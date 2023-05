Las emotivas palabras de Billie Lourd en homenaje a su madre, Carrie Fisher

escuchar

Carrie Fisher murió el 27 de diciembre de 2016, cuando tenía sesenta años. La actriz que dejó una reconocida carrera en Hollywood, y quedó inmortalizada a través de su personificación como la Princesa Leia en Star Wars, es una de las figuras más queridas de la industria. Y durante el Día de la madre, que en Estados Unidos se celebró ayer domingo, su hija Billie Lourd le dedicó un honesto posteo.

A través de su cuenta de Instagram, Billie Lourd compartió una foto junto a Carrie, y le dedicó un extenso texto. En sus palabras, la actriz reflexionó: “Aunque soy madre desde hace tres años y tengo dos hijos, lo primero en lo que pienso cuando escucho Feliz día de la madre, es en ella. Aunque ya pasaron seis años desde que murió, apenas me levanto, aún se siente como su día, no como el mío. Pero a medida que el día avanza también recuerdo que es mío. Soy la mamá de dos pequeñas criaturas mágicas que adoro desde mi corazón, y nada me brinda mayor alegría que ese rol”.

Billie Lourd y Carrie Fisher Instagram

En otro tramo de su texto, Lourde le dice a su mamá: “Aunque ella no esté aquí, todavía es su día. El de las madres es nuestro día. Y eso es triste pero a la vez hermoso de una extraña manera. Con la magia de la vida, viene también la realidad del dolor. Todo está conectado. El Día de la madre puede ser muchas cosas. Entonces todos los años digo “Feliz día de la madre”, aunque también es triste, solitario, frustrante y más. ¡Feliz día de la madre con muchas emociones mezcladas! Le mando mi amor a todos quienes lo necesiten. No están solos”.

El mensaje rápidamente alcanzó miles de Me gusta, y muchas celebridades de Hollywood como Jamie Lee Curtis, Rosanna Arquette o Ryan Murphy, le escribieron a la joven actriz para acompañarla en su sentimiento.

El homenaje a Carrie Fisher

Billie y su madre, tiempo atrás Archivo

A comienzos de mayo, Fisher recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un honor póstumo. En esa ocasión, Billie Lourd fue la protagonista del homenaje, sin embargo, ella misma decidió que los hermanos de su difunta madre, Todd, Joely y Tricia Leigh Fisher, no estén presentes en el evento, algo que a ellos no les sentó bien. Por ese motivo, la propia Lourd ha sentido “la necesidad” de explicar por qué ha excluido a sus tíos del evento en un comunicado emitido en ese momento.

“Días después de la muerte de mi madre, su hermano y su hermana decidieron procesar su dolor públicamente y capitalizar la muerte de mi madre, haciendo múltiples entrevistas y vendiendo libros por mucho dinero, con la muerte de mi madre y mi abuela como tema”, explicó la actriz. “Me enteré de lo que habían hecho a través de la prensa. Nunca me consultaron ni consideraron cómo afectaría a nuestra relación. La verdad de la complicada relación de mi madre con su familia solo la conozco yo y aquellos que realmente estaban cerca de ella. Aunque reconozco que tienen todo el derecho de hacer lo que quieran, sus acciones fueron muy dañinas para mí en el momento más difícil de mi vida. Elegí y sigo eligiendo lidiar con su pérdida de una manera muy diferente”, confirmó.

Frente a esa postura, Todd Fisher, actor y director de cine, emitió un comunicado en el que describió como “desgarrador” e “impactante” el hecho de quedar fuera de la lista de invitados para la ceremonia del Paseo de la Fama de Carrie. “Me prohibieron intencionadamente asistir a este importante evento sobre el legado de mi hermana Carrie”, afirmó.

Sus hermanas, las también intérpretes Joely y Tricia Leigh, publicaron una declaración conjunta en Instagram para mostrar su rechazo a su exclusión en el homenaje: “Por alguna extraña y equivocada razón, nuestra sobrina ha decidido no incluirnos en este momento épico en la carrera de nuestra hermana. Esto es algo en lo que Carrie definitivamente hubiera querido que sus hermanos estuvieran presentes. El hecho de que su único hermano y sus dos hermanas fueran excluidos deliberadamente es profundamente impactante”.

