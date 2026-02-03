En fotos: con qué famoso de Hollywood coincidió Joaquín Furriel en Aspen

El actor argentino Joaquín Furriel asistió a una gala de una marca de moda italiana en Aspen y, durante el evento en la nieve, registró un encuentro con un reconocido director y actor estadounidense. La cita reunió a diversas celebridades mundiales en un entorno de montaña.

¿Con qué estrella de Hollywood se encontró Joaquín Furriel en Aspen?

Furriel publicó dos imágenes en blanco y negro junto a Kevin Costner. El protagonista de El guardaespaldas (The Bodyguard) participó del evento de la firma italiana, en el marco de la presentación Moncler Grenoble, como invitado especial. Ante esto, el actor argentino utilizó su cuenta de Instagram para difundir el momento ante su medio millón de seguidores.

En su publicación, agradeció a la empresa por un año más de conocer “gente maravillosa, centros de esquí soñados y unos shows descomunales”. También saludó a Remo Ruffini, director ejecutivo de la compañía, por la oportunidad de “a ser parte de la familia”.

Joaquín Furriel se encontró con Kevin Costner y no dudó en pedirle una foto (Foto: Instagram @joacofurriel)

Furriel definió la experiencia en sus redes sociales: “¡Una locura total!”. Al pie de las fotos con el director de Danza con lobos (Dances with Wolves), el argentino escribió una frase con humor. “Qué guardaespaldas de lujo tuve”, redactó el actor.

La referencia aludió a la película de 1992 que Costner protagonizó con Whitney Houston. Aquella cinta alcanzó el estatus de clásico por la química entre sus protagonistas y la canción “I Will Always Love You”. La marca Moncler replicó la imagen en sus canales oficiales. El propio Costner subió la fotografía a su perfil personal poco después.

Joaquín Furriel viajo a Aspen para participar de un evento de Moncler (Instagram: @joacofurriel)

Detalles de la exclusiva gala de moda en la nieve

La celebración en el estado de Colorado convocó a múltiples personalidades de alcance global. La lista de invitados incluyó a los actores Orlando Bloom, Adrien Brody y Penn Badgley, donde también estuvieron presentes la modelo Emily Ratajkowski y la extenista María Sharápova. El evento sirvió como escenario para la presentación de la colección otoño/invierno 2026.

En la habitación de su hotel, el actor nacional encontró varias bolsas con prendas para su outfit invernal. Los invitados cruzaron los terrenos nevados para llegar al salón principal, donde la firma italiana organizó una logística de lujo para recibir a sus embajadores en este centro de esquí. El encuentro permitió que figuras de diferentes industrias convivieran durante las actividades de la marca.

El mega evento al que asistió Joaquín Furriel en Denver

Antecedentes de encuentros internacionales en la industria

Esta interacción no representó el primer vínculo del actor con figuras de la industria internacional. En octubre de 2024, el argentino participó de la Semana de la Moda de Shanghái. En esa ocasión, la actriz Anne Hathaway subió a su cuenta de Instagram una foto con él y el rapero A$AP Rocky. Furriel relató los detalles de aquel encuentro en el programa Agarrate Catalina. “Pegamos muy buena onda. Cenamos juntos en el evento y ella me dijo: ‘Venite’. Estaba con su marido y me invitó a Nueva York”, contó el actor a la periodista Catalina Dugli.

Joaquín Furriel en Shanghai

“Hablamos de cómo es ser padres siendo actores, cómo se organiza ella con las películas. Me preguntaba por mí, le vendí la Argentina a full, le mostraba fotos, le contaba cómo era y, por supuesto, que los invité”, reveló el intérprete en diálogo con la fuente citada. El actor argentino suele participar en estos eventos de moda como representante de marcas de lujo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.