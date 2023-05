La revelación de Michael J. Fox sobre un famoso romance que vivió en los ‘80 que preocupó a sus fans

escuchar

Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson en 1991. Con el correr de los años, el protagonista de la saga de Volver al futuro, que ahora tiene 61, atravesó una severa depresión y cayó en las adicciones al alcohol y a las drogas como consecuencia. Ahora visibilizó cómo atraviesa la enfermedad y presentó un documental, Still (Apple TV), donde relató parte de su vida y que se estrena el 12 de mayo. Con el fin de promocionarlo, dio una entrevista en la que generó preocupación entre sus fans, ya que no recordó el romance que vivió con una reconocida cantante estadounidense a mediados de los ‘80.

El 12 de mayo se estrenará en Apple TV el documental del actor, Still: A Michael J. Fox Movie, que retrata su vida y cómo se vio modificada tras su diagnóstico. “Cuando miro esa etapa en la producción, me parece una locura”, expresó en una entrevista al diario británico The Times. En ese sentido, destacó un detalle del que hoy en día no guardó registro: “Mira todas las chicas con las que salí. De algunas ni me acuerdo. Quiero decir, salí con Susanna Hoffs, la vocalista de The Bangles, y ni siquiera puedo recordarlo”.

Michael J. Fox presentó su documental, Still, en el Festival de Sundance 2023 Instagram: realmikejfox

El actor recalcó que esto es algo que le sucede de manera recurrente. “Ese es solo un ejemplo. Cosas así me pasan todo el tiempo”, puntualizó. Fox y la cantante mantuvieron un breve romance entre mayo y noviembre de 1986, cinco años antes del diagnóstico del protagonista de Volver al futuro. En aquel momento, él tenía 25 años y ella, 26.

Michael J. Fox y Susanna Hoffs mantuvieron un breve romance entre mayo y noviembre de 1986 Instagram: susannahoffsofficial

La incómoda anécdota de Michael Fox que involucra a Lady Di

Durante la entrevista, Fox reveló algunos detalles memorables de su pasado en las décadas del ‘80 y ‘90. En 1985, el actor de entonces 24 años dio el gran salto a la fama con el estreno de la primera película de Volver al futuro (Back to the future), junto a Christopher Lloyd. El intérprete relató un incómodo encuentro con la princesa Diana de Gales durante la premier, el cual lo afectó mucho: “Me quedé sentado y dolorido”.

ARCHIVO-. Michael J. Fox reveló una incómoda anécdota con Lady Di AFP

“Me senté junto a la princesa Diana durante el estreno mundial de Volver al futuro y me dieron ganas de hacer pis. Eso es todo lo que recuerdo”, indicó. A su vez, remarcó: “Me acababan de recitar toda una lista de cosas que podía y que no podía hacer, como no hablar a menos que ella me hablara y no ponerme de pie a menos que ella lo hiciera”.

Asimismo, sumó: “Entonces, pensé‘¿qué clase de matemática tengo que hacer para ir al baño?’. No podía decir que tenía que ir al baño, así que me quedé sentado y dolorido todo el tiempo”.

En 1988, Michael J. Fox se casó con la actriz estadounidense Tracy Pollan, con quien coincidió en el elenco de la exitosa serie de comedia Lazos de familia. Llevan casados más de tres décadas y son padre de cuatro hijos: Sam (33 años), Aquinnah y Schuyler (28), y Esmé (21). Además de su reciente proyecto con este documental, continúa su activismo a través de su fundación para ayudar a las personas con Parkinson a atravesar la enfermedad.

LA NACION