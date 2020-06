La actriz contó una intimidad de su familia y sus costumbres Crédito: Prensa Telefe

"Hay tradiciones que no se pierden. Haciendo homeschool (tarea) con mi compañero de mates", escribió Luisana Lopilato en su cuenta de Instagram. La actriz, que hace varios años reside en Canadá, compartió una foto donde se la ve con Noah, el mayor de sus hijos, tomando el famoso brebaje argentino.

Casada con Michael Bublé , la ex Rebelde Way se fue al norte de América para empezar su vida familiar. Fue allí donde tuvo a sus tres hijos: Noah, Elías y Vida y donde reside la mayor parte del año. Sin embargo, la distancia no la aleja de algunas costumbres típicas de su país de origen como, en este caso, el mate.

En medio de la pandemia del coronavirus , Luisana oficia de "maestra suplente" de sus hijos, como tantas otras madres. Y mientras lo ayuda al mayor de ellos con la tarea, disfruta del típico brebaje argentino.

La actriz, que es una fanática de la cocina y se la pasa mostrando algunas de sus recetas, está pasando una cuarentena hiperconectada: después de compartir varios lives con su marido -que generaron polémica porque algunos seguidores advirtieron trato descortés por parte del canadiense a su mujer- llegó la promoción del film de Netflix La corazonada, donde comparte pantalla con Joaquín Furriel, y también las instantáneas de su vida como madre.

En la foto, Luisana muestra a Noah, a quien recién volvió exponer meses atrás luego de que el niño se recuperara de un cáncer de hígado que fue diagnosticado a fines de 2016.