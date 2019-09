Las fotos sexys de Pampita en una sesión en la playa

La modelo posó para una firma de trajes de baño

La modelo y jurado de Showmatch Carolina "Pampita" Ardohain publicó fotos en traje de baño en las playas de Miami y la secuencia causó revuelo entre los usuarios de las redes sociales.

La modelo fue la protagonista de la nueva colección de una firma de bikinis y para ello posó con un traje de baño de dos piezas en color rojo con detalles negros, a orillas del mar.

Pampita, que a lo largo de la producción publicitaria se mostró sonriente y distendida, lució su impecable figura bajo el sol y como accesorios llevó puestos un sombrero de color negro y lentes oscuros.

La secuencia de fotos quedó registrada en una de las publicaciones que la modelo hizo en su cuenta de Instagram y reunió cientos de comentarios de sus seguidores.

En las últimas horas, Pampita se vio involucrada, indirectamente, en un nuevo escándalo con la China Suárez. Todo comenzó cuando su amiga Paula "Puli" Demaría, ofició de DJ en la fiesta de Argentina, tierra de amor y venganza y se sacó una foto junto a la protagonista de la tira de ElTrece. Sin embargo, el gran revuelo se genero horas después, cuando la mujer de Benjamín Vicuña compartió la imagen en su cuenta de Instagram y los fans de la modelo tildaron de "traidora" a su amiga.

Tras el fuerte ida y vuelta entra la DJ y la actriz de ATAV, Pampita -que se encontraba en Miami disfrutando de un recital de los Rolling Stones- se mantuvo en silencio hasta esta mañana, cuando regresó al país. "No me quiero meter en eso, pero nada rompe mis amistades con mis seres queridos. Eso no entra en juego para nada. Esta todo re contra bien, no pasa nada. Con mis amigas no me peleo por nada, nunca jamás (...). Es un tema que no da ni para conversar", señaló la jurado del "Súper Bailando" en un móvil de Los ángeles de la mañana, mientras llegaba a los estudios de Net TV para grabar su programa.

Pampita en el recital de los Rolling Stones en Miami 01:00

Video

Luego, cuando la cronista le preguntó si consideraba que la China había compartido la foto con su amiga con el único propósito de molestarla, Pampita lo desmintió rotundamente, y enseguida se refirió al accionar de sus fans en las redes: "Son apasionados, puro amor y cariño".

Sin embargo, y a pesar de entender el juego virtual, pidió que no ataquen más a su amiga: "Los fans son así y en redes hay mucha agresión. A veces el cariño se confunde y yo no quiero que le hagan mal a mi amiga tampoco. Son confusiones, son malos entendidos, nada más. Lo único que puedo decir es que agradezco el cariño de todos pero no quiero que le hagan mal a mi amiga, es una buena persona y no se lo merece".