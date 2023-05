“Sé que no voy a llegar a los 80 años”, la dura confesión de Michael Fox

escuchar

Michael J. Fox, que tiene Parkinson desde 1991, realizó recientemente una dura confesión respecto de su futuro. El actor, de 61 años, que fue diagnosticado con la enfermedad con solo 30 años, atravesó momentos de depresión, aunque luego se sobrepuso y recuperó su carrera profesional. No obstante, dijo en una entrevista que no se imagina más allá de los 80 años, producto de las complicaciones en sus salud.

Michael J. Fox GROSBY GROUP

En el marco de una charla emitida en el ciclo CBS Sunday Morning, Michael Fox reveló: “Mi vida está configurada para que el Parkinson venga conmigo, si ha de ser así. El Parkinson está golpeando la puerta de mi destino, y no voy a mentir, cada vez es más y más difícil. Se hace más duro, y cada día que pasa es peor”.

En un diálogo con la periodista Jane Pauley, Fox contó que tuvo una cirugía en su espina dorsal, dado que allí tenía un tumor, una situación que impactó en su forma de caminar. El actor dio cuenta así de lo que representa la enfermedad en su vida. “Uno no se muere de Parkinson, uno se muere con el Parkinson. Yo he estado pensando en la mortalidad, y sé que no voy a llegar a los ochenta años” , reflexionó.

Esta no es la primera vez que Fox se refiere a las dificultades que vivió. En su libro de memorias, No hay mejor momento que el futuro -publicado en español a principios de 2022- el actor habló de la cirugía en la médula espinal y también cómo luego se fracturó el brazo izquierdo. Pero también comentó que ese momento fue el más difícil de su vida. La enfermedad empeoró y, con ello, llegaron nuevos obstáculos, según describió.

“Me rompí la mejilla, la mano y luego el hombro. Me pusieron un hombro de reemplazo y me rompí el brazo derecho, luego el codo”. Además en septiembre de ese año, sufrió la pérdida de su madre, de 92 años. Todo eso lo ha llevado a vivir una etapa complicada, como él mismo no dudó en revelar. “Ha sido un enorme esfuerzo, pero soy feliz. Lo digo porque espero que, a ciertos niveles, haya gente capaz de encontrar la felicidad pese a todo aquello por lo que estén pasando”.

A pesar de las dificultades, Fox relató el gran apoyo que ha recibido por parte de su esposa, Tracy Pollan, y de sus cuatro hijos, de entre 33 y 21 años. “Mis hijos pequeños nunca me han conocido sin Parkinson. Nunca han conocido otra cosa”, explicó.

Un emotivo reencuentro

Michael J. Fox y Christopher Lloyd Captura de pantalla

En medio de una difícil realidad, a comienzos de este año Michael Fox protagonizó un emotivo momento, que le valió los aplausos y el cariño de todos sus fans. Christopher, Thomas F. Wilson y Lea Thompson, junto a Michael, se reunieron para charlar sobre la importancia de la gran saga, Volver al futuro. Los actores se juntaron en la convención Fan Expo Portland en Oregon, Estados Unidos.

En ese momento, Lea Thompson compartió una foto de todos, y escribió: “Wow, honestamente tuve el mejor momento hoy con mi familia de Volver al futuro”. En tanto, Wilson también se mostró emocionado y compartió la misma selfie: “Está bien, esto sucedió. 2023″. En la publicación además se observa cómo en uno de los videos Thompson le pregunta a Wilson: “Soy una cabeza hueca, ¿verdad?”, haciendo un guiño a los personaje de las películas.

Por su parte, Fox también publicó la foto en sus historias de Instagram junto con un sentido mensaje a sus colegas: “Me encanta estar en estos eventos de FanExpo y ver a algunas de mis personas favoritas como Lea, Tom, Chris y todos ustedes (...) Genial”, escribió.

Las publicaciones no tardaron en volverse virales y los fans de la película llenaron las redes con comentarios positivos y repletos de alegría por volver a ver a sus personajes favoritos juntos una vez más: “Me encanta verlos a todos juntos”, “Muchas gracias a todos por ayudar a hacer que mi película favorita de todos los tiempos sea tan especial”, puede leerse entre los comentarios.

LA NACION