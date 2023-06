Las emotivas palabras de Martin Scorsese para Michael Fox: “Es un verdadero faro”

escuchar

Michael J. Fox es una de las figuras más queridas de Hollywood. El popular actor de Volver al futuro y Lazos familiares construyó durante su juventud una gran carrera en cine y televisión, y se mostró dueño de un carisma que traspasó la pantalla. Pero como es sabido, a una edad muy temprana él fue diagnosticado con Parkinson, y eso afectó su vida personal y profesional. Con el tiempo, Fox se convirtió en un referente en la lucha contra esa enfermedad, y su causa sirvió de inspiración para millones de personas que debieron lidiar con el mismo diagnóstico. En una ceremonia muy especial, el director Martin Scorsese le brindó un cálido mensaje a intérprete.

En una velada que reconocía la trayectoria de Michael Fox, Martin Scorsese tuvo la posibilidad de subir al escenario y hablar sobre el legado de ese actor, y el modo en el que influyó en su vida. Al momento de repasar su trayectoria, el realizador confesó sentirse “impactado por su energía y la fuerza de sus presencia”, y remarcó que “Michael fue hecho para el cine”.

“Si miran a la filmografía de Michael, préstenle atención a la cantidad de proyectos que realizó desde su diagnóstico de Parkinson. Y a lo largo de ese camino, él no solo comenzó su propia fundación, que recibió una gran cantidad de dinero para todo tipo de investigaciones, sino que Michael también se convirtió en un verdadero faro para muchas personas con Parkinson, entre las que se encuentra mi esposa, Helen. Michael, tu apoyo significó todo para ella y para mí”, agregó Scorsese.

Al momento de recibir esas palabras, Fox dio un mensaje en tono descontracturado. “Me voy a convertir en calabaza en unos cinco minutos, así que intentaré estar a la altura. Yo no tengo una vida triste o lacrimógena. Me pasó algo que realmente fue un bajón, pero que también me puso en la posición de hacer otras cosas que fueron efectivas y que hasta quizá sirvieron para mejorar varias situaciones”.

Un accidente que preocupó a sus fans

El domingo pasado, Michel J. Fox sufrió un accidente ante la mirada del público y, una vez más, dejó en claro su resiliencia para enfrentar los distintos obstáculos que el mal de Parkinson le impone a diario. En una exposición sobre Volver al futuro realizada en Filadelfia, el actor tropezó en el escenario y cayó de frente sobre el sillón en el que debía sentarse. Ante la preocupación de los fans, Fox intentó llevar rápidamente tranquilidad a quienes intentaron asistirlo, al dejar en claro que solo se había tratado de un susto.

El hombre que le dio vida a Marty McFly, entró en escena luego de que el anfitrión del encuentro lo presentara, en el Centro de Convenciones de Pensilvania. Con un atuendo muy jovial -una remera blanca, pantalón negro, zapatillas, campera de jean y una gorra a tono-, Fox apareció desde bambalinas y comenzó a hacerle reverencias a Christopher Lloyd, el profesor Emmett Brown en las películas, quien lo esperaba sentado en el sillón.

Luego de la mímica, Fox intentó avanzar, pero algo lo hizo trastabillar: sin poder manejar su cuerpo, cayó de frente al sillón, pero se reincorporó de inmediato. Incluso pegó un salto antes de volver a sentarse, ademan que repitió para demostrar que estaba todo bien. Nada de lo que sucedió le impidió a Fox, a Lloyd y a Tom Wilson -el malvado Biff Tanner- continuar con el panel de preguntas y respuestas.

Esta aparición pública del ganador del Emmy se produjo semanas después de que le confesara a los televidentes de CBS Sunday Morning lo complicada que se volvió su batalla contra el Parkinson. “Cada día es más difícil”, dijo a finales de abril. “Pero así son las cosas”. “Mi vida está configurada para que el Parkinson venga conmigo, si ha de ser así. El Parkinson está golpeando la puerta de mi destino, y no voy a mentir, cada vez es más y más difícil. Se hace más duro, y cada día que pasa es peor”, aseguró en esa entrevista.

