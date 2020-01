A través de las redes, "The Rock" le brindó un sentido homenaje a su padre Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2020 • 18:57

El luchador profesional Wayde Bowles, mejor conocido por su nombre artístico Rocky "La Roca" Johnson, murió el miércoles, a los 75 años. Hoy, su hijo y actor, Dwayne Johnson, compartió unas emotivas palabras en las redes para despedir a su progenitor, cuya persona elogió por sus méritos profesionales y personales.

El intérprete, que también fue luchador tras ser entrenado por la estrella de la lucha libre, expresó su dolor en medio de palabras de cariño. "Siempre te estaré agradecido y me sentiré orgulloso de ser tu hijo", escribió en un posteo de su cuenta de Instagram, que acompañó con un video de Johnson sobre el ring.

"Te quiero, rompiste barreras raciales, te convertiste en una leyenda, fuiste pionero y abriste camino a otros en este mundo", expresó el actor de Jumanji, quien confesó haber sido ese "niño que estaba sentado detrás" mirándolo y observándolo mientras combatía o entrenaba. "Fuiste mi héroe en la distancia. Me criaste para sentirme siempre orgulloso de nuestras raíces, de nuestra cultura. Me enseñaste a valorar el trabajo duro", expresó Dwayne.

El posteo recibió miles de comentarios. "Al crecer me di cuenta de que tenías otras facetas, más complejas y profundas, que me permitieron entender mejor varias cosas. Fue entonces cuando mi devoción se convirtió en respeto y mi empatía, en gratitud", añadió el actor de Rápido y furioso, que se despidió de su padre manifestándole su gratitud por las enseñanzas recibidas. "Me siento enormemente agradecido por las lecciones de vida que me diste, que son de un valor incalculable. Desearía tener una oportunidad más para decir que te quiero antes de que te marches, pero te fuiste tan rápido, sin previo aviso. Quiero que estés en paz. Te quiero, papá. Siempre te estaré agradecido y siempre me sentiré orgulloso de ti", termina.

Dos años atrás, el actor expresaba su afecto a su progenitor con otras palabras, que le dedicó con motivo del Día del Padre, en 2018. "Él fue duro a la hora de expresarme su amor, pero años más tarde, como hombre y como padre de tres niñas que soy, entendí que eso es muchísimo mejor a no recibir ningún tipo de amor. Él me ha hecho quien soy y le estoy agradecido", concluyó. En otra publicación previa, Johnson dio una idea de la difícil educación que recibió su padre en Canadá y sobre cómo eso lo convirtió en el tipo más "duro" que conocía.

Al describir a su padre como un "minimalista" que "nunca" le pedía mucho, Johnson compartió la triste historia que marcó la infancia de Wayde. "El papá de mi papá murió cuando él tenía 13 años. Esa Navidad, mi abuela invitó a su nuevo novio a cenar. Éste se emborrachó y se enojó por el pavo", reveló Johnson. "Mi papá salió, tomó una pala, dibujó una línea en la nieve y dijo que si cruzaba esa línea, lo mataría. El borracho la cruzó y mi papá lo enfrentó", continuó. Cuando llegó la policía, Johnson dijo que su madre había recibido un ultimátum: debía elegir entre su hijo o su novio. "Frente a toda la familia, la mamá de mi papá lo miró y le dijo que se fuera. Tenía 13 años y se quedó sin hogar ". El incidente ocurrió en Amherst, en Canadá, en 1954. "Siempre pienso en esa historia y en que mi padre tenía todo en contra a los 13 años, pero luchó y aún hizo algo de sí mismo", valoró luego el actor.

La dureza de su padre no siempre fue fácil de manejar para Johnson cuando era niño. Cuando entrenaban juntos, dijo que su padre a menudo le decía: "Si vas a vomitar, sal afuera. Y si vas a llorar, entonces ve a casa con tu madre". El actor confesó que "lo odiaba" mientras crecía, pero ahora lo analiza con distancia y se muestra agradecido por los cuidados que le dedicó.