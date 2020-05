La actriz de Casados con hijos se refirió a las personas que la trararon de "tontita" por creer en Dios y la acusaron de guardar silencio ante supuestas situaciones de violencia doméstica Crédito: Instagram

Luisana Lopilato rompió el silencio ayer en una entrevista televisiva luego de que en las redes sociales aparecieron innumerables comentarios que acusaban a su marido, el cantante Michael Bublé de ejercer violencia de género sobre ella luego de que se difundiera un video de la pareja donde él la codeaba. La actriz defendió a su esposo, contó que él había recibido violencia de género y respondió de modo contundente a quienes sospechaban de su actitud: "Yo tontita no soy", dijo en su defensa.

Lopilato dio una extensa entrevista en el programa Intrusos en la que fue muy clara al responder las imputaciones que, desde las redes, se le hacen a su marido. Al respecto, la actriz de Casados con hijos , señaló: "Son acusaciones que hicieron personas que no me conocen. Mike es un hombre con todas las letras, un caballero, y todo el tiempo está viendo cómo hacerme más feliz"

Titulo: Luisana Lopilato: "Tontita yo no soy, ni tampoco me voy a callar si me pasara una cosa así" - Fuente: América TV 06:51

Luego de defender a su esposo, y de admitir que la situación "la lastimó", Lopilato dedicó un párrafo especia a las personas que la consideran incapaz de denunciar acciones de violencia de género a causa de sus creencias religiosas.

En ese sentido, la actriz señaló: "También leía cosas como, ah, ella cree en Dios, es tontita. Seguro se calla. No. Yo tontita no soy. Ni tampoco me voy a callar si me pasara una cosa así. Sé perfectamente dónde tengo que ir. Y Mike tampoco lo permitiría".

Esto generó algunas críticas en las redes, ya que se entiende por esta última declaración que quienes no saben o no pueden denunciar un caso de violencia, quienes "se callan", lo hacen por falta de inteligencia.

Lopilato dijo que las acusaciones contra su esposo la lastimaron y contó que Bublé recibió amenazas de muerte Crédito: Instagram

Lopilato habló también de el tipo de amenazas que había recibido su esposo luego de la difusión del famoso video: "Todavía siento un poco de miedo porque me mandaron fotos con armas diciendo que iban a matar a Mike cuando fuéramos a la Argentina . Te vamos a dar una golpiza, te vamos a matar', decían".

La actriz habló también sobre la preocupación que tiene con el tema de la violencia de género y que por ello también le habían molestado las acusaciones contra su marido: "Mientras nosotros hablamos hay alguna mujer que está muriendo, y me da dolor que hablen de mi caso, que no es real".

"Tuve que bancar ver a personas que analizaban mi cuerpo, mis gestos. No soy especialista pero sé que no es un chiste la violencia de género. Me dolió y siento miedo", concluyó.