sé por qué no estoy este año ahí, no tengo ningún motivo”, explicó Pachano sobre su repentina partida del ciclo de la Televisión Pública. Es que luego de un año al aire como conductora del ya clásico ciclo de cocina, la artista desapareció y nunca se explicaron los motivos de su salida. Tampoco tuvo la posibilidad de despedirse del público, algo que no le cayó nada bien ni a ella ni a sus seguidores.

Luego de confirmar que la despidieron “de un día para el otro”, Pachano reconoció que fue un momento muy doloroso. “Más allá de las decisiones, siempre, siempre son las formas. De las decisiones yo no te puedo decir nada, pero lo que nunca hay que perder son las formas. Y yo creo que ahí tuve siempre buenas formas, cumplí con mi trabajo, a veces más de lo que tendría que haber cumplido, y me dolieron las formas ”, completó.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo, enamorados: hicieron pizzas en vivo en Cocineros Argentinos Captura de video TV Pú

De vuelta al piso, Maite Peñoñori compartió las explicaciones que le dieron sobre la desprolija salida de Pachano del ciclo: “ Querían hacer cambios en el programa porque no estaban muy conformes. Ahora la suman a Narda (Lepes), vuelve Ximena (Sáenz), que se había ido del programa, y la agregaron a Karina Gao. No se manejaron bien porque no la despidieron con causa, sino que un poco la ignoraron y listo. Parece que ahí la que se manejó mal fue la productora ”.

Alejandro Guatti se cruzó en la noche porteña con Aníbal Pachano y aprovechó para consultarle por el conflicto de su hija con el envío de cocina. “Eso es un tema de productores”, dijo cuando la pregunta fue por la desprolija salida de Sofía de Cocineros Argentinos. “Son el grupo de los NI, los que no dicen ni explican. Eso son los productores”, agregó el hombre de la galera. Luego de asegurar que se enojó, habló de las formas de su hija. “Ella es como los padres. Nosotros somos personas que nos retiramos con el picaporte en la mano y cerramos la puerta para volver a abrir. Nosotros no nos vamos de portazo”, analizó.